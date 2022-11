Le implicazioni dell'AI per le minacce alla sicurezza nazionale, le vulnerabilità delle società aperte agli attacchi basati sull'AI, la portata globale e l'influenza di tali piattaforme in quest’ambito. Infine, il potenziale per aumentare le capacità militari [...]

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha iniziato a trasformare una serie di settori, come quelli finanziario, sanitario e manifatturiero. L’AI è anche un campo di interesse crescente per le organizzazioni che si occupano di sicurezza nazionale; in questo settore viene infatti utilizzata per migliorare molti aspetti, dalla sicurezza informatica alla pianificazione militare.

Come l’AI può contribuire alla sicurezza nazionale

L’AI può migliorare la sicurezza nazionale in diversi modi, ad esempio aiutando a rilevare e prevenire la criminalità e il terrorismo o assistendo nelle operazioni di soccorso in caso di calamità. L’ AI svolge anche un ruolo importante nella difesa e nelle future operazioni militari, come l’assistenza nell’identificazione e nella selezione dei bersagli o nel funzionamento autonomo di veicoli e sistemi d’arma.

Tuttavia, è importante notare che l’AI non è una soluzione perfetta e non è immune da rischi: il suo utilizzo deve essere attentamente ponderato al fine di garantire che non crei nuove criticità o vulnerabilità.

La comunità internazionale è molto sensibile per le implicazioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito della sicurezza nazionale. Per questa ragione c’è un urgente bisogno di un dialogo tra stati, esperti e altre parti interessate su come affrontare le sfide poste dall’AI in questo campo. Il confronto dovrebbe considerare sia i potenziali rischi e benefici dell’AI, sia i modi per mitigare eventuali impatti negativi.

In particolare, si teme che l’AI possa essere utilizzata per facilitare gli attacchi informatici, abilitare sistemi d’arma automatizzati ed esacerbare le divisioni sociali. Sarà fondamentale continuare questo dialogo e garantire che l’AI venga sviluppata e utilizzata in modo da migliorare il settore della sicurezza nazionale.

La competizione globale sull’AI

La competizione per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è di carattere globale e le sue implicazioni per la sicurezza nazionale sono significative. L’AI ha il potenziale per cambiare la natura della guerra e i paesi stanno investendo miliardi di dollari nello sviluppo delle capacità dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio competitivo anche nel settore militare.

Stati Uniti, Cina e Russia sono gli attori principali di questa competizione: ciascun paese ambisce infatti a diventare la principale potenza mondiale dell’AI. La competizione non riguarda solo la supremazia economica ma anche il dominio militare. Ogni nazione sta investendo ingenti somme nello sviluppo di sistemi d’arma autonomi e chi riuscirà a sviluppare le AI più avanzate otterrà una supremazia anche sul campo di battaglia. Ogni paese persegue la propria strategia e interessi nazionali, con diversi punti di forza e di debolezza.

Gli Stati Uniti sono leader nella ricerca e sviluppo dell’AI sin dagli anni ’50. Gli Usa ospitano molte delle principali società di intelligenza artificiale e tra i più importanti istituti di ricerca al mondo. Esistono forti legami tra le istituzioni accademiche e l’industria, cosa che aiuta a guidare l’innovazione, ma manca una strategia nazionale coordinata per l’AI. Il Paese continua a investire massicciamente nell’AI, con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) che svolge un ruolo chiave. DARPA ha investito miliardi di dollari in progetti di intelligenza artificiale nel corso degli anni.

La Cina sta effettuando investimenti significativi nell'AI e ha fissato obiettivi ambiziosi per il suo sviluppo. Il governo cinese ha istituito un fondo di investimento da 2mila miliardi di dollari per le aziende di intelligenza artificiale e sta lavorando alla costruzione di un "ecosistema per l'intelligenza artificiale". Il Paese ha accesso a set di dati di grandi dimensioni che possono essere utilizzati per addestrare algoritmi di machine learning e sta costruendo forti legami tra il mondo accademico e l'industria. La Cina ospita inoltre alcuni dei principali ricercatori di intelligenza artificiale del mondo. Questi investimenti hanno portato a rapidi progressi nelle capacità in questo settore.

La Russia sta adottando misure per recuperare il ritardo nella corsa globale all'AI. Il Paese non ha la stessa profondità di esperienza o competenza degli Stati Uniti o della Cina ma ha una chiara strategia nazionale per lo sviluppo della tecnologia. Il governo russo ha stanziato 1.000 miliardi di dollari per investimenti in startup che lavorano sulla tecnologia dell'AI e ha richiesto maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo in tutti i settori dell'economia.

È probabile che la competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia si intensifichi nei prossimi anni. Ogni paese sta cercando di ottenere un vantaggio nello sviluppo dell’AI e sta cercando di attrarre i migliori talenti e aziende nel proprio ecosistema.

I paesi che non investono nell’AI rischiano di essere lasciati indietro militarmente, mentre quelli che investono pesantemente potrebbero ottenere vantaggi significativi rispetto ai loro rivali. È quindi essenziale che i paesi considerino attentamente il loro approccio allo sviluppo dell’AI al fine di garantire che i loro interessi di sicurezza nazionale siano meglio protetti.

Le applicazioni dell’AI nella Difesa

Negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse per il ruolo dell’intelligenza artificiale anche negli ambiti della sicurezza e della difesa nazionale. L’uso da parte delle forze armate di sistemi sviluppati utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale è molteplice. Queste tecnologie possono essere utilizzate per una serie di attività, tra cui sorveglianza, identificazione degli obiettivi e per il processo decisionale automatizzato.

Negli ultimi anni, ci sono stati investimenti significativi nelle applicazioni militari della ricerca e sviluppo dell’AI da parte delle forze armate di tutto il mondo. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è stato particolarmente attivo in quest’area; altri paesi con programmi forti in questo dominio sono Cina, Russia, Israele e Regno Unito.

Il ruolo dell’AI nella trasformazione della difesa e del campo militare è duplice: in primo luogo, l’AI può aiutare le forze armate a diventare più efficaci nei compiti principali; in secondo luogo, può supportare i militari ad adattarsi a nuove sfide e opportunità.

Compiti principali : l’AI può aiutare l’esercito a diventare più efficace nei compiti principali fornendo supporto decisionale, aumentando la consapevolezza della situazione e automatizzando i compiti ripetitivi. Ad esempio, può essere utilizzata per identificare automaticamente i bersagli dalle riprese video o dai dati dei sensori, tracciarne i movimenti e prevederne il comportamento futuro. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate dagli operatori umani per prendere decisioni migliori su come ingaggiare l’obiettivo. Inoltre, può essere utilizzata per monitorare le forze amiche e le popolazioni civili al fine di rilevare tempestivamente potenziali minacce e impedire che queste si concretizzino.

Nuove sfide e opportunità: l'AI può anche aiutare i militari ad adattarsi a nuove sfide e opportunità. Ad esempio, sistemi autonomi come droni o robot potrebbero essere utilizzati per missioni troppo pericolose o difficili per gli esseri umani. Inoltre l'AI potrebbe essere utilizzata per sviluppare nuove armi o strategie da utilizzare in conflitti futuri o per scopi non di combattimento, come soccorsi in caso di calamità o operazioni di ricerca e salvataggio.

Usi dell’AI nella sicurezza e difesa nazionale

Esistono molti potenziali usi dell’AI nei domini della sicurezza e della difesa nazionale:

Raccolta di informazioni : gli Stati raccolgono grandi quantità di dati da varie fonti (ad es. social media, immagini satellitari, piattaforme di sorveglianza) e utilizzano l’intelligenza artificiale per analizzarli. Queste informazioni possono essere utilizzate per una varietà di scopi, inclusa la previsione del comportamento futuro e l’identificazione delle tendenze. La Big Data Analytics ha il potenziale per offrire agli stati un vantaggio competitivo in aree come il commercio e la diplomazia. Ciò porta a un aumento significativo della quantità di informazioni disponibili per l’analisi dell’intelligence e per il processo decisionale sulle potenziali minacce in tutto il mondo.

Analisi di intelligence : Attualmente gli analisti umani sono ancora coinvolti nell'analisi dei dati. Tuttavia, in questo campo, l'AI è molto più efficiente nell'effettuare il data mining e il riconoscimento di determinati pattern ed è in grado di svolgere questo lavoro molto più velocemente rispetto agli esseri umani. L'AI può essere utilizzata quindi per elaborare e analizzare automaticamente grandi quantità di dati, inclusi testo, immagini e video. Questo consente l'identificazione di modelli o tendenze che altrimenti sarebbero difficili da individuare per gli esseri umani e aiuta a identificare le informazioni rilevanti da grandi set di dati, rendendole immediatamente disponibili per i responsabili delle decisioni. Inoltre, l'AI può essere utilizzata per monitorare e analizzare l'attività sui social media fornendo un avviso tempestivo per potenziali minacce relative a problemi di Sicurezza Nazionale. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per scopi decisionali e per la pianificazione strategica.

: Attualmente gli analisti umani sono ancora coinvolti nell’analisi dei dati. Tuttavia, in questo campo, l’AI è molto più efficiente nell’effettuare il data mining e il riconoscimento di determinati pattern ed è in grado di svolgere questo lavoro molto più velocemente rispetto agli esseri umani. L’AI può essere utilizzata quindi per elaborare e analizzare automaticamente grandi quantità di dati, inclusi testo, immagini e video. Questo consente l’identificazione di modelli o tendenze che altrimenti sarebbero difficili da individuare per gli esseri umani e aiuta a identificare le informazioni rilevanti da grandi set di dati, rendendole immediatamente disponibili per i responsabili delle decisioni. Inoltre, l’AI può essere utilizzata per monitorare e analizzare l’attività sui social media fornendo un avviso tempestivo per potenziali minacce relative a problemi di Sicurezza Nazionale. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per scopi decisionali e per la pianificazione strategica. Processo decisionale : l’uso dell’AI sta assumendo un’importanza crescente come strumento per ampliare l’accesso alle informazioni e migliorare la trasparenza sul processo decisionale in materia di sicurezza nazionale. Può aiutare a prendere decisioni migliori su tattiche e strategie. Ad esempio, può essere utilizzata per pianificare operazioni militari e movimenti di truppe, determinare la migliore linea d’azione in una determinata situazione e identificare potenziali obiettivi.

Processo decisionale automatizzato : una potenziale applicazione dell'AI è quella di automatizzare i processi decisionali sul campo di battaglia come la selezione degli obiettivi e le priorità di coinvolgimento. Ciò consentirebbe ai comandanti di concentrarsi su decisioni strategiche di livello superiore lasciando i dettagli ai sistemi informatici.

: una potenziale applicazione dell’AI è quella di automatizzare i processi decisionali sul campo di battaglia come la selezione degli obiettivi e le priorità di coinvolgimento. Ciò consentirebbe ai comandanti di concentrarsi su decisioni strategiche di livello superiore lasciando i dettagli ai sistemi informatici. La Cyber Warfare è un’altra area in cui l’AI potrebbe essere utilizzata per ottenere un vantaggio. Utilizzando l’AI per automatizzare gli attacchi e la difesa, i paesi potrebbero lanciare attacchi più sofisticati e mirati, oltre a difendersi meglio da essi.

CyberSecurity : poiché la sicurezza nazionale e le reti militari diventano sempre più dipendenti dai sistemi di intelligenza artificiale, sarà importante garantire che questi sistemi siano protetti dagli attacchi. L'AI può essere utilizzata per difendersi dagli attacchi informatici identificando automaticamente potenziali minacce alla sicurezza e implementando di conseguenza le contromisure.

: poiché la sicurezza nazionale e le reti militari diventano sempre più dipendenti dai sistemi di intelligenza artificiale, sarà importante garantire che questi sistemi siano protetti dagli attacchi. L’AI può essere utilizzata per difendersi dagli attacchi informatici identificando automaticamente potenziali minacce alla sicurezza e implementando di conseguenza le contromisure. Nuovi tipi di attacchi informatici: l’AI potrebbe anche essere utilizzata per creare nuovi tipi di attacchi. Con il progredire degli algoritmi basati sull’AI nel comprendere e sfruttare i punti deboli dei sistemi informatici, questi potrebbero essere utilizzati per lanciare attacchi altamente mirati e difficili da rilevare su infrastrutture critiche, come reti elettriche o sistemi finanziari o reti di difesa. Tali attacchi potrebbero causare interruzioni diffuse e persino danni fisici. Ciò consentirebbe di disabilitare o distruggere i sistemi chiave degli avversari.

Controllo delle frontiere : i sistemi basati sull'AI possono essere utilizzati per rilevare e tracciare automaticamente le persone che attraversano i confini nazionali, aiutando a identificare potenziali minacce e attività illegali. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per migliorare le misure di sicurezza alle frontiere. Ad esempio, può analizzare le immagini dei viaggiatori e dei loro veicoli per aiutare a identificare le persone che potrebbero rappresentare un rischio.

: i sistemi basati sull’AI possono essere utilizzati per rilevare e tracciare automaticamente le persone che attraversano i confini nazionali, aiutando a identificare potenziali minacce e attività illegali. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per migliorare le misure di sicurezza alle frontiere. Ad esempio, può analizzare le immagini dei viaggiatori e dei loro veicoli per aiutare a identificare le persone che potrebbero rappresentare un rischio. Antiterrorismo: l’AI può essere utilizzata in ambito di contro terrorismo. Ad esempio, può utilizzare varie tecnologie per identificare potenziali terroristi prima che colpiscano.

Protezione delle infrastrutture critiche: l'AI può essere utilizzata anche per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi informatici. Ad esempio, può analizzare i flussi di traffico dati per identificare schemi insoliti che potrebbero indicare un tentativo di attacco.

l’AI può essere utilizzata anche per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi informatici. Ad esempio, può analizzare i flussi di traffico dati per identificare schemi insoliti che potrebbero indicare un tentativo di attacco. Migliore Consapevolezza delle situazioni: l’AI può aiutare i responsabili delle decisioni a comprendere meglio situazioni complesse. Ad esempio, si potrebbero creare simulazioni basate su dati del mondo reale per aiutare a pianificare scenari futuri.

Gestione delle crisi: in caso di crisi, l'AO può svolgere un ruolo nella gestione della situazione. Ad esempio, sistemi automatizzati potrebbero essere utilizzati per fornire informazioni sulla crisi o addirittura aiutare a coordinare i soccorsi.

in caso di crisi, l’AO può svolgere un ruolo nella gestione della situazione. Ad esempio, sistemi automatizzati potrebbero essere utilizzati per fornire informazioni sulla crisi o addirittura aiutare a coordinare i soccorsi. Allocazione delle risorse: affinché le agenzie di sicurezza nazionale funzionino efficacemente, hanno bisogno di risorse come personale e finanziamenti. L’intelligenza artificiale può supportare con l’allocazione delle risorse identificando le aree in cui le risorse sono maggiormente necessarie e formulando le opportune raccomandazioni.

Analisi predittiva: l'AI può essere utilizzata per prevedere eventi futuri. Ad esempio, Analytics e Predictive Analytics potrebbero utilizzare dati storici e algoritmi di apprendimento automatico per cercare di prevedere quando e dove potrebbero verificarsi eventi che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza e la difesa nazionale. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per prendere decisioni su disordini politici, disastri naturali, attacchi terroristici o operazioni militari, dove schierare truppe o quali tipi di risorse saranno necessarie.

l’AI può essere utilizzata per prevedere eventi futuri. Ad esempio, Analytics e Predictive Analytics potrebbero utilizzare dati storici e algoritmi di apprendimento automatico per cercare di prevedere quando e dove potrebbero verificarsi eventi che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza e la difesa nazionale. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per prendere decisioni su disordini politici, disastri naturali, attacchi terroristici o operazioni militari, dove schierare truppe o quali tipi di risorse saranno necessarie. Sistemi senza pilota: i sistemi senza pilota possono essere controllati dall’AI e utilizzati per compiti come ricognizione, sorveglianza e acquisizione di obiettivi.

Sorveglianza: l'AI può essere utilizzata per monitorare vaste aree per potenziali minacce, come attività illegali o movimenti militari ostili elaborando automaticamente video e altri dati dei sensori per identificare obiettivi o tracciare i movimenti. Questo è in pratica già stato fatto con droni e altre piattaforme senza pilota, tuttavia, con il progredire della tecnologia, l'AI potrebbe essere applicata in modo più diffuso per acquisire una migliore controllo e consapevolezza della situazione in tempo reale su interi fronti di battaglia.

l’AI può essere utilizzata per monitorare vaste aree per potenziali minacce, come attività illegali o movimenti militari ostili elaborando automaticamente video e altri dati dei sensori per identificare obiettivi o tracciare i movimenti. Questo è in pratica già stato fatto con droni e altre piattaforme senza pilota, tuttavia, con il progredire della tecnologia, l’AI potrebbe essere applicata in modo più diffuso per acquisire una migliore controllo e consapevolezza della situazione in tempo reale su interi fronti di battaglia. Identificazione dei bersagli: l’AI può aiutare le forze armate a identificare i bersagli da video o dati dei sensori in modo più accurato. Questo potrebbe essere utilizzato sia per scopi offensivi (per selezionare obiettivi da colpire) o per scopi difensivi (per avvertire in caso di pericolosi attacchi in arrivo). Ciò è particolarmente utile in situazioni di combattimento in cui ogni secondo conta.

Navigazione: I veicoli autonomi stanno già iniziando a entrare in servizio in vari ambiti. Il loro utilizzo in contesti militari presenta tuttavia sfide particolari a causa della necessità di maggiori standard di sicurezza e affidabilità. Quando queste sfide verranno superate, l'AI potrebbe controllare veicoli terrestri completamente autonomi che potrebbero percorrere terreni accidentati senza l'intervento umano, liberando i soldati per altri compiti.

I veicoli autonomi stanno già iniziando a entrare in servizio in vari ambiti. Il loro utilizzo in contesti militari presenta tuttavia sfide particolari a causa della necessità di maggiori standard di sicurezza e affidabilità. Quando queste sfide verranno superate, l’AI potrebbe controllare veicoli terrestri completamente autonomi che potrebbero percorrere terreni accidentati senza l’intervento umano, liberando i soldati per altri compiti. Pianificazione missioni: un’altra area in cui l’AI potrebbe potenzialmente aiutare è quella della pianificazione delle missioni. Può aiutare i comandanti a creare piani ottimali tenendo conto di un’ampia gamma di variabili come terreno, condizioni meteorologiche, forza/schieramento del nemico ecc. Ciò libererebbe nuovamente il personale strategico umano per compiti più importanti come quello di affrontare eventi imprevisti durante le missioni stesse.

Ricognizione: in molti casi, le missioni di ricognizione sono attualmente svolte mettendo a rischio la vita dei soldati; tuttavia, se invece si potessero inviare piattaforme autonome dotate di sensori, si potrebbe eliminare questo pericolo.

in molti casi, le missioni di ricognizione sono attualmente svolte mettendo a rischio la vita dei soldati; tuttavia, se invece si potessero inviare piattaforme autonome dotate di sensori, si potrebbe eliminare questo pericolo. Comunicazioni: l’AI potrebbe anche essere utilizzata per elaborare e interpretare automaticamente il traffico delle comunicazioni (ad es. messaggi radiofonici, intercettazioni e-mail ecc.), aiutando i comandanti a ottenere informazioni dettagliate sui piani e sulle intenzioni del nemico.

Sistemi di armi: esiste anche la possibilità che l'AI possa essere utilizzata nello sviluppo di nuovi sistemi di armi, sia offensivi che difensivi. Ad esempio, algoritmi intelligenti potrebbero essere utilizzati per progettare migliori materiali da protezione o creare difese antimissilistiche più efficaci.

esiste anche la possibilità che l’AI possa essere utilizzata nello sviluppo di nuovi sistemi di armi, sia offensivi che difensivi. Ad esempio, algoritmi intelligenti potrebbero essere utilizzati per progettare migliori materiali da protezione o creare difese antimissilistiche più efficaci. Sistemi d’arma autonomi – Robot killer: con il progredire della ricerca, l’AI diventerà sempre più sofisticata. È probabile che le guerre future verranno combattute con armi sempre più autonome. Questi sistemi saranno in grado di selezionare e coinvolgere obiettivi senza l’intervento umano. Questi sistemi, se usati responsabilmente, possono aiutare a ridurre le vittime in guerra ma possono comportare altri enormi rischi se non controllate e gestite opportunamente.

Addestramento: l'AI potrebbe anche svolgere un ruolo nell'addestramento militare, ad esempio sviluppando ambienti virtuali realistici in cui i soldati possono esercitarsi prima di essere schierati in situazioni di combattimento reali.

l’AI potrebbe anche svolgere un ruolo nell’addestramento militare, ad esempio sviluppando ambienti virtuali realistici in cui i soldati possono esercitarsi prima di essere schierati in situazioni di combattimento reali. Valutazione e feedback: è importante che le agenzie di sicurezza nazionale valutino costantemente le proprie prestazioni e imparino dai propri errori. I cicli di feedback che incorporano l’AI potrebbero aiutare in questo fornendo agli analisti un rapido riscontro sulle loro azioni e decisioni.

Esercitazioni con robot dell’Esercito Italiano

Vantaggi dell’AI per la sicurezza nazionale

Altri vantaggi dell’AI per la sicurezza nazionale sono:

Maggiore consapevolezza della situazione: può aiutare le forze armate a comprendere meglio l’ambiente circostante analizzando grandi quantità di dati in tempo reale. Questa maggiore consapevolezza può assistere nello scegliere le decisioni migliori ed evitare potenziali minacce.

Maggiore efficienza: consente di ridurre il numero di errori umani commessi durante le operazioni militari. Automatizzando determinate attività o processi si riducono gli errori e, nel complesso, le azioni procedono in modo più fluido.

consente di ridurre il numero di errori umani commessi durante le operazioni militari. Automatizzando determinate attività o processi si riducono gli errori e, nel complesso, le azioni procedono in modo più fluido. Risparmio sui costi: consente, nel lungo periodo, una riduzione dei costi. Ad esempio, un’attività che normalmente richiederebbe il coinvolgimento di più persone può essere completata da una sola persona con l’assistenza di un sistema di intelligenza artificiale.

Danni collaterali ridotti: consente di ridurre il rischio di danni collaterali. Quando gli esseri umani prendono decisioni, a volte devono fare affidamento su informazioni imprecise che possono portare a cattivi risultati. Tuttavia, dato che i sistemi di intelligenza artificiale hanno accesso a più dati e possono elaborarli più velocemente degli esseri umani, è meno probabile che commettano errori che potrebbero causare danni collaterali.

consente di ridurre il rischio di danni collaterali. Quando gli esseri umani prendono decisioni, a volte devono fare affidamento su informazioni imprecise che possono portare a cattivi risultati. Tuttavia, dato che i sistemi di intelligenza artificiale hanno accesso a più dati e possono elaborarli più velocemente degli esseri umani, è meno probabile che commettano errori che potrebbero causare danni collaterali. Maggiore precisione: i sistemi di intelligenza artificiale sono più accurati degli esseri umani quando si tratta di identificare e coinvolgere gli obiettivi. Questo perché sono meno soggetti ad ed hanno la capacità di elaborare rapidamente grandi quantità di dati.

Tempi di risposta più rapidi: può aiutare a ridurre i tempi di risposta. Ad esempio, se esiste una potenziale minaccia, un sistema di intelligenza artificiale può valutare rapidamente la situazione e fornire informazioni ai responsabili delle decisioni in modo che possano agire più rapidamente.

può aiutare a ridurre i tempi di risposta. Ad esempio, se esiste una potenziale minaccia, un sistema di intelligenza artificiale può valutare rapidamente la situazione e fornire informazioni ai responsabili delle decisioni in modo che possano agire più rapidamente. Migliore utilizzo delle risorse: può aiutare le forze armate a fare un uso migliore delle proprie risorse. Automatizzando determinati compiti o processi, il personale militare può essere liberato per concentrarsi su altri compiti che potrebbero essere più importanti.

Sicurezza avanzata: può aiutare le forze armate a migliorare la loro posizione di sicurezza generale. Ad esempio, implementando un sistema basato sull'intelligenza artificiale, le forze in campo possono tenere traccia delle potenziali minacce e agire di conseguenza.

