Bard, tutto sul chatbot di Google che sfida Bing AI

Il chatbot potenzia il motore di ricerca di Google, rivoluzionando il modo di effettuare le ricerche sul web. A differenza del suo rivale, Google è più cauta nell'annuncio e mette subito in guardia gli utenti sul non considerarlo una fonte di informazioni affidabili. L'accesso è limitato, per ora, a Usa e Regno Unito [...]

Bard è il chatbot che potenzierà il motore di ricerca Google offrendo una risposta a Microsoft che ha integrato ChatGPT nel suo Bing.

Di cosa si tratta? Bard è un primo esperimento che consente agli utenti di collaborare con l’intelligenza artificiale generativa e per ora è limitato agli Stati Uniti e al Regno Unito, ma presto si espanderà in più paesi e lingue.

Il nome “Bard” è puramente guidato dal marketing, non ci sono algoritmi di nome Bard.

Google aveva dato il primo annuncio di Bard all’inizio di febbraio.

Il lancio di Bard è il primo sforzo dell’azienda per affrontare l’hype dei chatbot guidato da OpenAI e Microsoft e ha lo scopo di dimostrare che è in grado di fornire una tecnologia simile. Tuttavia, Google sta adottando un approccio molto più cauto rispetto ai suoi concorrenti, i quali stanno subendo diverse critiche per il fatto di avere messo a disposizione del pubblico una tecnologia ancora poco affidabile e talvolta imprevedibile.

Google ha iniziato la gara con OpenAI a dicembre, quando ha dichiarato un “codice rosso” in risposta al rilascio di ChatGPT, rendendo l’AI la priorità centrale dell’azienda. E ha spinto i team all’interno dell’azienda, compresi i ricercatori specializzati nello studio della sicurezza, a collaborare per accelerare l’approvazione di un’ondata di nuovi prodotti.

Gli esperti del settore si chiedono quanto velocemente Google possa sviluppare nuove tecnologie di intelligenza artificiale, in particolare dato il ritmo vertiginoso di OpenAI e Microsoft nel rilasciare i loro strumenti.

Come è realizzato Bard

Bard è alimentato da un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), in particolare una versione leggera e ottimizzata di LaMDA, e verrà aggiornato con modelli più recenti e più capaci nel tempo. Si basa sulla comprensione di Google delle informazioni di qualità. Un LLM è come un motore di previsione: quando viene dato un prompt, genera una risposta selezionando, una parola alla volta, tra le parole che probabilmente verranno dopo. Scegliere la scelta più probabile ogni volta non porterebbe a risposte molto creative, quindi c’è una certa flessibilità. Inoltre, più persone usano i LLM, meglio questi riescono a prevedere quali risposte potrebbero essere utili.

“Gli LLM sono una tecnologia entusiasmante, ma non sono privi di difetti”, si legge nel blog di Google. “Ad esempio, poiché imparano da una vasta gamma di informazioni che riflettono pregiudizi e stereotipi del mondo reale, questi a volte appaiono nei loro risultati. E possono fornire informazioni inesatte, fuorvianti o false presentandole con sicurezza. Ad esempio, quando è stato chiesto di condividere un paio di suggerimenti per piante da interno facili, Bard ha presentato idee convincenti… ma ha sbagliato alcune cose, come il nome scientifico per la pianta ZZ”.

Ci sono due fattori importanti relativi alla formazione descritta nel documento di ricerca associato, che è possibile scaricare qui: LaMDA: Language Models for Dialog Applications.

Sicurezza: i l modello raggiunge un livello di sicurezza sintonizzandolo con i dati annotati dai crowd worker.

l modello raggiunge un livello di sicurezza sintonizzandolo con i dati annotati dai crowd worker. Radicamento: LaMDA si basa di fatto su fonti di conoscenza esterne (attraverso il recupero delle informazioni, che è ricerca).

Google ha utilizzato tre metriche per valutare i risultati di LaMDA:

Sensibilità: una misura del senso o meno di una risposta.

una misura del senso o meno di una risposta. Specificità: misura se la risposta è l’opposto di generico/vago o contestualmente specifico.

misura se la risposta è l’opposto di generico/vago o contestualmente specifico. Interesse: questa metrica misura se le risposte di LaMDA sono penetranti o ispirano curiosità.

Il tool set è spiegato nel documento di LaMDA:

“Creiamo un tool set (TS) che include un sistema di recupero delle informazioni, una calcolatrice e un traduttore. TS accetta una singola stringa come input e restituisce un elenco di una o più stringhe. Ogni strumento in TS prevede una stringa e restituisce un elenco di stringhe. Ad esempio, la calcolatrice prende “135+7721” e restituisce un elenco contenente [“7856”]. Allo stesso modo, il traduttore può prendere “ciao in francese” e produrre [‘Bonjour’]. Infine, il sistema di recupero delle informazioni può prendere ‘Quanti anni ha Rafael Nadal?’, e produrre [‘Rafael Nadal / Età / 35’]. Il sistema di recupero delle informazioni è anche in grado di restituire frammenti di contenuti dal web aperto, con i relativi URL. Il TS prova una stringa di input su tutti i suoi strumenti e produce un elenco finale di stringhe di output concatenando gli elenchi di output da ogni strumento nel seguente ordine: calcolatrice, traduttore e sistema di recupero delle informazioni. Uno strumento restituirà un elenco vuoto di risultati se non è in grado di analizzare l’input (ad esempio, la calcolatrice non può analizzare “Quanti anni ha Rafael Nadal?”) e quindi non contribuisce all’elenco finale dell’output.”

Una esperienza complementare alla ricerca Google

Bard è un’interfaccia diretta a un LLM e può essere considerata una esperienza complementare alla ricerca Google. Il chatbot è progettato in modo che si possa facilmente visitare Search per controllare le risposte o esplorare le fonti sul Web. Basta cliccare su “Google it” per visualizzare i suggerimenti per le query e la ricerca si aprirà in una nuova scheda in modo da poter trovare risultati pertinenti e scavare più a fondo.

Un chatbot può produrre istantaneamente risposte in frasi complete che non costringono le persone a scorrere un elenco di risultati, che è ciò che offrirebbe un motore di ricerca.

Proprio come il chatbot Bing di Microsoft e bot simili di start-up come You.com e Perplexity, il chatbot annota le sue risposte di volta in volta, in modo che le persone possano rivedere le sue fonti. E si integra con l’indice di Google di tutti i siti Web, in modo che possa accedere immediatamente alle ultime informazioni pubblicate su Internet.

Questo può rendere il chatbot più accurato in alcuni casi, ma non tutti. Anche con l’accesso alle ultime informazioni online, travisa ancora i fatti e genera disinformazione.

“Gli L.L.M. sono difficili“, ha detto Collins, vice presidente di Google per la ricerca. “Bard non fa eccezione.”

L’annuncio di Google di Bard afferma abbastanza chiaramente che Bard non è ricerca. Ciò significa che, mentre la ricerca fa emergere i collegamenti alle risposte, Bard aiuta gli utenti a indagare sulla conoscenza.

Nell’annuncio si può leggere:

“Quando le persone pensano a Google, spesso pensano di rivolgersi a noi per risposte rapide e concrete, come ‘quanti tasti ha un pianoforte?’ Ma sempre più spesso, le persone si rivolgono a Google per ottenere informazioni e comprensione più approfondite, come ‘il pianoforte o la chitarra sono più facili da imparare e di quanta pratica hanno bisogno ciascuno?’ Imparare su un argomento come questo può richiedere un grande sforzo per capire cosa hai davvero bisogno di sapere, e le persone spesso vogliono esplorare una vasta gamma di opinioni o prospettive.”

Bard è una pagina web autonoma con una casella di domande

Google ha concepito Bard come una pagina web a sé stante piuttosto che un componente del suo motore di ricerca.

“Bard cerca di combinare l’ampiezza della conoscenza del mondo con la potenza, l’intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici. Si basa sulle informazioni provenienti dal web per fornire risposte fresche e di alta qualità”, si legge nell’annuncio di Google.

“È importante che Google inizi a occupare questo spazio perché è qui che il mondo è diretto“, ha dichiarato Adrian Aoun, ex direttore dei progetti speciali di Google. Ma il passaggio ai chatbot potrebbe aiutare a capovolgere un modello di business basato sulla pubblicità, ha detto Aoun, che ora è l’amministratore delegato della start-up sanitaria Forward.

I recenti annunci sono l’inizio del piano di Google di introdurre più di 20 prodotti e funzionalità di intelligenza artificiale, ha riferito il New York Times, tra cui una funzione chiamata Shopping Try-on e la possibilità di creare immagini di sfondo personalizzate per video di YouTube e telefoni Pixel.

Google consente agli utenti di fornire feedback sull’utilità di una particolare risposta

Bard è costruito responsabilmente

“Il lavoro su Bard è guidato dai nostri principi di intelligenza artificiale, continuiamo a concentrarci su qualità e sicurezza”, si legge nel blog di Google. “Stiamo usando il feedback e la valutazione umana per migliorare i nostri sistemi, e abbiamo anche integrato dei guardrail, come limitare il numero di scambi in un dialogo, per cercare di mantenere le interazioni utili e in tema”

Bard ha anche aiutato Google ha aiutato a scrivere il post su di lui sul blog, fornendo uno schema e suggerendo modifiche. “Continueremo a migliorare Bard e ad aggiungere funzionalità, tra cui la codifica, più lingue ed esperienze multimodali. E una cosa è certa: impareremo insieme a voi mentre procediamo. Con il tuo feedback, Bard continuerà a migliorare sempre di più”, si legge nel post.

Google sta testando la tecnologia alla base di Bard dal 2015, ma finora non l’ha rilasciata oltre un piccolo gruppo di primi tester perché, come i chatbot offerti da OpenAI e Microsoft, non sempre genera informazioni affidabili e può mostrare pregiudizi contro le donne e le persone di colore.

“Siamo ben consapevoli dei problemi; dobbiamo portare questo sul mercato in modo responsabile”, ha dichiarato Eli Collins, vice presidente di Google per la ricerca. “Allo stesso tempo, vediamo tutto l’entusiasmo nel settore e l’entusiasmo di tutte le persone che usano l’AI generativa“.

Bard non è progettato per essere una fonte di informazioni affidabili

I dirigenti di Google hanno presentato Bard come uno strumento creativo progettato per redigere e-mail e poesie e offrire indicazioni su come coinvolgere i bambini in nuovi hobby. La società vuole vedere come le persone usano la tecnologia e perfezionerà ulteriormente il chatbot in base all’uso e al feedback. A differenza del suo motore di ricerca, però, Bard non è stato progettato principalmente per essere una fonte di informazioni affidabili.

“Pensiamo a Bard come complementare a Google Search“, ha detto Sissie Hsiao, vicepresidente di Google per il prodotto. “Vogliamo essere audaci nel modo in cui innoviamo con questa tecnologia ed essere responsabili“.

Quando i dirigenti di Google hanno dimostrato il chatbot, lo scorso 20 marzo, questo si è rifiutato di rispondere a una domanda medica, perché farlo avrebbe richiesto informazioni precise e corrette. Il bot ha anche indicato falsamente la sua fonte per una risposta che ha generato sulla rivoluzione americana.

Google pubblica un disclaimer sotto la casella di query di Bard avvertendo gli utenti che potrebbero sorgere problemi: “Bard potrebbe visualizzare informazioni imprecise o offensive che non rappresentano le opinioni di Google“. L’azienda fornisce inoltre agli utenti tre opzioni di risposte per ogni domanda e consente loro di fornire feedback sull’utilità di una particolare risposta.

Per provare Bard ci si può iscrivere su bard.google.com, anche se per ora l’accesso è limitato a Usa e Regno Unito.