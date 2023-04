Google affila le armi per contrastare l'offensiva di Bing: ecco nuove funzionalità sotto il nome di progetto Magi, create da designer, ingegneri e dirigenti che lavorano nelle cosiddette ”sprint room”. Google Earth sarà rinnovata con l’aiuto dell’AI; anche la ricerca di musica, attraverso una conversazione con un chatbot; poi uno strumento chiamato GIFI, per generare immagini nei risultati di Google Immagini; Tivoli Tutor per insegnare agli utenti una nuova lingua attraverso conversazioni di testo; Searchalong consentirà di porre domande a un chatbot durante la navigazione sul Web tramite il browser Chrome [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Google affila le armi per contrastare l’offensiva di Bing, il motore di ricerca di Microsoft potenziato con l’AI generativa di ChatGPT. Eccolo quindi sfornare nuove funzionalità sotto il nome di progetto Magi, create da designer, ingegneri e dirigenti che lavorano nelle cosiddette ”sprint room” per mettere a punto e testare le ultime versioni. Il nuovo motore di ricerca – secondo quanto riportato dal New York Times il 16 aprile – dovrebbe offrire agli utenti un’esperienza molto più personalizzata rispetto al servizio attuale dell’azienda, cercando di anticipare le esigenze.

Lara Levin, portavoce di Google, ha dichiarato in un comunicato che ”non tutti i brainstorming o le idee di prodotto sfociano in un lancio, ma come abbiamo già detto, siamo entusiasti di portare alla ricerca nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e presto condivideremo ulteriori dettagli”.

Considerato che sono miliardi le persone che usano il motore di ricerca di Google ogni giorno per qualsiasi ricerca, dai ristoranti alle indicazioni stradali alla comprensione di una diagnosi medica, una sua modifica avrebbe un impatto significativo sulla vita delle persone.

La “Pearl Harbor” di Google

Fino a poco tempo fa era difficile immaginare qualcosa che potesse sfidare lo strapotere di Google nei motori di ricerca. Per anni, Bing era stato un motore di ricerca di secondo piano. Ma qualcosa è cambiato, è diventato molto più interessante per gli addetti ai lavori quando gli è stata aggiunta una nuova tecnologia di intelligenza artificiale.

WHITEPAPER Sistemi Natural Language Processing per il marketing, strumenti e rischi: il test Istruzione Natural Language Processing (NLP)

La “Pearl Harbor” di Google è avvenuta a marzo, quando i dipendenti sono rimasti scioccati apprendendo che il gigante sudcoreano dell’elettronica di consumo Samsung stava considerando di sostituire Google con Bing di Microsoft come motore di ricerca predefinito sui suoi dispositivi.

La reazione di Google all’annuncio di Samsung è stata di ”panico”… Il contratto con Samsung metteva in gioco circa 3 miliardi di dollari di entrate annuali. Altri 20 miliardi di dollari sono legati a un contratto simile con Apple, che sarà rinnovato quest’anno (secondo dati del New York Times).

I concorrenti dell’intelligenza artificiale, come il nuovo Bing, stanno rapidamente diventando la minaccia più seria per l’attività di ricerca di Google da 25 anni a questa parte e, in risposta, Google sta correndo per costruire un nuovo motore di ricerca alimentato da questa tecnologia.

Modernizzare il suo motore di ricerca è diventata un’ossessione per Google e i cambiamenti pianificati potrebbero mettere la nuova tecnologia ai nei telefoni e nelle case di tutto il mondo.

Dallo shock alla reazione

La vicenda Samsung ha rappresentato la prima potenziale crepa nel business della ricerca apparentemente inespugnabile di Google, che valeva 162 miliardi di dollari l’anno scorso. Sebbene non fosse chiaro se il lavoro di Microsoft con l’intelligenza artificiale fosse la ragione principale per cui Samsung stava prendendo in considerazione un cambiamento dopo gli ultimi 12 anni, questa era l’ipotesi all’interno di Google. Il contratto è in fase di negoziazione e Samsung potrebbe rimanere con Google.

Ma l’idea che Samsung, che produce centinaia di milioni di smartphone con il software Android di Google ogni anno, prendesse in considerazione l’idea di cambiare motore di ricerca ha scioccato i dipendenti di Google.

Un portavoce di Google ha dichiarato che la società sta migliorando continuamente il suo motore di ricerca per dare agli utenti e ai partner più motivi per scegliere Google e che i produttori di telefoni Android sono liberi di abbracciare tecnologie di diverse aziende per migliorare l’esperienza dei loro utenti.

Samsung e Microsoft hanno rifiutato di commentare.

Google conduce ricerche sull’intelligenza artificiale da molti anni. Il suo laboratorio DeepMind a Londra è considerato uno dei migliori centri di ricerca AI al mondo e l’azienda è stata pioniera con progetti di intelligenza artificiale, come le auto a guida autonoma e i cosiddetti modelli linguistici di grandi dimensioni che vengono utilizzati nello sviluppo di chatbot. Negli ultimi anni, Google ha utilizzato modelli linguistici di grandi dimensioni per migliorare la qualità dei suoi risultati di ricerca, ma ha rimandato l’adozione completa dell’AI perché è stata incline a generare dichiarazioni false e tendenziose.

A marzo, Google ha rilasciato il proprio chatbot, Bard, ma la tecnologia ha ricevuto recensioni contrastanti. I piani per il nuovo motore di ricerca, che dimostrano le ambizioni di Google di re-immaginare l’esperienza di ricerca, sono ancora nelle fasi iniziali, senza un calendario chiaro su quando rilascerà la nuova tecnologia di ricerca.

Il sistema potrebbe imparare ciò che gli utenti vogliono sapere in base a ciò che stanno cercando quando iniziano a usarlo, quindi offrire elenchi di opzioni preselezionate per oggetti da acquistare, informazioni da ricercare e altre informazioni. Sarebbe anche più colloquiale, un po’ come chattare con una persona disponibile.

Prima che il motore di ricerca possa essere ricostruito, il progetto Magi aggiungerà funzionalità al motore di ricerca esistente, secondo alcuni documenti interni. Google ha più di 160 persone che vi lavorano a tempo pieno.

Magi manterrebbe gli annunci nel mix dei risultati di ricerca. Le query di ricerca che portano a una transazione economica, come l’acquisto di scarpe o la prenotazione di un volo, ad esempio, continuerebbero a presentare annunci nelle pagine dei risultati.

Questo è importante per Google, dal momento che gli annunci della rete di ricerca sono il modo principale in cui guadagna. Il suo chatbot Bard non presenta annunci e c’è stata anticipazione nel settore tecnologico che le risposte AI sui motori di ricerca potrebbero rendere gli annunci meno pertinenti per gli utenti.

Le aggiunte di ricerca pianificate potrebbero anche rispondere a domande sulla codifica del software e scrivere codice in base alla richiesta di un utente. Google può inserire un annuncio sotto le risposte del codice informatico.

Google ha già effettuato un test delle funzionalità di Magi

La scorsa settimana, Google ha invitato alcuni dipendenti a testare le funzionalità di Magi e li ha incoraggiati a porre domande di follow-up al motore di ricerca per giudicare la sua capacità di tenere una conversazione. Google dovrebbe rilasciare gli strumenti al pubblico il mese prossimo e aggiungere altre funzionalità in autunno, secondo il documento di pianificazione.

La società prevede di rilasciare inizialmente le funzionalità a un massimo di un milione di persone. Tale numero dovrebbe progressivamente aumentare fino a 30 milioni entro la fine dell’anno. Le funzionalità saranno disponibili esclusivamente negli Stati Uniti.

Google ha anche esplorato gli sforzi per consentire alle persone di utilizzare la tecnologia di mappatura di Google Earth con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e cercare musica attraverso una conversazione con un chatbot, si legge in un documento.

Altre idee di prodotto sono in varie fasi di sviluppo. Uno strumento chiamato GIFI potrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale per generare immagini nei risultati di Google Immagini. Un altro strumento, Tivoli Tutor, potrebbe insegnare agli utenti una nuova lingua attraverso conversazioni di testo AI aperte.

Un altro prodotto, Searchalong, potrebbe consentire agli utenti di porre domande a un chatbot durante la navigazione sul Web tramite il browser Chrome. Le persone potrebbero chiedere al chatbot attività vicino a un affitto Airbnb, ad esempio, e l’AI potrebbe analizzare la pagina e tutto Internet per una risposta.

Jim Lecinski, ex vicepresidente delle vendite e dell’assistenza di Google, ha affermato che la società è stata spinta all’azione e ora deve convincere gli utenti di essere ”potente, competente e contemporanea” come i suoi concorrenti. ”Se siamo il principale motore di ricerca e questo è un nuovo attributo, una nuova funzionalità, una nuova caratteristica dei motori di ricerca, vogliamo assicurarci di essere anche in questa gara”, ha detto Lecinski, professore di marketing alla Northwestern University, in un’intervista.