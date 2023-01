Nel momento in cui scriviamo, ChatGPT è l’hype dell’universo tecnologico, il tema di cui molti parlano. Sono tantissimi, infatti, coloro che si collegano al sito dedicato, senza riuscire peraltro a interrogare il modello di Ai generativa diventato in breve tempo così popolare. Non tutti sanno, però, che è possibile aggiungere ChatGPT sotto forma di estensione al browser Chrome di Google.

Cinque estensioni ChatGPT per Google Chrome

Ecco, quindi come aggiungere a uno dei più comuni browser la potenza dell’intelligenza artificiale.

ChatGPT for Search Engines

ChatGPT for Search Engines è una estensione utile per visualizzare la risposta di ChatGPT insieme ai risultati di ricerca di Google, Bing e DuckDuckGo. In questo modo si avrà una visione più completa delle informazioni ricercate, risparmiando tempo.

Merlin

Una delle migliori estensioni ChatGPT per Chrome. Per usare l’estensione Merlin basta selezionare qualsiasi contenuto online, fare clic su Cmd+M (Mac) o Ctrl+M (Windows) per aprire la finestra di Merlin, scegliere cosa fare (creare una risposta, riassumere, tradurre, ecc.) Funziona anche per ricerche di Google.

ChatGPT Writer

ChatGPT Writer aiuta a rispondere a un post sui social o a una email. Basta copiare il corpo del messaggio o della email, incollarlo nella schermata dell’addon e premere su Generate Response. È possibile, inoltre, impostare come deve essere la risposta, così da adattarla al contesto.

WebChat GPT

Uno dei limiti di ChatGPT è di non avere accesso alle informazioni su Internet dopo il 2021. Tuttavia, questi limiti, imposti dagli stessi sviluppatori dell’interfaccia per evitare che fosse eccessivamente autonoma e precisa, è sufficiente installare l’estensione WebChatGPT, che ha lo scopo di sbloccare l’accesso alle ultime informazioni e consentire al bot di cercare anche sul Web, aumentando così la quantità di informazioni che può elaborare in tempo reale.

ChatGPT Prompt Genius

ChatGPT Prompt Genius è una estensione per browser open source gratuita che aiuta a scoprire, condividere, importare e utilizzare i migliori prompt per ChatGPT. Si può anche salvare la cronologia della chat in locale, in modo da poter rivedere le conversazioni passate e farvi riferimento in un secondo momento.