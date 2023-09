IBM sta rafforzando il suo WatsonX aggiungendo nuove funzionalità di AI generativa e il supporto per nuovi foundation model. Tra gli aggiornamenti c’è l’introduzione di Granite, una nuova serie di modelli AI per l’elaborazione del linguaggio naturale. I modelli Granite utilizzano un’architettura di decodifica per migliorare la generazione di sequenze nel testo.

IBM ha inoltre annunciato che la piattaforma WatsonX sta estendendo il supporto a nuovi modelli di terze parti, tra cui la versione chat perfezionata di Meta Llama 2 e StarCoder. StarCoder il modello di generazione del codice di Hugging Face e ServiceNow.

Gli utenti di IBM WatsonX possono già accedere ai nuovi modelli di terze parti

I nuovi modelli sono progettati per supportare le attività di elaborazione del linguaggio naturale a livello aziendale. Granite arriverà su WatsonX nel terzo trimestre del 2023, mentre gli utenti di WatsonX possono già accedere ai nuovi modelli di terze parti.

In WatsonX è in arrivo anche un Tuning Studio, dove gli utenti possono perfezionare i prompt e adattare i modelli alle proprie esigenze aziendali. La disponibilità è prevista per il terzo trimestre del 2023.

WatsonX si arricchisce anche di un generatore di dati sintetici, che consente agli utenti di creare serie di dati artificiali per testare i modelli. È disponibile da subito.

IBM ha anche annunciato un’anteprima tecnologica per il toolkit watsonx.governance, progettato per aiutare a sviluppare un’intelligenza artificiale spiegabile, di cui si era parlato a luglio.

Questa serie di aggiornamenti arriva mentre IBM continua a espandere la piattaforma WatsonX. Il rollout a livello enterprise è iniziato a luglio e l’azienda prevede di aggiungere l’accesso ad altri modelli e strumenti.