Microsoft introduce l’assistente AI Copilot in Windows 11

Microsoft ha presentato il 26 settembre una serie di nuove funzionalità e prodotti, tutti basati sull’intelligenza artificiale e volti a migliorare la sicurezza, la produttività e l’esperienza degli utenti. L’annuncio più ambizioso è il lancio di Microsoft Copilot, un assistente AI progettato per gestire diverse attività e fornire ispirazione ai creatori. Questo assistente è stato inserito direttamente nel sistema operativo Windows 11, una chiara indicazione dell’impegno di Microsoft nel porre l’intelligenza artificiale al centro della propria strategia.

Microsoft Copilot, cos’è, come funziona

Copilot si basa sulle precedenti incursioni di Microsoft nel settore degli assistenti AI, ma con un’attenzione particolare ad aiutare i creatori e i professionisti nelle loro attività quotidiane. Imparando dal comportamento degli utenti, Copilot può automatizzare le attività di routine, suggerire flussi di lavoro più efficienti e persino stimolare la creatività offrendo suggerimenti contestualmente rilevanti.

Da un punto di vista commerciale, l’introduzione di Copilot in Windows 11 rappresenta una mossa strategica di Microsoft per differenziarsi nel mercato della tecnologia aziendale. Poiché le aziende guardano sempre più alla trasformazione digitale e all’intelligenza artificiale per promuovere la produttività e l’innovazione, l’offerta di Microsoft, che si avvale dell’intelligenza artificiale, potrebbe posizionarsi come fornitore di riferimento.

Windows 365 Boot

L’introduzione di Copilot è solo una parte di una più ampia ondata di aggiornamenti basati sull’intelligenza artificiale che sono stati rilasciati il 26 settembre, e che includono anche Windows 365 Boot, raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale in Esplora file e nel menu Start e Instant Games nel Microsoft Store. Questi aggiornamenti evidenziano complessivamente l’impegno di Microsoft a migliorare l’esperienza degli utenti attraverso interazioni personalizzate e consapevoli del contesto grazie all’intelligenza artificiale.

Windows 365 Boot, una funzione che consente ai dipendenti di accedere direttamente al proprio PC Windows 365 Cloud, riduce il numero di passaggi necessari per accedere e migliora la sicurezza. Questo fa parte di una spinta più ampia da parte di Microsoft per semplificare la transizione tra PC locali e cloud, una mossa che potrebbe trasformare il modo in cui le organizzazioni affrontano il lavoro remoto e gli scenari di Bring-Your-Own-PC.

Paint

Oltre a Copilot, Microsoft sta aggiungendo all’applicazione Paint nuove funzioni basate sul sistema di intelligenza artificiale generativa DALL-E per la creazione di immagini a partire dal testo e il miglioramento delle foto. L’editor video Clipchamp si arricchisce di uno strumento di composizione AI chiamato AutoCompose. Inoltre, lo strumento Snipping per la cattura di schermate è dotato di nuove capacità di intelligenza artificiale che consentono di eliminare il testo sensibile e di tradurre il testo da una lingua all’altra.

Esperienze AI personalizzate in Windows 11

Inoltre, Microsoft sta introducendo raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale in Esplora file e nel menu Start per i clienti aziendali. Queste raccomandazioni sono progettate per aiutare gli utenti a trovare rapidamente i file più rilevanti in base al loro utilizzo. Questa applicazione dell’intelligenza artificiale dimostra l’impegno di Microsoft nel migliorare l’esperienza degli utenti attraverso interazioni personalizzate e consapevoli del contesto.

Nel mondo dei giochi, Microsoft sta tastando il terreno con Instant Games, che consente agli utenti di giocare a giochi casual direttamente dal Microsoft Store di Windows senza doverli scaricare e installare sui propri dispositivi. Sebbene non sia stato dichiarato esplicitamente, si prevede l’uso dell’intelligenza artificiale per la selezione e il suggerimento dei giochi in base alle preferenze e alle abitudini degli utenti.

Natural language in Narrator

L’anno scorso Microsoft ha introdotto tre nuove voci per rendere l’ascolto più naturale e piacevole quando si utilizza l’Assistente vocale. Ora supporta ancora più lingue, tra cui spagnolo, portoghese, francese, tedesco, cinese mandarino, giapponese, coreano e inglese (Regno Unito, India). Per iniziare a usare l’Assistente vocale, premere Win + CTRL + INVIO.

Integrando l’AI così profondamente nel suo sistema operativo, Microsoft scommette sul potenziale dell’intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. La sua strategia AI è chiaramente orientata allo sviluppo di strumenti e funzionalità che le aziende possono utilizzare per semplificare le operazioni, migliorare la sicurezza e migliorare l’esperienza degli utenti.

Come sfruttare il nuovo Windows 11

Copilot in Windows e molte delle nuove funzionalità come Windows Backup, l’accesso vocale per l’accesso e le correzioni di testo senza sforzo e l’accesso sicuro con passkey per sostituire le password per app e siti Web inizieranno a diventare presto disponibili. I dispositivi Windows 11 riceveranno nuove funzionalità in momenti diversi, poiché saranno implementate gradualmente nelle prossime settimane, inizialmente utilizzando il controllo di implementazione delle funzionalità (CFR).

I dispositivi idonei che eseguono Windows 11, versione 22H2, hanno la possibilità di abilitare l’accesso subito, aprendo Impostazioni (Impostazioni > Windows Update) e attivando “Ottieni gli aggiornamenti più recenti non appena sono disponibili“. Microsoft prevede un’ampia disponibilità della maggior parte delle nuove funzionalità entro la versione dell’aggiornamento della sicurezza di novembre 2023 per tutti i dispositivi..