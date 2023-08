Google Cloud Next ’23, tutte le novità AI annunciate

Molti gli annunci del colosso del web riguardanti l'intelligenza artificiale. A partire dall'infrastruttura ottimizzata per l'AI, in grado di addestrare e gestire modelli, implementata nei data center con Google Distributed Cloud e sull'edge. Vertex AI, strumenti destinati agli sviluppatori per la creazione di modelli e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Duet AI, un supporto collaborativo alimentato dall’AI sempre attivo, integrato in Google Workspace e Google Cloud, che sarà disponibile durante il corso dell'anno. Molti altri annunci significativi nei settori degli strumenti per gli sviluppatori, dei dati, della sicurezza e dell'ecosistema cloud [...]

In occasione del Google Cloud Next ’23, Google ha annunciato nuovi strumenti per aiutare le aziende, i governi e gli utenti a trarre vantaggio dall’AI generativa e dalle principali tecnologie cloud.

Tra questi:

Infrastruttura ottimizzata per l’AI : la più avanzata infrastruttura ottimizzata per l’AI per le aziende in grado di addestrare e gestire modelli. Questa infrastruttura viene offerta nelle Cloud region affinché venga implementata nei data center con Google Distributed Cloud e sull’edge.

: la più avanzata infrastruttura ottimizzata per l’AI per le aziende in grado di addestrare e gestire modelli. Questa infrastruttura viene offerta nelle Cloud region affinché venga implementata nei data center con Google Distributed Cloud e sull’edge. Vertex AI : strumenti destinati agli sviluppatori per la creazione di modelli e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, con importanti progressi in Vertex AI per la creazione di modelli e di applicazioni di ricerca e conversazione personalizzate con dati aziendali.

: strumenti destinati agli sviluppatori per la creazione di modelli e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, con importanti progressi in Vertex AI per la creazione di modelli e di applicazioni di ricerca e conversazione personalizzate con dati aziendali. Duet AI : un supporto collaborativo alimentato dall’AI sempre attivo, integrato in Google Workspace e Google Cloud. Duet AI per Workspace offre a ogni utente un aiutante per la scrittura, un esperto di fogli di calcolo, un project manager, un addetto agli appunti per le riunioni e un visual designer creativo, ed è ora disponibile. Duet AI per Google Cloud collabora come un coder esperto, un ingegnere SRE, un professionista di database, un analista di dati esperto e un consulente di cybersecurity e Google sta espandendo la sua anteprima che sarà disponibile durante il corso dell’anno.

: un supporto collaborativo alimentato dall’AI sempre attivo, integrato in Google Workspace e Google Cloud. Duet AI per Workspace offre a ogni utente un aiutante per la scrittura, un esperto di fogli di calcolo, un project manager, un addetto agli appunti per le riunioni e un visual designer creativo, ed è ora disponibile. Duet AI per Google Cloud collabora come un coder esperto, un ingegnere SRE, un professionista di database, un analista di dati esperto e un consulente di cybersecurity e Google sta espandendo la sua anteprima che sarà disponibile durante il corso dell’anno. Molti altri annunci significativi nei settori degli strumenti per gli sviluppatori, dei dati, della sicurezza e dell’ecosistema cloud in rapida crescita.

Nuove infrastrutture e strumenti per aiutare i clienti

Le funzionalità avanzate e le innumerevoli applicazioni che rendono l’AI generativa rivoluzionaria richiedono infrastrutture sofisticate e performanti. Per 25 anni Google ha investito nei data center e nel network e oggi dispone di una rete globale composta da 38 cloud region, con l’obiettivo di operare interamente con energia carbon free 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro il 2030.

L’infrastruttura ottimizzata per l’AI è la soluzione ideale per l’addestramento e la gestione dei modelli di intelligenza artificiale. Infatti, più del 70% degli unicorni nel campo dell’intelligenza artificiale generativa sono clienti Google Cloud, tra cui Anthropic, Cohere, Jasper, MosaicML, Replit, Runway e Typeface; più della metà di tutte le startup di AI generativa finanziate sono clienti di Google Cloud, tra cui aziende come Copy.ai, CoRover, Elemental Cognition, Fiddler AI, Fireworks.ai, PromptlyAI, Quora, Synthesized, Writer e molte altre.

Google ha annunciato importanti progressi infrastrutturali per supportare i clienti, tra cui:

Cloud TPUv5e : acceleratore di intelligenza artificiale più economicamente efficiente, versatile e scalabile fino a questo momento. I clienti di Google possono utilizzare un’unica piattaforma Cloud TPU per eseguire sia l’addestramento AI su larga scala che il calcolo inferenziale. Cloud TPU v5e è scalabile fino a decine di migliaia di chip ed è ottimizzato in funzione dell’efficienza. Rispetto a Cloud TPU v4, offre un miglioramento fino a due volte maggiore in termini di prestazioni di addestramento per dollaro e fino a 2,5 volte superiore in termini di prestazioni di inferenza per dollaro.

: acceleratore di intelligenza artificiale più economicamente efficiente, versatile e scalabile fino a questo momento. I clienti di Google possono utilizzare un’unica piattaforma Cloud TPU per eseguire sia l’addestramento AI su larga scala che il calcolo inferenziale. Cloud TPU v5e è scalabile fino a decine di migliaia di chip ed è ottimizzato in funzione dell’efficienza. Rispetto a Cloud TPU v4, offre un miglioramento fino a due volte maggiore in termini di prestazioni di addestramento per dollaro e fino a 2,5 volte superiore in termini di prestazioni di inferenza per dollaro. A3 con GPU NVIDIA H100 : da settembre sarà disponibile il supercomputer A3 alimentato dalla GPU H100 di NVIDIA. È stato costruito appositamente con reti ad alte prestazioni e con ulteriori miglioramenti che consentono di supportare le innovazioni di AI generativa e di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) più esigenti di oggi. Questo permette alle organizzazioni di ottenere prestazioni di apprendimento tre volte superiori rispetto alla precedente generazione A2.

: da settembre sarà disponibile il supercomputer A3 alimentato dalla GPU H100 di NVIDIA. È stato costruito appositamente con reti ad alte prestazioni e con ulteriori miglioramenti che consentono di supportare le innovazioni di AI generativa e di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) più esigenti di oggi. Questo permette alle organizzazioni di ottenere prestazioni di apprendimento tre volte superiori rispetto alla precedente generazione A2. GKE Enterprise : consente la scalabilità orizzontale multi-cluster necessaria per i carichi di lavoro AI/ML più esigenti e mission-critical. I clienti stanno già riscontrando un aumento della produttività del 45% e una riduzione dei tempi di implementazione del software di oltre il 70%. I vantaggi offerti da GKE, tra cui l’autoscaling, la gestione dei carichi di lavoro e gli aggiornamenti automatici, sono ora disponibili con Cloud TPU.

: consente la scalabilità orizzontale multi-cluster necessaria per i carichi di lavoro AI/ML più esigenti e mission-critical. I clienti stanno già riscontrando un aumento della produttività del 45% e una riduzione dei tempi di implementazione del software di oltre il 70%. I vantaggi offerti da GKE, tra cui l’autoscaling, la gestione dei carichi di lavoro e gli aggiornamenti automatici, sono ora disponibili con Cloud TPU. Cross-Cloud Network : Una piattaforma di rete globale che aiuta i clienti a connettere e proteggere le applicazioni tra i vari cloud. È aperta, ottimizzata per i carichi di lavoro e offre una sicurezza basata sul ML per garantire una totale affidabilità. Progettata per consentire ai clienti di accedere più facilmente ai servizi Google da qualsiasi cloud, Cross-Cloud Network riduce la latenza di rete fino al 35%.

: Una piattaforma di rete globale che aiuta i clienti a connettere e proteggere le applicazioni tra i vari cloud. È aperta, ottimizzata per i carichi di lavoro e offre una sicurezza basata sul ML per garantire una totale affidabilità. Progettata per consentire ai clienti di accedere più facilmente ai servizi Google da qualsiasi cloud, Cross-Cloud Network riduce la latenza di rete fino al 35%. Google Distributed Cloud: Progettato per soddisfare le esigenze specifiche delle organizzazioni che desiderano eseguire carichi di lavoro all’edge o nel proprio data center. Inoltre, insieme all’hardware di nuova generazione e alle nuove funzionalità di sicurezza, Google sta potenziando il portfolio GDC per portare l’intelligenza artificiale all’edge, con le integrazioni Vertex AI e una nuova offerta gestita di AlloyDB Omni su GDC Hosted.

Google Cloud Next ’23: la piattaforma Vertex AI

Oltre alla infrastruttura di livello mondiale, Google offre Vertex AI che consente ai clienti di creare, distribuire e scalare modelli di apprendimento automatico (ML).

Tra aprile e luglio 2023, il numero di progetti di AI generativa dei clienti Google è aumentato di oltre 150 volte. Nel Model Garden i clienti hanno accesso a oltre 100 modelli di base, tra cui versioni di terze parti e versioni popolari open-source. Questi modelli sono tutti ottimizzati per compiti diversi e dimensioni diverse, tra cui testo, chat, immagini, conversazioni, codice software e altro ancora. Google offre, inoltre, modelli specifici per settori, come per esempio Sec-PaLM 2 per la cybersecurity, per supportare fornitori di sicurezza globali come Broadcom e Tenable, e Med-PaLM 2 per assistere aziende leader nel settore sanitario e delle scienze della vita, come Bayer Pharmaceuticals, HCA Healthcare e Meditech.

Vertex AI Search e Conversation sono ora disponibili e consentono alle aziende di creare applicazioni di ricerca e chat utilizzando i propri dati in pochi minuti, con una codifica minima e una gestione e una sicurezza di livello aziendale integrate. Inoltre, Vertex AI Generative AI Studio offre strumenti di facile utilizzo per mettere a punto e personalizzare i modelli, il tutto con controlli di livello aziendale per la sicurezza dei dati. Questi includono strumenti per gli sviluppatori come Text Embeddings API, che consente di creare applicazioni sofisticate basate sulla comprensione semantica di testi o immagini, e Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), che incorpora il feedback umano per personalizzare profondamente e migliorare le prestazioni dei modelli.

I nuovi modelli della piattaforma Vertex AI

Ecco quindi i nuovi modelli e strumenti della piattaforma Vertex AI:

Aggiornamenti di PaLM 2, Imagen e Codey : aggiornamento di PaLM 2 alle finestre contestuali da 32k, in modo che le aziende possano elaborare facilmente documenti più lunghi, come documenti di ricerca e libri. Migliorato l’aspetto visivo di Imagen ed esteso il supporto per nuove lingue in Codey.

: aggiornamento di PaLM 2 alle finestre contestuali da 32k, in modo che le aziende possano elaborare facilmente documenti più lunghi, come documenti di ricerca e libri. Migliorato l’aspetto visivo di Imagen ed esteso il supporto per nuove lingue in Codey. Strumenti per la regolazione : Per PaLM 2 e Codey è disponibile la sintonizzazione degli adapter, che può aiutare a migliorare le prestazioni di LLM con soli 100 esempi. Introdotto un nuovo metodo di messa a punto per Imagen, chiamato Style Tuning, in modo che le aziende possano creare immagini in linea con le loro brand guideline o altre esigenze creative con una piccola quantità di immagini di riferimento.

: Per PaLM 2 e Codey è disponibile la sintonizzazione degli adapter, che può aiutare a migliorare le prestazioni di LLM con soli 100 esempi. Introdotto un nuovo metodo di messa a punto per Imagen, chiamato Style Tuning, in modo che le aziende possano creare immagini in linea con le loro brand guideline o altre esigenze creative con una piccola quantità di immagini di riferimento. Nuovi modelli : annunciata la disponibilità di Llama 2 di Meta e di Falcon LLM del Technology Innovative Institute, un modello open source molto diffuso, oltre a preannunciare Claude 2 di Anthropic. Nel caso di LLama 2, saremo l’unico provider cloud a offrire sia la regolazione dell’adapter che l’RLHF.

: annunciata la disponibilità di e di Falcon LLM del Technology Innovative Institute, un modello open source molto diffuso, oltre a preannunciare di Anthropic. Nel caso di LLama 2, saremo l’unico provider cloud a offrire sia la regolazione dell’adapter che l’RLHF. Estensioni Vertex AI : gli sviluppatori possono accedere, creare e gestire estensioni che forniscono informazioni in tempo reale, incorporano dati aziendali e agiscono per conto dell’utente. Questo apre infinite nuove possibilità per le applicazioni di intelligenza artificiale che possono operare come fossero un’estensione dell’azienda, grazie alla capacità di accedere a informazioni proprietarie e di agire su piattaforme di terze parti come il sistema CRM o la posta elettronica.

: gli sviluppatori possono accedere, creare e gestire estensioni che forniscono informazioni in tempo reale, incorporano dati aziendali e agiscono per conto dell’utente. Questo apre infinite nuove possibilità per le applicazioni di intelligenza artificiale che possono operare come fossero un’estensione dell’azienda, grazie alla capacità di accedere a informazioni proprietarie e di agire su piattaforme di terze parti come il sistema CRM o la posta elettronica. Colab Enterprise: questo servizio gestito combina la facilità d’uso dei notebook Colab di Google con funzionalità di sicurezza e conformità di livello aziendale. I data scientist possono utilizzare Colab Enterprise per accelerare in modo collaborativo i flussi di lavoro dell’intelligenza artificiale con l’accesso all’intera gamma di funzionalità della piattaforma Vertex AI, l’integrazione con BigQuery e persino il completamento e la generazione di codice.

Il controllo dei dati è altrettanto importante che scoprire e addestrare il modello più adatto alle proprie esigenze. Fin dal principio, Vertex AI è stato progettato per offrire il pieno controllo e la segregazione dei dati, del codice e dell’IP, senza alcuna fuga di dati. Personalizzando e addestrando il modello con Vertex AI, con documenti e dati privati provenienti da applicazioni SaaS, database o altre fonti proprietarie, si evita di esporre tali dati al modello di base. Viene creata un’istantanea del modello, che permette di addestrarlo e racchiuderlo in una configurazione privata, fornendo il controllo completo sui dati. I messaggi e i dati, così come gli input dell’utente al momento dell’inferenza, non vengono utilizzati per migliorare i modelli e non sono accessibili ad altri clienti.

Duet AI per Workspace e per Google Cloud

Duet AI è stato presentato da Google in occasione dell’I/O dello scorso maggio, introducendo nuove potenti funzionalità per Workspace e mostrando funzioni per gli sviluppatori come l’assistenza per codice e chat per Google Cloud. Da allora, tester in tutto il mondo hanno sperimentato la potenza di Duet AI, mentre Google ha continuato a lavorare per espandere ulteriormente le funzionalità e integrarle in un’ampia gamma di prodotti e servizi per Workspace e per Google Cloud.

Workspace: lo strumento di produttività più diffuso al mondo, con oltre 3 miliardi di utenti e più di 10 milioni di clienti paganti che si affidano ad esso ogni giorno per portare a termine le proprie attività. Con l’introduzione di Duet AI Google ha fornito una serie di funzionalità per rendere i team più produttivi, come ad esempio il supporto alla scrittura e al perfezionamento dei contenuti su Gmail e Google Docs, la creazione di immagini originali in Google Slides, la trasformazione di idee in azioni e di dati in approfondimenti con Google Sheets, connessioni più significative in Google Meet e molto altro ancora. Da allora, migliaia di aziende e più di un milione di tester hanno utilizzato Duet AI come un potente supporto collaborativo, un coach, una fonte di ispirazione e un incentivo alla produttività, il tutto contribuendo a garantire a ogni utente e organizzazione il controllo dei propri dati.

I miglioramenti per Duet AI introdotti da Google

Ecco la serie di nuovi miglioramenti introdotti da Google:

Duet AI per Google Meet : Duet AI prende appunti durante le videochiamate, invia sintesi delle riunioni e traduce automaticamente le didascalie in 18 lingue. Inoltre, per garantire che ogni partecipante alla riunione sia visto, ascoltato e compreso in maniera chiara, Duet AI per Meet ha annunciato studio look, studio lighting, e studio sound.

: Duet AI prende appunti durante le videochiamate, invia sintesi delle riunioni e traduce automaticamente le didascalie in 18 lingue. Inoltre, per garantire che ogni partecipante alla riunione sia visto, ascoltato e compreso in maniera chiara, Duet AI per Meet ha annunciato studio look, studio lighting, e studio sound. Duet AI per Google Chat: sarà possibile chattare direttamente con Duet AI per porre domande sui contenuti, ottenere un riepilogo dei documenti condivisi in uno spazio e recuperare le conversazioni perse. Rinnovata anche l’interfaccia utente, creato nuove scorciatoie e migliorato la ricerca per consentire di tenere sotto controllo le conversazioni, oltre ad aver introdotto le riunioni rapide in Chat che consentono ai team di iniziare le riunioni dal luogo in cui stanno già collaborando.

Google ha annunciato anche la disponibilità di Duet AI per Google Workspace e di avere espanso le funzionalità di anteprima di Duet AI per Google Cloud, la cui disponibilità è prevista per la fine dell’anno.

Oltre a Workspace, Duet AI può ora fornire assistenza AI su un’ampia gamma di prodotti e servizi Google Cloud: in qualità di assistente di codifica per aiutare gli sviluppatori a codificare più velocemente, come consulente esperto per aiutare gli operatori a risolvere rapidamente i problemi delle applicazioni e dell’infrastruttura, come analista dei dati per fornire approfondimenti rapidi e migliori e come consulente per la sicurezza per consigliare le migliori pratiche per aiutare a prevenire le minacce informatiche.

Gli annunci di Duet AI per Google Cloud includono miglioramenti per:

Sviluppo software : Duet AI fornisce un’assistenza esperta per l’intero ciclo di sviluppo del software, riducendo al minimo il cambio di contesto e aiutando gli sviluppatori a essere più produttivi. Oltre al completamento e alla generazione di codice, Duet AI può aiutare a modernizzare le applicazioni più velocemente assistendo nel refactoring del codice; inoltre, utilizzando Duet AI per Apigee, qualsiasi sviluppatore può ora creare facilmente API e integrazioni utilizzando semplici suggerimenti in linguaggio naturale.

: Duet AI fornisce un’assistenza esperta per l’intero ciclo di sviluppo del software, riducendo al minimo il cambio di contesto e aiutando gli sviluppatori a essere più produttivi. Oltre al completamento e alla generazione di codice, Duet AI può aiutare a modernizzare le applicazioni più velocemente assistendo nel refactoring del codice; inoltre, utilizzando Duet AI per Apigee, qualsiasi sviluppatore può ora creare facilmente API e integrazioni utilizzando semplici suggerimenti in linguaggio naturale. Applicazione e infrastruttura : Gli operatori possono chattare con Duet AI in linguaggio naturale su una serie di servizi direttamente nella Google Cloud Console per recuperare rapidamente informazioni sulla configurazione dell’infrastruttura, sulle best practice di implementazione e su raccomandazioni di esperti sull’ottimizzazione dei costi e delle prestazioni.

: Gli operatori possono chattare con Duet AI in linguaggio naturale su una serie di servizi direttamente nella Google Cloud Console per recuperare rapidamente informazioni sulla configurazione dell’infrastruttura, sulle best practice di implementazione e su raccomandazioni di esperti sull’ottimizzazione dei costi e delle prestazioni. Analisi dei dati : Duet AI per BigQuery fornisce assistenza contestuale per la scrittura di query SQL e di codice Python, genera funzioni e blocchi di codice completi, suggerisce automaticamente il completamento del codice e spiega le istruzioni SQL in linguaggio naturale, e può generare raccomandazioni basate sullo schema e sui metadati dell’azienda. Queste funzionalità possono consentire ai team di dati di concentrarsi maggiormente sui risultati per l’azienda.

: Duet AI per BigQuery fornisce assistenza contestuale per la scrittura di query SQL e di codice Python, genera funzioni e blocchi di codice completi, suggerisce automaticamente il completamento del codice e spiega le istruzioni SQL in linguaggio naturale, e può generare raccomandazioni basate sullo schema e sui metadati dell’azienda. Queste funzionalità possono consentire ai team di dati di concentrarsi maggiormente sui risultati per l’azienda. Accelerazione e modernizzazione dei database : Duet AI per Cloud Spanner, AlloyDB e Cloud SQL aiuta a generare codice per strutturare, modificare o interrogare i dati utilizzando il linguaggio naturale. La potenza di Duet AI arriva anche anche in Database Migration Service (DMS), aiutando ad automatizzare la conversione di codice di database, come stored procedure, funzioni, trigger e pacchetti, che non possono essere convertiti con le tecnologie di traduzione tradizionali.

: Duet AI per Cloud Spanner, AlloyDB e Cloud SQL aiuta a generare codice per strutturare, modificare o interrogare i dati utilizzando il linguaggio naturale. La potenza di Duet AI arriva anche anche in Database Migration Service (DMS), aiutando ad automatizzare la conversione di codice di database, come stored procedure, funzioni, trigger e pacchetti, che non possono essere convertiti con le tecnologie di traduzione tradizionali. Operazioni di sicurezza: Google sta introducendo Duet AI nei prodotti per la sicurezza, tra cui Chronicle Security Operations, Mandiant Threat Intelligence e Security Command Center, che possono consentire ai professionisti della sicurezza di prevenire le minacce in modo più efficiente, ridurre la complessità dei flussi di lavoro relativi alla sicurezza e valorizzare i talenti nel campo della sicurezza.

Duet AI fornisce suggerimenti contestuali dai modelli PaLM 2 LLM oltre a una guida esperta, addestrata e sintonizzata con contenuti specifici di Google Cloud, come documentazione, esempi di codice e best practice.

Semplificare l’analisi su scala con una base unificata di dati e di AI

Oltre al lancio di Duet AI, che assiste gli ingegneri e gli analisti di dati attraverso BigQuery, Looker, Spanner, Dataplex e gli strumenti di migrazione dei database, Google ha annunciato a Cloud Next ’23 altre importanti novità nel campo dei dati e dell’analisi:

BigQuery Studio : un’unica interfaccia per l’ingegneria dei dati, l’analisi e l’analisi predittiva, BigQuery Studio contribuisce ad aumentare l’efficienza dei team che si occupano di dati. Inoltre, con le nuove integrazioni ai modelli di base Vertex AI, le organizzazioni sono aiutate a rendere i loro data lakehouse abilitati per l’AI con innovazioni per l’analisi cross-cloud, la governance e la condivisione sicura dei dati.

: un’unica interfaccia per l’ingegneria dei dati, l’analisi e l’analisi predittiva, BigQuery Studio contribuisce ad aumentare l’efficienza dei team che si occupano di dati. Inoltre, con le nuove integrazioni ai modelli di base Vertex AI, le organizzazioni sono aiutate a rendere i loro data lakehouse abilitati per l’AI con innovazioni per l’analisi cross-cloud, la governance e la condivisione sicura dei dati. AlloyDB AI : parte integrante di AlloyDB, servizio di database compatibile con PostgreSQL. AlloyDB AI offre un insieme integrato di funzionalità per realizzare facilmente applicazioni di AI generativa, tra le quali query vettoriali ad alte prestazioni, fino a 10 volte più veloci di PostgreSQL standard. Inoltre, con AlloyDB Omni è possibile eseguire AlloyDB praticamente ovunque. In particolare, on-premise, su Google Cloud, AWS, Azure o tramite Google Distributed Cloud.

: parte integrante di AlloyDB, servizio di database compatibile con PostgreSQL. AlloyDB AI offre un insieme integrato di funzionalità per realizzare facilmente applicazioni di AI generativa, tra le quali query vettoriali ad alte prestazioni, fino a 10 volte più veloci di PostgreSQL standard. Inoltre, con AlloyDB Omni è possibile eseguire AlloyDB praticamente ovunque. In particolare, on-premise, su Google Cloud, AWS, Azure o tramite Google Distributed Cloud. Partner Data Cloud: l’ecosistema di dati aperti è una risorsa per le strategie di AI generativa dei clienti. I partner, come Confluent, DataRobot, Dataiku, Datastax, Elastic, MongoDB, Neo4j, Redis, SingleStore e Starburst, stanno lanciando nuove funzionalità per aiutare i clienti ad accelerare e migliorare lo sviluppo dell’AI generativa attraverso i dati. I partner stanno inoltre aggiungendo altri set di dati ad Analytics Hub, che i clienti possono utilizzare per costruire e addestrare modelli di intelligenza artificiale. Questi includono dati affidabili di Acxiom, Bloomberg, Dun & Bradstreet, TransUnion, ZoomInfo e altri ancora.

Queste innovazioni aiutano le aziende a sfruttare tutto il potenziale dei dati e dell’AI attraverso una base dati unificata. Con Google Cloud, le aziende possono ora gestire i loro dati ovunque e portare gli strumenti di AI e di apprendimento automatico direttamente sui loro dati, riducendo così il rischio e il costo della movimentazione dei dati.

Google Cloud Next ’23, le sfide per la sicurezza

Google Cloud unisce una combinazione essenziale di intelligence e competenze specifiche, una moderna piattaforma SecOps e una base cloud affidabile, il tutto arricchito dalla potenza dell’AI generativa.

All’inizio del 2023 Google ha presentato Security AI Workbench, una piattaforma estendibile, prima nel settore, alimentata dal LLM di sicurezza di nuova generazione, Sec-PaLM 2, che incorpora l’esclusiva visibilità di Google sul panorama delle minacce in evoluzione ed è ottimizzato per le operazioni di cybersecurity. A inizio agosto ha annunciato Chronicle CyberShield, una soluzione per le operazioni di sicurezza che consente ai governi di abbattere i silos informativi, centralizzare i dati sulla sicurezza per contribuire a rafforzare la consapevolezza della situazione nazionale e avviare una risposta unitaria. Oltre alle innovazioni di Duet AI già citate, a Cloud Next ’23 Google ha annunciato anche:

Mandiant Hunt for Chronicle : servizio che integra le più recenti conoscenze degli esperti in prima linea di Mandiant sul comportamento degli aggressori con la capacità di Chronicle Security Operations di analizzare e ricercare rapidamente i dati sulla sicurezza, aiutando i clienti a ottenere un supporto di livello superiore senza l’onere di assunzioni, strumenti e formazione.

servizio che integra le più recenti conoscenze degli esperti in prima linea di Mandiant sul comportamento degli aggressori con la capacità di Chronicle Security Operations di analizzare e ricercare rapidamente i dati sulla sicurezza, aiutando i clienti a ottenere un supporto di livello superiore senza l’onere di assunzioni, strumenti e formazione. Scansione delle vulnerabilità agentless : funzionalità di gestione della postura in Security Command Center che rilevano le vulnerabilità del sistema operativo, del software e della rete sulle macchine virtuali Compute Engine.

: funzionalità di gestione della postura in Security Command Center che rilevano le vulnerabilità del sistema operativo, del software e della rete sulle macchine virtuali Compute Engine. Miglioramenti nella sicurezza di rete : Cloud Firewall Plus aggiunge una protezione avanzata dalle minacce e funzionalità di firewall di nuova generazione (NGFW) al servizio di firewall distribuito, supportato da Palo Alto Networks; e Network Service Integration Manager consente agli amministratori di rete di integrare facilmente appliance virtuali NGFW di terze parti per l’ispezione del traffico.

: Cloud Firewall Plus aggiunge una protezione avanzata dalle minacce e funzionalità di firewall di nuova generazione (NGFW) al servizio di firewall distribuito, supportato da Palo Alto Networks; e Network Service Integration Manager consente agli amministratori di rete di integrare facilmente appliance virtuali NGFW di terze parti per l’ispezione del traffico. Assured Workloads in Giappone: I clienti possono disporre di ambienti controllati che impongono la residenza dei dati nelle region giapponesi, opzioni per il controllo locale delle chiavi di crittografia e trasparenza dell’accesso amministrativo.

Google vuole ampliare il suo ecosistema

Per ampliare il proprio ecosistema, a Cloud Next ’23 Google ha annunciato che:

Docusign sta sperimentando nuove funzionalità di intelligenza artificiale, realizzate con Vertex AI, per il suo miliardo di utenti. Tra queste, un nuovo “assistente per contratti intelligenti” in Docusign, in grado di riassumere, spiegare e rispondere a domande su contratti complessi e altri documenti.

sta sperimentando nuove funzionalità di intelligenza artificiale, realizzate con Vertex AI, per il suo miliardo di utenti. Tra queste, un nuovo “assistente per contratti intelligenti” in Docusign, in grado di riassumere, spiegare e rispondere a domande su contratti complessi e altri documenti. SAP sta collaborando per costruire nuove soluzioni che utilizzano i dati SAP e Vertex AI e che aiuteranno le imprese ad applicare l’AI generativa a importanti casi d’uso aziendali, come la semplificazione della produzione automobilistica o il miglioramento della sostenibilità.

sta collaborando per costruire nuove soluzioni che utilizzano i dati SAP e Vertex AI e che aiuteranno le imprese ad applicare l’AI generativa a importanti casi d’uso aziendali, come la semplificazione della produzione automobilistica o il miglioramento della sostenibilità. Le applicazioni di Workday per la gestione finanziaria e delle risorse umane sono ora disponibili su Google Cloud e l’azienda sta lavorando per sviluppare nuove funzionalità di AI generativa all’interno del flusso di Workday, nell’ambito della strategia multicloud. Ciò include la capacità di generare job description di alta qualità e di portare l’AI generativa di Google Cloud agli sviluppatori di app tramite l’API delle competenze in Workday Extend, contribuendo al contempo a garantire i massimi livelli di sicurezza e governance dei dati per le informazioni più sensibili dei clienti.

Inoltre, molte delle più grandi società di consulenza al mondo, tra cui Accenture, Capgemini, Deloitte e Wipro, hanno pianificato collettivamente la formazione di oltre 150mila esperti per aiutare i clienti a implementare l’AI generativa di Google Cloud.