Microsoft ha annunciato – in occasione dell’evento annuale Surface – il lancio della versione aziendale (enterprise) del suo 365 Copilot. Lo strumento sarà disponibile dal 1° novembre.

Annunciato all’inizio dell’estate, 365 Copilot offre una serie di strumenti di produttività basati sull’intelligenza artificiale per le varie piattaforme come Word, PowerPoint e Outlook.

I clienti Enterprise potranno utilizzare gli strumenti di Copilot per riassumere le e-mail, generare contenuti per i clienti e recuperare i punti delle riunioni di Teams.

La versione enterprise di 365 Copilot si aggiunge alla versione premium da 30 dollari al mese presentata a luglio.

Altri annunci di Microsoft Surface AI

Tra gli annunci più importanti c’è stato quello che Copilot per Windows 11 sarà disponibile in anteprima a partire dal 26 settembre. Gli utenti di Windows 11 dovranno semplicemente premere il tasto Windows più “C” per accedervi.

Microsoft ha anche rivelato che Bing Chat Enterprise è in arrivo nell’app mobile Edge. E che la ricerca visiva multimodale è in arrivo su Bing Chat Enterprise.

Crescono le offerte per le imprese

L’iterazione enterprise di 365 Copilot si aggiunge a una serie crescente di offerte di intelligenza artificiale incentrate sulle imprese. 365 Copilot di Microsoft sfiderà ChatGPT for Enterprise di OpenAI, Watsonx di IBM e Einstein di Salesforce.

Ma Microsoft sta cercando di alleviare le preoccupazioni delle aziende che non sono sicure di adottare l’intelligenza artificiale, impegnandosi a pagare le spese legali degli utenti che vengono citati in giudizio per qualcosa di illecito generato dai suoi Copilot.

Il laboratorio Copilot

Sempre in occasione dell’evento Surface, Microsoft ha annunciato Copilot Lab, uno strumento collaborativo che consente agli utenti di migliorare le proprie capacità di prompt.

Gli utenti possono inserire i loro suggerimenti e collaborare con i colleghi per migliorarli. Oppure prendere ad esempio i suggerimenti che altri colleghi hanno pubblicato per determinati compiti.

Microsoft descrive il Copilot Lab come un modo per “aiutare tutti a imparare a lavorare in modo iterativo con l’intelligenza artificiale”.

Copilot Lab sarà successivamente integrato in Microsoft 365 Copilot e accessibile tramite un sito web a tutti gli utenti di Microsoft 365 Copilot.