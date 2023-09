Microsoft si assume la responsabilità legale delle violazioni del copyright generate dall’AI

L'azienda sosterrà le spese legali per i clienti commerciali citati in giudizio per aver utilizzato gli strumenti o i risultati generati da GitHub Copilot o Microsoft 365 Copilot, che applica l'AI a prodotti come Word, Teams e PowerPoint. Sono già diverse le cause contro le aziende di AI da parte di artisti e autori [...]

Microsoft si è impegnata ad assumersi la responsabilità legale per qualsiasi violazione del copyright sul materiale generato dal software di intelligenza artificiale che offre alle aziende in Word, PowerPoint e nei suoi strumenti di codifica. Aumentano però le preoccupazioni per i potenziali scontri con i proprietari dei contenuti.

Il 7 settembre il gigante tecnologico statunitense si è impegnato a sostenere le spese legali per i clienti commerciali citati in giudizio per aver utilizzato gli strumenti o i risultati generati dall’intelligenza artificiale. Microsoft proteggerà i clienti paganti del suo GitHub Copilot da 19 dollari al mese, che crea codice informatico con l’AI generativa, e di Microsoft 365 Copilot, che applica l’AI a prodotti come Word, Teams e PowerPoint. 365 Copilot è ancora in fase di test per alcune aziende selezionate. “Questa mossa apre il mercato”, ha dichiarato Ilanah Fhima, docente di diritto della proprietà intellettuale presso l’University College di Londra, “e rende il software più utilizzabile, in quanto elimina uno degli ostacoli per le aziende che sanno di avere questa rassicurazione”.

Microsoft si assume la responsabilità legale della sua AI

Hossein Nowbar, general counsel of corporate legal affairs di Microsoft, ha riconosciuto le preoccupazioni dei clienti riguardo al rischio di richieste di risarcimento per violazione della proprietà intellettuale in caso di utilizzo dei risultati prodotti dall’AI generativa. “È comprensibile, viste le recenti richieste di informazioni pubbliche da parte di autori e artisti sull’utilizzo delle loro opere in combinazione con modelli e servizi di AI”, ha dichiarato in un post sul blog. “Se vi viene contestato il diritto d’autore, ci assumiamo la responsabilità dei potenziali rischi legali”, ha aggiunto. Se i clienti paganti dovessero avere problemi legali per l’utilizzo dei “nostri Copilot”, ha detto Nowbar, “dovremmo fare in modo che questo sia un nostro problema piuttosto che un problema dei nostri clienti”. Se una terza parte cita in giudizio un cliente commerciale per l’uso di Copilot o per l’output generato, Microsoft difenderà il cliente e “pagherà l’importo di eventuali sentenze o patteggiamenti sfavorevoli risultanti dalla causa, a patto che il cliente abbia usato i guardrail e i filtri per i contenuti che abbiamo integrato nei nostri prodotti“, si legge nel post sul blog.

Microsoft ha dichiarato che i suoi “guardrail” includono filtri per i contenuti e il rilevamento di contenuti di terze parti potenzialmente in violazione. Fhima dell’UCL sottolinea che molte controversie, leggi e precedenti legali che riguardano l’AI e il copyright sono ancora in fase di sviluppo e, pertanto, potrebbero non comportare costi elevati per Microsoft. “C’è un interesse pubblico nello sviluppo tecnologico e i diritti di copyright non sono sempre applicati”, ha aggiunto. “Il rischio che Microsoft sta correndo potrebbe essere un rischio calcolato”.

Le cause legali sull’AI generativa

Le battaglie sull’AI generativa e sul diritto d’autore hanno portato a cause legali da parte di fornitori di immagini stock, come Getty Images, contro le aziende di AI. Artisti, cantanti, società di media ed editori hanno affermato che materiali protetti da copyright sono stati utilizzati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni senza consenso o compenso. A giugno Adobe si è impegnata in modo analogo a risarcire gli utenti del suo Firefly AI. Le mosse di alcuni dei maggiori sviluppatori di software al mondo mirano a rassicurare gli utenti paganti, dal momento che sono aumentate le preoccupazioni per l’uso diffuso dell’AI generativa e per il suo potenziale di produrre passaggi di testo o immagini che replicano una fonte protetta da copyright su cui la tecnologia è stata addestrata.