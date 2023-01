Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, OpenAI, la società che ha lanciato GPT-3, DALL-E e, da ultimo, ChatGPT, avrebbe raggiunto una valutazione di 29 miliardi di dollari e starebbe per vendere le proprie azioni in un’Opa. Sarebbero 450 le start up già attive nel settore, ma non tutte hanno le competenze necessarie [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

All’inizio del nuovo anno, OpenAI si trova nel bel mezzo di una “corsa all’oro”. Il laboratorio fondato e diretto da Sam Altman è in trattative per completare un accordo che – secondo rumors del settore – lo valuterebbe alla stratosferica cifra di 29 miliardi di dollari, più del doppio della sua valutazione nel 2021. Stando a quanto si è potuto apprendere, con l’accordo OpenAI venderebbe le azioni della società in una offerta pubblica di acquisto (Opa), ossia un ammontare di 300 milioni di dollari, a seconda di quanti dipendenti accetteranno di vendere le loro azioni. OpenAI è anche in trattative con Microsoft, che vi ha già investito 1 miliardo di dollari nel 2019, per ulteriori finanziamenti. Nessuna area ha creato più eccitazione dell’intelligenza artificiale generativa, il termine usato per definire la tecnologia in grado di generare testo, immagini, suoni e altri media in risposta a brevi suggerimenti. Investitori, esperti e giornalisti hanno parlato di intelligenza artificiale per anni, ma la nuova ondata – il risultato di oltre un decennio di ricerca – rappresenta una razza più potente e più matura di AI.

Da cosa nasce il grande interesse degli investitori

Ai primi di dicembre, OpenAI ha rilasciato ChatGPT, un chatbot che risponde alle domande in una prosa chiara e concisa. Lo strumento alimentato dall’intelligenza artificiale ha immediatamente fatto scalpore, con oltre un milione di persone che lo hanno usato per creare di tutto, dalla poesia alle tesine delle scuole superiori alle riscritture delle canzoni.

Il clamore intorno a OpenAI mostra che anche in piena crisi tecnologica la macchina per fare affari della Silicon Valley sta ancora funzionando. Dopo un anno deludente, che ha visto licenziamenti e tagli di massa, gli investitori tecnologici – genere naturalmente ottimista – non vedono l’ora di saltare su una tendenza calda.

Perché questo tipo di AI promette di reinventare tutto: dai motori di ricerca online come Google agli editor di foto e grafica come Photoshop agli assistenti digitali come Alexa e Siri. In definitiva, potrebbe fornire un nuovo modo di interagire con quasi tutti i software, consentendo alle persone di chattare con computer e altri dispositivi come se stessero chattando con un’altra persona.

Ciò ha mandato in surriscaldamento la creazione di accordi sulle società di intelligenza artificiale generativa. Jasper, una start-up generativa di intelligenza artificiale fondata nel 2021, ha raccolto 125 milioni di dollari a ottobre 2022, per una valutazione di 1,5 miliardi di dollari.

Stability AI, una società di generazione di immagini fondata nel 2020, ha raccolto 101 milioni di dollari nello stesso mese, per una valutazione di 1 miliardo di dollari. Anche le società di intelligenza artificiale generativa più piccole, tra cui Character.AI, Replika e You.com, sono state inondate dall’interesse degli investitori.

Nel 2022, gli investitori hanno pompato almeno 1,37 miliardi di dollari in società di intelligenza artificiale generativa attraverso 78 operazioni, quasi quanto hanno investito nei cinque anni precedenti messi insieme, secondo i dati di PitchBook, che tiene traccia dell’attività finanziaria in tutto il settore.

La valutazione di 29 miliardi di dollari di OpenAI è stata riportata dal Wall Street Journal. Le società di venture capital Thrive Capital e Founders Fund potrebbero acquistare azioni nell’offerta pubblica di acquisto, sempre stando ai rumors del settore. Poiché OpenAI è nata come una società senza scopo di lucro, individuare la sua valutazione precisa è difficile.

OpenAI, Thrive Capital e Founders Fund non hanno fornito commenti sull’investimento proposto.

Tutto ha inizio con DALL-E

Le aziende hanno sviluppato l’AI generativa per anni, compresi i giganti della tecnologia come Google e Meta, nonché start-up ambiziose come OpenAI. Ma non sono riuscite a catturare l’attenzione del pubblico fino alla scorsa primavera, quando OpenAI ha presentato DALL-E, che consente alle persone di generare immagini fotorealistiche semplicemente descrivendo ciò che volevano vedere. Ciò ha ispirato gli imprenditori a tuffarsi con nuove idee e ha acceso l’interesse degli investitori. Il loro entusiasmo ha raggiunto nuove vette a dicembre, dopo che OpenAI ha rilasciato ChatGPT, con i fan che hanno sfruttato la tecnologia per generare di tutto, dalle lettere d’amore ai piani aziendali.

L’irresistibile ascesa di OpenAI

L’azienda di San Francisco è uno dei laboratori di intelligenza artificiale più ambiziosi al mondo. Ricordiamo le sue soluzioni più recenti: ChatGPT, DALL-E 2, GPT-3. ”È il nuovo tipo di cambio di paradigma ’mobile’ che tutti stavamo aspettando”, ha dichiarato Niko Bonatsos, investitore presso la società di venture capital General Catalyst.

Gli investitori di Sequoia Capital scrivono che l’AI generativa avrebbe ”il potenziale per generare trilioni di dollari di valore economico”.

Google, Meta e altri giganti della tecnologia finora sono stati riluttanti a rilasciare tecnologie generative al grande pubblico, perché questi sistemi spesso producono contenuti tossici, tra cui disinformazione, incitamento all’odio e immagini prevenute contro le donne e le persone di colore. Ma le aziende più giovani e più piccole come OpenAI – meno preoccupate di proteggere un marchio aziendale consolidato – sono state più disposte a diffondere la tecnologia pubblicamente.

Le tecniche per l’AI generativa

Le tecniche necessarie per costruire l’AI generativa sono ampiamente conosciute e liberamente disponibili attraverso documenti di ricerca accademica e software open source. Google e OpenAI hanno un vantaggio perché hanno accesso a cospicui fondi e potenza di calcolo, che sono elementi costitutivi della tecnologia.

Molti dei migliori ricercatori di Google, OpenAI e altri importanti laboratori di intelligenza artificiale si sono messi in proprio negli ultimi mesi per fondare nuove start-up nel campo. Queste start-up hanno ricevuto alcuni dei più grandi round di finanziamento, con l’entusiasmo che circonda ChatGPT e DALL-E.

Più di 450 start-up lavorano attualmente all’AI generativa, secondo il conteggio di una società di venture capital.

Michael Dempsey, un investitore presso la società di venture capital Compound, ha affermato che la crisi tecnologica – che l’anno scorso ha incluso un crollo delle criptovalute, azioni con scarso rendimento e licenziamenti in molte società – ha creato una pausa tra gli investitori.

Poi ”tutti si sono entusiasmati per l’AI”, ha detto. Alcuni temono però che l’hype intorno all’AI generativa abbia superato la realtà. La tecnologia ha sollevato spinose questioni etiche, ad esempio su come l’AI generativa possa influenzare i diritti d’autore e se le aziende debbano ottenere il permesso di utilizzare i dati che addestrano i loro algoritmi. Altri credono che le grandi aziende tecnologiche come Google sconfiggeranno rapidamente le startup emergenti e che alcune delle nuove aziende abbiano uno scarso vantaggio competitivo.

”Ci sono molti team che non hanno alcuna competenza AI che si stanno presentando come aziende AI”, fa notare Dempsey. Queste preoccupazioni non hanno rallentato l’ondata di eccitazione, soprattutto dopo l’arrivo di Stability AI in ottobre.

Le start-up dell’AI generativa

La start-up aveva contribuito a finanziare un progetto software open source che ha rapidamente costruito una tecnologia di generazione di immagini che funzionava in modo molto simile a DALL-E. La differenza era che mentre OpenAI aveva condiviso DALL-E solo con un piccolo numero di tester, la versione open source di Stability AI – Stable Diffusion – poteva essere utilizzata da chiunque. Le persone hanno rapidamente utilizzato lo strumento per creare immagini fotorealistiche di tutto.

Eugenia Kuyda, fondatrice e amministratore delegato della start-up di chatbot Replika, ha dichiarato in un’intervista di essere stata contattata da ”ogni azienda V.C. nella Silicon Valley”. Ha risposto alle loro chiamate, ma ha deciso di non concedere ulteriori finanziamenti perché la sua azienda, fondata nel 2014, è redditizia.

Anche Character.AI, un’altra società di chatbot, e You.com, che sta aggiungendo la tecnologia di chat al suo motore di ricerca su Internet, sono state sommerse dall’interesse dei venture capitalist.

Sharif Shameem, un imprenditore che ha creato un database ricercabile per le immagini basato su Stable Diffusion chiamato Lexica, ha detto che il suo strumento ha rapidamente raggiunto un milione di utenti. Nel giro di poche settimane, ha raccolto 5 milioni di dollari in finanziamenti per il progetto.

Shameem paragona il momento dell’AI generativa all’avvento dell’iPhone e delle app mobili. ”Sembra una di quelle rare opportunità”, dice.

Jaffe di Insight Partners afferma che la sua azienda ha incoraggiato la maggior parte delle società in portafoglio a prendere in considerazione l’integrazione della tecnologia generativa di intelligenza artificiale nelle loro offerte. ”È difficile pensare a un’azienda che non possa usarlo in qualche modo”, sostiene.

Radical Ventures, una società di venture capital di Toronto, uno dei centri globali di ricerca sull’intelligenza artificiale, è stata creata cinque anni fa appositamente per investire in questo tipo di tecnologia. Recentemente ha lanciato un nuovo fondo da 550 milioni di dollari dedicato all’AI, con oltre la metà dei suoi investimenti in società di AI generative. ”Per quattro anni e mezzo la gente ha pensato che fossimo dei pazzi”, afferma Jordan Jacobs, partner di Radical. ”Negli ultimi sei mesi stanno pensando che siamo dei geni”.