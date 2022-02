Robot militari, quali sono, cosa possono fare, robot russi - AI4Business

I robot militari sono progettati per svolgere compiti insicuri, oscuri o ricorrenti con precisione costante e accuratezza regolare. Ne esistono diverse tipologie, terrestri e aeree. Ne ripercorriamo la storia. Focus sui robot militari russi che potrebbero essere impiegati in un reale conflitto [...]

I sistemi militari autonomi sono diventati parte integrante di qualsiasi esercito moderno. I robot, specialmente quelli militari, possono essere progettati per svolgere compiti insicuri, oscuri o ricorrenti con precisione costante e accuratezza regolare. Pertanto, non è difficile capire perché sempre più industrie stanno iniziando ad adottare i robot per diverse applicazioni. Questo è dovuto alla loro utilità.

Cosa sono i robot militari

i robot militari sono robot autonomi o robot mobili telecomandati progettati per applicazioni militari, dal trasporto alla ricerca e salvataggio e all’attacco.

La rivoluzione robotica è più evidente nella sicurezza pubblica e nell’industria della difesa. Lo sviluppo dei droni ha rivoluzionato l’industria. Attualmente i robot militari aiutano a svolgere un’indagine, forniscono supporto sul fronte di guerra ed eseguono compiti di pattugliamento.

I robot hanno anche applicazioni nella sicurezza pubblica, dove i droni vengono utilizzati come i primi soccorritori durante gli incidenti, sono utili per analizzare in tempo reale la situazione delle dinamiche sulla scena dell’incidente. Inoltre, i loro usi includono l’osservazione di altri tipi di incidenti. i droni telecomandati hanno anche usi in ambito militare per scopi di difesa.

I robot militari hanno trasformato il modo in cui l’industria militare e della sicurezza pubblica conduce le sue indagini e si impegna in attività di sorveglianza.

Questi robot possono potenzialmente minimizzare la perdita di vite umane o possono rendere più facile per i soldati spiare in modo sicuro luoghi e violare obiettivi nemici. Le tecnologie di molti robot militari servono a difendere la vita, non a distruggerla.

Come funziona un robot militare, i tipi

esistono diversi tipi di robot. Variano nei loro usi, applicazioni e caratteristiche. Sono disponibili in diversi modelli o tipi e hanno diverse caratteristiche come:

la distanza che possono coprire,

che possono coprire, la quantità di carico utile che possono ospitare;

utile che possono ospitare; quanti assi contiene il loro braccio snodato.

Ovviamente, i robot militari possono lavorare 24 ore su 24; non si stancano e non fanno pause.

Poiché i robot sono tecnologie senza vita, possono facilmente eseguire compiti pericolosi che sono altrimenti impegnativi e insicuri per le loro controparti umane. L’uso della tecnologia robotica aumenta ugualmente la produttività e migliora la redditività. Allo stesso tempo, può eliminare i compiti ad alta intensità di lavoro che potrebbero rappresentare una minaccia per il loro benessere fisico e provocare incidenti o lesioni.

I diversi tipi di robot militari possono essere principalmente divisi in due categorie generali in base a dove vengono utilizzati.

I veicoli terrestri senza equipaggio, “unmanned ground vehicles” (UGV), sono robot che si muovono su ruote o cingoli. Questi robot militari possono svolgere compiti di sentinella, esaminare situazioni potenzialmente ostili ed eseguire molti altri compiti molto diversi. L’altra categoria principale è quella dei veicoli aerei senza equipaggio, “Unmanned aerial vehicles (uav)”, che sono essenzialmente aerei ed elicotteri automatizzati o controllati a distanza. Gli UAV possono avere un’apertura alare da 2 a oltre 20 piedi (da 0,6 a 6 metri circa) e sono spesso utilizzati per la ricognizione aerea, anche se alcuni sono anche dotati di ordigni che possono essere utilizzati contro obiettivi terrestri o aerei.

I robot militari sono in uso dal secondo decennio del XX secolo, quando fu sviluppato il primo aereo senza pilota, aircraft.

In base al loro lavoro e alle loro forme e dimensioni possiamo suddividerli in micro categorie:

nome Funzione Piccoli bot: Talon È usato principalmente dall’esercito odierno; è di piccole dimensioni e sembra un piccolo carro armato; ha diversi sensori con audio e video; può affrontare tutte le condizioni climatiche. Piccoli bot: Pickton È più piccolo e leggero del Talon; funziona come un sistema GPS; può scoprire facilmente dove sono nascosti i combattenti. piccoli robot: Matilda È uguale agli altri piccoli robot ma è progettato come un professionista; il peso è di circa 28 kg a causa delle batterie montate al suo interno; ha molti sensori con audio, video, telecamera e può anche trainare un piccolo rimorchio. Grande bot: Acer La maggior parte dei grandi robot sono fatti da camion o cisterne con computer in modo che possano essere controllati a distanza. Acer è progettato a forma di bulldozer; può facilmente gestire compiti difficili e grandi molto facilmente; può facilmente tagliare o eliminare gli ostacoli che si frappongono sul cammino. Grandi robot: Arti Progettato dall’aeronautica militare degli Stati Uniti per smaltire gli esplosivi; è progettato a forma di bulldozer, ma invece della lama del bulldozer ha il dispositivo di rimozione delle mine. Grandi robot: Raas, Arv Progettato dai militari degli Stati Uniti; può trasportare 1 tonnellata di carico utile; dispone di missili. È fondamentalmente progettato per il trasporto di materiali pesanti dell’esercito come pistole e bombe nelle aree militari facilmente. Robot volanti: falco globale e puntatore Questo robot è progettato principalmente per la ricognizione; è controllato a distanza; la sua lunghezza è di 44 piedi e l’apertura alare di 116 piedi; la velocità media è di 403 mph. Robot volanti: predatore Gioca un ruolo molto importante nell’esercito; aiuta i militari a tenere sotto controllo i membri della squadra e anche a tenere d’occhio le truppe nemiche in agguato; fornisce costantemente foto in tempo reale delle truppe e delle condizioni meteorologiche.

Breve storia dei robot militari

I sistemi militari autonomi sono stati utilizzati dalle forze armate di tutto il mondo per molti decenni. Possiamo far risalire il loro passato alla Prima guerra mondiale, ma la loro importanza sui campi di battaglia del futuro è destinata a crescere esponenzialmente.

I robot autonomi o droni telecomandati hanno avuto una storia sorprendentemente lunga e interessante. Anche se sono venuti alla ribalta e all’uso su larga scala negli ultimi anni, i loro antenati sono stati utilizzati per la prima volta durante la Prima e la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda che le ha seguite.

WW1

Durante la prima guerra mondiale, vari inventori idearono piccoli dispositivi esplosivi telecomandati e cingolati, monouso. Uno dei primi è il French Crocodile Schneider Torpille Terrestre, che aveva una carica esplosiva di 40 kg.

Nel 1918 un altro dispositivo simile fu brevettato da un inventore americano, Elmer Wickershaw, chiamato Wickersham Land Torpedo ma non vide mai il servizio. Aldolphe Kegresse ha anche sviluppato un dispositivo simile nel 1930 ed è stato su questo che i tedeschi hanno basato il drone Goliath nella Seconda guerra mondiale.

Alcuni veicoli aerei senza pilota (UAV) sono stati progettati e costruiti anche durante la Prima guerra mondiale. Questi primi modelli erano lanciati da una catapulta ed erano controllati via radio.

L’esercito americano sviluppò anche alcuni siluri aerei, chiamati Kettering Bug, ma questi non entrarono mai in servizio attivo.

WW2

Il Goliath era una minuscola, ma mortale, mina cingolata tedesca telecomandata che sembrava un piccolo carro armato.

Chiamato Leichter Ladungsträger Goliath (Goliath Light Charge Carrier) in tedesco, era disponibile in due versioni – motore elettrico e motore a benzina. Soprannominati ”Beetle Tanks” dagli alleati, si dimostrarono davvero molto efficaci.

Ognuno portava un carico utile da 60 a 100 kg di alto esplosivo e venivano impiegati per attività di demolizione e per distruggere carri armati alleati, tutti controllati a distanza.

Durante gli anni ’30 e ’40, l’esercito sovietico sviluppò un carro armato full-size telecomandato chiamato Teletank. Questi veicoli militari autonomi videro per la prima volta il combattimento durante la guerra d’inverno con la Finlandia e il successivo combattimento della Seconda guerra mondiale.

Come suggerisce il nome, questi carri armati erano controllati a distanza via radio, a una distanza tra i 500 e i 1500 metri. Sono stati sviluppati dall’esercito sovietico per aiutare a ridurre i rischi di combattimento per le loro truppe.

Anche gli inglesi svilupparono una tecnologia simile nel 1941 facendo una versione radiocomandata del loro carro armato di fanteria Matilda Mk 2. Con il nome in codice ”Black Prince” ne fu richiesto un ordine per 60 esemplari, che in seguito fu cancellato.

Dopoguerra

Tra le due guerre, varie forze aeree svilupparono velivoli senza pilota da utilizzare come esercitazione di tiro per i loro corpi di combattenti. È durante questo periodo che il termine ”drone” prese piede.

La United States Airforce iniziò anche a sperimentare aerei telecomandati. Tra questi il drone da record B-17.

Lo sviluppo dei droni continuò a ritmo sostenuto dopo la seconda guerra mondiale con alcuni dei primi utilizzati per la ricognizione aerea durante la guerra del Vietnam. Hanno anche iniziato a essere utilizzati come esche, piattaforme di lancio di missili e distribuzione aerea di propaganda.

Drone deHavilland Queen Bee

Anni ‘60

Durante gli anni ’60, la DARPA sviluppò il veicolo terrestre senza equipaggio (UGV) ”Shakey”. Questo robot consisteva in una piattaforma a ruote con una telecamera, sensori e sistemi di guida e navigazione computerizzati.

In tempi recenti molte nazioni, in particolare i membri della NATO, hanno iniziato a investire pesantemente in sistemi militari autonomi. Più recentemente gli UAV come l’MQ-9 Reaper / Predator B degli Stati Uniti e il watchkeeper britannico ora dominano la ricognizione militare e gli attacchi aerei mirati nelle zone di combattimento.

Oggi ci sono varie applicazioni di sistemi militari autonomi in sviluppo e attualmente operativi. Si va dai veicoli senza equipaggio utilizzati per compiti di guardia o sentinella, smaltimento di ordigni esplosivi, logistica, ricognizione, piattaforme per armi balistiche e anche per riparare le condizioni del terreno sotto il fuoco, per citarne solo alcuni.

Robot militari attuali

I robot militari moderni sono usati per coprire diversi compiti, dalla ricognizione alla valutazione delle minacce.

Alcuni dei più piccoli UGV vengono utilizzati per le operazioni di ricognizione sono lunghi meno circa 0,3 metri e possono funzionare su cingoli o ruote.

Gli UGV di medie dimensioni sono spesso utilizzati sia per individuare dispositivi esplosivi improvvisati, improvised explosive devices (IED), sia per entrare e valutare ambienti potenzialmente ostili. Alcuni di questi robot sono anche progettati per eseguire compiti più specializzati, come entrare in situazioni pericolose per estrarre soldati feriti. Gli UGV più grandi possono avere le dimensioni di un camion o di un carro armato e possono svolgere molti degli stessi ruoli delle versioni con equipaggio di quei veicoli.

Le due funzioni principali svolte dagli UAV sono il lavoro di ricognizione e la consegna di ordigni. Gli UAV progettati per raccogliere informazioni possono variare nelle dimensioni, da unità che possono stare in uno zaino ad altre che sono grandi quanto gli aerei con equipaggio. I piccoli UAV sono tipicamente usati per la ricognizione perché possono essere portati sul campo dai soldati e poi mandati avanti per valutare la situazione. Alcuni di questi robot militari hanno ali fisse, mentre altri sono elicotteri. Gli UAV di grandi dimensioni sono spesso utilizzati per la raccolta di informazioni, anche se alcuni sono anche dotati di missili, bombe e altri sistemi di armi.

L’uso dei robot militari è aumentato da 150 nel 2005 a ben 5.000 solo nel 2005. Molti di questi sono stati utilizzati per disarmare oltre 1000 bombe sul ciglio delle strade in Iraq.

Le forze armate stanno attualmente sviluppando robot equipaggiati con mitragliatrici e lanciagranate che potrebbero sostituire i soldati.

È probabile che i sistemi militari autonomi crescano in numero e ruoli in modo esponenziale in futuro, dato che gli eserciti continuano a sviluppare e investire in questa tecnologia. Alcuni esperti militari, come John Bassett, credono che non solo i robot da combattimento saranno una realtà molto presto, ma anche che i robot supereranno in numero il personale di servizio effettivo nell’esercito degli Stati Uniti entro il 2025.

Esempi di robot militari oggi

Oggi abbiamo diversi tipi di robot militari con diversi usi:

Robot di trasporto militare

Sono principalmente progettati per trasportare i militari da un posto all’altro. Aiutano anche a trasportare le bombe o l’artiglieria. Questi robot sono progettati in modo tale da potersi muovere facilmente su terreni difficili.

Possono muoversi su gambe o ruote che sono anche attrezzate per muoversi velocemente.

Robot militari di ricerca e salvataggio

L’uso di questi tipi di robot militari è per missioni di ricerca e salvataggio. Un esercito di robot può essere di grande aiuto nelle missioni di ricerca e salvataggio nell’acqua e nel deserto. Sono ugualmente utili quando ci sono inondazioni, incendi e relitti durante un terremoto.

I soldati robot possono anche aiutare nelle missioni di salvataggio durante gli incidenti, come tsunami, scosse e disastri artificiali, come l’incidente di Chernobyl o dell’11 settembre.

Robot antincendio

Questi robot sono utilizzati quando c’è un grande incendio; possono essere telecomandati o automatici.

Robot militari di sminamento

Sono robot da battaglia, usati soprattutto quando c’è un rischio per la vita della persona. C’è una grande varietà di armi robotiche da guerra che vengono utilizzate. Questi robot sono per lo più telecomandati.

Robot militari di sorveglianza e ricognizione

Questi robot sono utilizzati al posto della squadra di spie; per lo più per il processo di indagine. Possono avere anche delle armi.

Robot militari armati

Questi robot sono utilizzati per scopi di tiro in quanto sono dotati di armi.

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Robots

Questi robot sono progettati per scopi investigativi. Possono anche volare. In futuro, questi robot potrebbero combattere o avere delle bombe al loro interno.

Unmanned Ground Vehicles (UGV) Robots

Questi robot fanno il loro lavoro a terra, largamente spiegati in precedenza.

Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Robots

Questi robot sono progettati in modo tale da poter nuotare facilmente. Sono utilizzati per missioni di salvataggio e ricerca.

Dimostrazione di un sistema di controllo per UGS presso l’Esercito italiano (fonte: www.esercito.difesa.it)

Robot militari in Italia

A dicembre 2019 l’Esercito Italiano ha lanciato la Campagna Prometeo, un programma triennale volto a esplorare l’utilizzo della robotica e dei Sistemi Autonomi (RAS) nel dominio delle forze terrestri. Il programma si basa su un piano di indagine realizzato congiuntamente con l’industria ed è portato avanti dal neonato Ufficio Innovazione che fa parte del Dipartimento Piani Generali del Quartier Generale dell’Esercito.

L’esercito ha invitato tutti i potenziali attori del settore RAS, industria, accademia, centri di ricerca civili e militari, e 18 di loro hanno accettato di diventare partner tecnologici del programma (Milrem robotics e Threod Systems dall’Estonia, Rheinmetall Defence dalla Germania, FLIR Systems, Hippo Multipower e HDT (attraverso il suo rappresentante PEZT Co) dagli USA, Leonardo, Earth Automations e IDS dall’Italia, mentre altre aziende sono attive in soluzioni software, simulazione, scenari, ecc.

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA), Milrem (prime contractor del programma) e altri sette partner, hanno scelto Nexter Robotics per valutare diverse piattaforme robotiche terrestri e aeree per l’esercito italiano.

La decisione è stata presa il 13 gennaio 2022. Il programma quinquennale ha tre obiettivi:

esporre lo stato dell’arte della robotica,

avviare la sperimentazione con le piattaforme esistenti

sviluppare un concetto per un sistema robotico autonomo su misura per le esigenze del cliente finale.

Robot militare Nexter (fonte: Nexter Robotics)

Il primo anno del programma si svolgerà in tre fasi.

Nel febbraio 2022, gli industriali presenteranno alle autorità tecniche italiane le capacità delle piattaforme selezionate dalla consultazione. Queste comprenderanno droni aerei e robot terrestri leggeri e pesanti fino a cinque tonnellate. Per due mesi i partner lavoreranno alla creazione di uno standard per interfacciare ogni robot o drone a un unico C2 (sistema di comando e controllo). Il passo finale sarà quello di effettuare un feedback dopo questo lavoro iniziale e di lanciare una seconda valutazione nel settembre 2022.

Robot militari della Russia

Per anni la Russia ha perseguito una soluzione tecnologica al problema delle vittime sul campo di battaglia. Mentre altre nazioni hanno optato per i droni armati, la Russia si è ritagliata una nicchia nello sviluppo e nella messa in campo di una varietà di robot terrestri armati, in particolare l’Uran-9, che è stato ampiamente utilizzato in Siria. Per essere chiari, questi sono tutti telecomandati, con una capacità limitata di operare da soli quando la comunicazione viene persa, niente come il tradizionale robot sci-fi completamente autonomo.

Uran-9

L’Uran-9 è un veicolo cingolato senza equipaggio delle dimensioni di un grande SUV del peso di dieci tonnellate. L’armamento è un cannone automatico da 30 mm, quattro missili guidati anticarro e lanciarazzi che sparano razzi termobarici non guidati (i russi lo descrivono come un lanciafiamme a razzo), oltre a una mitragliatrice. Può essere controllato a distanza da 2 miglia.

Uran-9 (Fonte: Vitaly V. Kuzmin – http://www.vitalykuzmin.net/Military/ARMY-2016-Static-part4, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52127223)

Marker

La Russia ha numerosi altri progetti di robot armati, come il Marker, che ha recentemente superato importanti test per la guida autonoma e con uno sciame di droni che localizzano obiettivi da distruggere. Marker è un veicolo terrestre senza equipaggio (UGV), simile nella forma se non nell’armamento a un carro armato. E come un carro armato, ha una piattaforma cingolata, su cui è possibile aggiungere una gamma di sensori e armi. Questi includono una torretta con mitragliatrici e missili anticarro, nonché un caso in grado di lanciare droni. Costruito da Android Technologies per la Advanced Research Foundation, l’analogo DARPA della Russia, il Marker è un veicolo impiegato nelle dimostrazioni almeno dal 2019. In una di queste, la torretta del Marker ha seguito i movimenti del cannocchiale di un osservatore di fanteria, suggerendo che un essere umano potrebbe puntare l’arma del veicolo da remoto. Inoltre, il Marker si è mosso in formazione insieme a 15 droni quadricotteri.

Video: Marker (Pravda.ru)

C’è poi il robot umanoide Fedor mentre l’ultimo carro armato T-14 Armata è in fase di test.

Video: il robot militare antropomorfo Fedor in azione

Gli Usa hanno prodotto un rapporto, dal titolo ”Intelligenza artificiale e autonomia in Russia”, pubblicato dal gruppo di ricerca e analisi senza scopo di lucro CNA con sede ad Arlington, in Virginia; gli autori del rapporto hanno lavorato a stretto contatto con il Joint Artificial Intelligence Center del Pentagono.

Il rapporto include un elenco di circa due dozzine di piattaforme sviluppate dall’esercito russo che incorporano un certo grado di intelligenza artificiale o autonomia. Queste includono veicoli terra, aria e mare, nonché mine specializzate, e un robot antropomorfo in grado di brandire armi da fuoco, guidare auto e viaggiare nello spazio (il già citato Fedor). Inoltre, soluzioni legate all’intelligenza artificiale che vanno dai complessi decisionali e di gestione delle informazioni dell’esercito russo, agli apparati di difesa e alla logistica, ai sistemi di addestramento e produzione militare.

Conclusioni

