Droni militari, cosa sono, i vari tipi in uso

I velivoli a pilotaggio remoto in grado di colpire obiettivi con cariche esplosive sono utilizzati nel conflitto russo-ucraino. Esaminiamo quelli in dotazione alle due parti coinvolte [...]

Alessandro Rubino

I droni militari stanno influendo sul modo in cui la guerra odierna è combattuta. Nel conflitto tra Russia e Ucraina stiamo assistendo agli attacchi da remoto, macchine avanzate comandate a distanza da esseri umani in grado di infliggere morte e distruzione. Una guerra ibrida in cui l’AI e i robot, che hanno costi spesso irrisori, affiancano vite umane o le portano via.

L’uso degli UAV si è spostato dalla guerra antiterrorismo o contro-insurrezionale al combattimento convenzionale su larga scala. La tecnologia diventa sempre più sofisticata e legata all’intelligenza artificiale.

Le applicazioni dei droni

Utilizzati già in altre guerre per diversi scopi, dalle attività di intelligence, come la sorveglianza o lo spionaggio, per la trasmissione dei dati da luoghi remoti, o per le attività di distruzione, i droni militari vengono comandati da remoto da personale specializzato e scelto con alte skills tecniche, in grado di guidare le nuove macchine della morte.

Così come se fosse un videogioco, vengono sorvegliate o distrutte città, uccise persone, tutto da uno schermo remoto, attraverso computer con alte capacità computazionali. Uno scenario che non tocca neanche più le emozioni di chi si trova dall’altra parte dello schermo a comandare con una tastiera contro reali vite umane.

I droni militari russi

La Russia ha costruito le sue capacità di droni negli ultimi anni, usandoli in Siria e acquisendone altri dopo che le forze aeree hanno dimostrato la loro efficacia contro i militari di terra armeni nella guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.

Tra i droni militari utilizzati dai russi vi è Il Kub-bla, un tipo di drone letale noto come “munizione vagante”. Immagini di questi droni, danneggiati, caduti, abbattuti, sono apparse in su Telegram e Twitter. Kub-bla viene prodotto e venduto da Zala Aero, una filiale della società di armi russa Kalashnikov.

Con un’apertura alare di 1,2 metri, il Kub-bla assomiglia a un piccolo jet da combattimento senza pilota. Viene sparato da un lanciatore portatile, può viaggiare fino a 130 chilometri all’ora per 30 minuti, e si schianta deliberatamente contro un obiettivo, facendo esplodere un esplosivo di 3 chili.

È stato mostrato per la prima volta da Zala Aero nel 2019 ed è dotato di “rilevamento intelligente e riconoscimento di oggetti per classe e tipo in tempo reale”.

Il drone in sé potrebbe fare poco per modificare il corso della guerra in Ucraina, poiché non ci sono prove che la Russia li stia usando ampiamente finora, ma la sua apparizione ha scatenato la preoccupazione per il potenziale dell’AI di assumere un ruolo maggiore nel prendere decisioni letali.

“Un robot killer dotato di intelligenza artificiale fusa con le armi”. I progressi nell’AI hanno reso più facile incorporare l’autonomia nei sistemi di armi, e hanno reso trasparente la prospettiva che sistemi più capaci potrebbero alla fine decidere anche da soli chi colpire. Sembra che lo stesso drone sia stato già utilizzato nella guerra civile libica.

Il drone è noto per essere una parte relativamente nuova dell’arsenale militare russo. Il suo uso sarebbe anche coerente con la strategia mutevole della Russia di fronte alla resistenza ucraina inaspettatamente forte.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Una decina di anni fa, le forze armate russe possedevano meno di 200 UAV; ora questa cifra è salita a oltre 2000 e ogni anno si arricchisce di 300 unità.

L’industria della difesa russa sta conducendo attività di ricerca e sviluppo sull’applicazione dell’intelligenza artificiale (AI) negli UAV, con l’ambizione di permettere loro di funzionare come “sciami di droni” unificati nelle zone di combattimento.

Durante l’ultimo decennio, la Russia ha recuperato sullo sviluppo di vari tipi di UAV, un progresso particolarmente grande è stato fatto nello sviluppo di piccoli sistemi di ricognizione tattica UAV.

A questo proposito, ci sono più produttori che forniscono le forze armate russe. Gli UAV più noti sono il Granat, il micro-UAV Izhmash Mukha e il Takhion UAV.

UAV a medio raggio

Le aziende russe producono poche versioni di UAV a medio raggio.

Orlan-10

È un UAV a medio raggio e multiuso ampiamente utilizzato dalle truppe russe. Più di mille i pezzi prodotti. È stato visto in azione in Ucraina, Siria, Libia e Nagorno-Karabakh.

L’Orlan-10 trasporta una telecamera day-light, una telecamera termica, una videocamera e un trasmettitore radio in una capsula girostabilizzata che si trova sotto la fusoliera.

Le telecamere forniscono intelligence in tempo reale, mappe 3D, sorveglianza e ricognizione aerea di obiettivi a terra. Le immagini, i video e gli altri dati dei sensori raccolti dai carichi utili sono trasmessi a una stazione di controllo a terra in tempo reale, attraverso un collegamento dati che utilizza reti cellulari 3G/4G.

L’Orlan-10 è dotato di capacità di guerra elettronica e può differenziare i mezzi di trasmissione delle informazioni tra amici e nemici. Può montare trasmettitori di interferenze e creare zone di disturbo cellulare. Attualmente, c’è una versione aggiornata che ha una firma radar ridotta e un designatore laser per individuare i bersagli per munizioni di artiglieria e aerei a guida di precisione.

Korsar

È un UAV da combattimento di 200 kg con un’apertura alare di 6,5 metri. La piattaforma è in grado di operare in un ruolo d’attacco, schierando munizioni guidate e non guidate, oltre a condurre la ricognizione da alte quote. Il drone è progettato per operare in un raggio di 200 km.

ZALA-421-16E5

La società russa Zala ha recentemente presentato un sistema di ricognizione aerea senza pilota 421-16E5 per operazioni tattiche. La durata del volo dell’UAV è di 6-7 ore, il raggio di volo è fino a 150 km, l’area monitorata può superare i 21.000 km quadrati in un singolo lancio.

Vtol UAV

Lo Zala Vtol UAV è in grado di creare mappe fotografiche. Il sistema di propulsione elettrica permette al veicolo di rimanere in aria per quattro ore e di viaggiare a una distanza massima di 200 km. Il drone combina le proprietà di un drone di tipo aereo e di un aereo a rotore basculante. Un’unità a stato solido da 500 gigabyte criptata nello Zala Vtol permette al drone di memorizzare e trasferire foto da 24 megapixel e ampie ripresi video.

Okhotnik

È un UAV d’attacco a lunga distanza che è visto come un prototipo per la sesta generazione di caccia russi. Ha una velocità massima prevista di 1.000 km/h e pesa fino a 20 tonnellate. L’Okhotnik incorpora alcune tecnologie del Su-57.

Il primo prototipo è stato rivelato nel 2017; i test a terra del motore sono iniziati alla fine del 2018; i voli di prova hanno avuto luogo nell’agosto 2019.

Sistemi di soppressione degli UAV

Esistono poi armi e dispositivi per sopprimere e abbattere gli UAV.

Silok è in grado di garantire la soppressione delle apparecchiature UAV a una distanza di oltre 4 km dalla sua posizione.

è in grado di garantire la soppressione delle apparecchiature UAV a una distanza di oltre 4 km dalla sua posizione. Pole-21 è un sistema di contromisura elettronica progettato per proteggere importanti infrastrutture e installazioni militari da missili da crociera nemici, bombe intelligenti e UAV che si affidano ai sistemi di posizionamento GPS, GLONASS, Galileo e Beidou per la navigazione e la guida.

è un sistema di contromisura elettronica progettato per proteggere importanti infrastrutture e installazioni militari da missili da crociera nemici, bombe intelligenti e UAV che si affidano ai sistemi di posizionamento GPS, GLONASS, Galileo e Beidou per la navigazione e la guida. Stilet è un sistema a corto raggio simile a un fucile che può stare in uno zaino. Assomiglia a un ibrido tra una pistola e un fucile d’assalto che neutralizza un drone entro la linea di vista tramite antenne direzionali.

è un sistema a corto raggio simile a un fucile che può stare in uno zaino. Assomiglia a un ibrido tra una pistola e un fucile d’assalto che neutralizza un drone entro la linea di vista tramite antenne direzionali. Stupor ha una portata effettiva di 650 metri e può funzionare per 4 ore e 40 minuti. Può sopprimere i segnali GPS e Wi-Fi.

ha una portata effettiva di 650 metri e può funzionare per 4 ore e 40 minuti. Può sopprimere i segnali GPS e Wi-Fi. Rex è un altro esempio di sistema anti-UAV a corto raggio funzionante. Può bloccare i segnali geospaziali GPS, GLONASS della Russia, Beidou della Cina e Galileo dell’Europa in un raggio di 4,9 km, disabilitando la navigazione dei droni.

è un altro esempio di sistema anti-UAV a corto raggio funzionante. Può bloccare i segnali geospaziali GPS, GLONASS della Russia, Beidou della Cina e Galileo dell’Europa in un raggio di 4,9 km, disabilitando la navigazione dei droni. Pischal è una pistola elettromagnetica, una delle più leggere sul mercato – il suo peso è di circa 3,5 kg. Il suo raggio di soppressione dei canali di controllo e navigazione degli UAV si estende a 2 km.

una delle più leggere sul mercato – il suo peso è di circa 3,5 kg. Il suo raggio di soppressione dei canali di controllo e navigazione degli UAV si estende a 2 km. Kupol-PRO è un sistema progettato per sopprimere i canali di navigazione, controllo e collegamento dati degli UAV per interferire con il funzionamento dei droni nello spazio aereo del sito. È completo di alimentatori d’antenna anti-drone omnidirezionali a radiazione isotropa (facendo una “cupola” a prova di droni).

è un sistema progettato per sopprimere i canali di navigazione, controllo e collegamento dati degli UAV per interferire con il funzionamento dei droni nello spazio aereo del sito. È completo di alimentatori d’antenna anti-drone omnidirezionali a radiazione isotropa (facendo una “cupola” a prova di droni). Rosoboronexport, società esportatrice di armi russa, ha presentato il suo nuovo concetto di un sistema di difesa anti-UAV a quattro livelli, che comprende una vasta gamma di soluzioni che vanno dai dispositivi tattici EW alle pistole anti-drone portatili. Il primo livello del suddetto sistema anti-drone comprende il dispositivo Repellent counter-UAV che può rilevare e spoofare gli UAV a una distanza di non meno di 30 km. Il Repellent rileva sia il drone che la sua stazione di controllo a terra, disturbando ogni datalink di controllo e navigazione. Il secondo strato comprende il sistema mobile contro UAV Sapsan-Bekas e i dispositivi Kupol-PRO e Rubezh-Avtomatika. Il Sapsan-Bekas è dotato di unità di rilevamento UAV sia attive che passive, permettendo al sistema di rilevare anche i droni con bassa emissione radio. Il complesso può condurre una scansione globale o settoriale. Il Sapsan-Bekas è in grado di contrastare gli UAV sia in modalità manuale che automatica in una vasta gamma di frequenze, a una distanza non inferiore a 20 km, utilizzando sottosistemi radar attivi o dispositivi di intelligenza elettronica. Il sistema è anche composto da una telecamera e un imager termico raffreddato, che può rilevare un drone a una distanza fino a 8 km. A seconda della sua configurazione, il Sapsan-Bekas può disturbare i canali di navigazione e controllo degli UAV fino a 30 km di distanza. Entrambi i sistemi di contro-UAV Kupol-PRO e Rubezh-Avtomatika stabiliscono una “cupola” radio-elettronica con un raggio di non meno di 3 km, che fornisce protezione contro attacchi di droni multidirezionali singoli e a sciame. Il sistema portatile di contro-UAV Luch può rilevare l’UAV e bloccarlo in un’area designata a una distanza non inferiore a 6 km.

I droni militari ucraini

TB2

Le forze ucraine a loro volta hanno usato un drone a distanza di fabbricazione turca chiamato TB2.

Il drone, il cui prezzo, secondo le stime, è inferiore ai 2 milioni di dollari – è prodotto dalla società di difesa Baykar, che appartiene alla famiglia di Selcuk Bayraktar, il genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Bayraktar è il capo tecnico della Baykar.

Il drone, delle dimensioni di un parapendio, è lento e non può difendersi da solo, ma si è dimostrato efficace contro una campagna aerea russa sorprendentemente debole.

I TB2 trasportano bombe leggere e guidate dal laser e normalmente eccellono nei conflitti a bassa tecnologia, La Turchia li ha venduti a più di una dozzina di paesi, tra cui Azerbaigian, Libia, Marocco ed Etiopia e nel conflitto tra Russia e Ucraina hanno effettuato attacchi inaspettatamente riusciti nelle prime fasi, prima che i russi fossero in grado di impostare le loro difese aeree sul campo di battaglia.

Switchblade

La Casa Bianca sta valutando la possibilità di dare all’Ucraina l’accesso ai droni militari Switchblade, prodotti negli Stati Uniti, che possono volare e colpire obiettivi russi, e la possibilità di accesso ai sistemi antiaerei Stinger, 100 lanciagranate, 20 milioni di munizioni per armi leggere, lanciagranate e colpi di mortaio. Lo Switchblade è dotato di esplosivi, telecamere e sistemi guidati, ha alcune capacità autonome, ma necessita di una persona per le decisioni sugli obiettivi da colpire.