Microsoft 365 Copilot, la potenza dei LLM arriva nel lavoro quotidiano

Microsoft 365 Copilot è arrivato. Dopo averlo annunciato, ora il “copilota” per il lavoro che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati in Microsoft Graph e nelle app di Microsoft 365 è realtà.

Copilot è integrato nelle app Microsoft 365 – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altro ancora.

“La giornata di oggi (16 marzo) segna il prossimo importante passo nell’evoluzione del modo in cui interagiamo con l’informatica, che cambierà radicalmente il modo in cui lavoriamo e sbloccherà una nuova ondata di crescita della produttività”, dichiara Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. “Con il nostro nuovo copilota per il lavoro, diamo alle persone più potere e rendiamo la tecnologia più accessibile attraverso l’interfaccia più universale: il linguaggio naturale”.

Microsoft 365 Copilot

Copilot in Word è possibile avviare il processo creativo in modo da non iniziare mai più con un foglio vuoto. Copilot offre una prima bozza da modificare e iterare, risparmiando ore di scrittura, di ricerca e di editing. L’autore ha sempre il controllo della situazione, portando avanti le sue idee uniche e chiedendo a Copilot di accorciarle, riscriverle o fornire un feedback.

è possibile avviare il processo creativo in modo da non iniziare mai più con un foglio vuoto. Copilot offre una prima bozza da modificare e iterare, risparmiando ore di scrittura, di ricerca e di editing. L’autore ha sempre il controllo della situazione, portando avanti le sue idee uniche e chiedendo a Copilot di accorciarle, riscriverle o fornire un feedback. Copilot in PowerPoint aiuta a creare presentazioni con una semplice richiesta, aggiungendo contenuti pertinenti da un documento creato in precedenza.

aiuta a creare presentazioni con una semplice richiesta, aggiungendo contenuti pertinenti da un documento creato in precedenza. Copilot in Excel permette di analizzare le tendenze e creare visualizzazioni di dati dall’aspetto professionale in pochi secondi.

permette di analizzare le tendenze e creare visualizzazioni di dati dall’aspetto professionale in pochi secondi. Copilot in Outlook aiuta a liberare la posta in arrivo in pochi minuti, anziché in ore.

aiuta a liberare la posta in arrivo in pochi minuti, anziché in ore. Copilot in Teams è in grado di riassumere i punti chiave della discussione, tra cui chi ha detto cosa, dove le persone sono allineate e dove sono in disaccordo, e di suggerire punti d’azione, il tutto in tempo reale durante una riunione.

è in grado di riassumere i punti chiave della discussione, tra cui chi ha detto cosa, dove le persone sono allineate e dove sono in disaccordo, e di suggerire punti d’azione, il tutto in tempo reale durante una riunione. Copilot in Power Platform, permette di automatizzare attività ripetitive, creare chatbot e passare dall’idea all’applicazione funzionante in pochi minuti.

I dati di GitHub mostrano che Copilot promette di sbloccare la produttività per tutti. Tra gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot, l’88% dichiara di essere più produttivo, il 74% afferma di potersi concentrare su un lavoro più soddisfacente e il 77% dichiara di spendere meno tempo nella ricerca di informazioni o esempi.

Business Chat

Altra novità annunciata da Microsoft è Business Chat, che funziona attraverso il LLM, le app di Microsoft 365 e i dati – calendario, e-mail, chat, documenti, riunioni e contatti. È possibile inviare richieste in linguaggio naturale, come “Dì al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto”, e il sistema genererà un aggiornamento sulla base delle riunioni, delle e-mail e delle chat della mattina.

Business Chat funziona attraverso tutti i dati e le applicazioni aziendali per far emergere le informazioni e gli approfondimenti necessari da un mare di dati, in modo che la conoscenza fluisca liberamente in tutta l’organizzazione, risparmiando tempo prezioso alla ricerca di risposte. Si può accedere a Business Chat da Microsoft 365.com, da Bing quando si è connessi con il proprio account di lavoro o da Teams.

Migliorare le competenze

Copilot consente di migliorare ciò che si sa fare bene e di padroneggiare rapidamente ciò che si deve ancora imparare. Una persona media utilizza solo una manciata di comandi, come “animare una diapositiva” o “inserire una tabella”, tra le migliaia disponibili in Microsoft 365. Ora tutte queste ricche funzionalità sono sbloccate utilizzando il linguaggio naturale. Ora, tutte queste ricche funzionalità possono essere sbloccate utilizzando solo il linguaggio naturale.

Secondo Microsoft, “Copilot cambierà radicalmente il modo in cui le persone lavorano con l’AI e in cui l’AI lavora con le persone”. Come per ogni nuovo modello di lavoro, c’è una curva di apprendimento, ma chi abbraccia questo nuovo modo di lavorare guadagnerà rapidamente un vantaggio.

Copilot: intelligenza artificiale per l’impresa

Con il sistema Copilot, Microsoft offre intelligenza artificiale per le aziende. Copilot è più di ChatGPT di OpenAI incorporato in Microsoft 365: è un sofisticato motore di elaborazione e orchestrazione che lavora dietro le quinte per combinare la potenza degli LLM, compreso il GPT-4, con le app di Microsoft 365 e i dati aziendali nel Microsoft Graph, ora accessibili a tutti attraverso il linguaggio naturale.

Basati sui dati aziendali. Le LLM dotate di intelligenza artificiale sono addestrate su un corpus di dati ampio ma limitato. La chiave per sbloccare la produttività aziendale sta nel collegare le LLM ai dati aziendali, in modo sicuro, conforme e rispettoso della privacy. Microsoft 365 Copilot ha accesso in tempo reale sia ai contenuti che al contesto del Microsoft Graph. Ciò significa che genera risposte ancorate ai contenuti aziendali (documenti, e-mail, calendario, chat, riunioni, contatti e altri dati aziendali) e le combina con il contesto lavorativo (la riunione in corso, gli scambi di e-mail su un argomento, le conversazioni in chat della settimana scorsa) per fornire risposte accurate, pertinenti e contestuali.

Basato sull’approccio completo di Microsoft alla sicurezza, alla conformità e alla privacy. Copilot è integrato in Microsoft 365 ed eredita automaticamente tutte le politiche e i processi di sicurezza, conformità e privacy della vostra azienda. L’autenticazione a due fattori, i limiti di conformità, le protezioni della privacy e molto altro ancora fanno di Copilot la soluzione AI di cui fidarsi.

Progettato per proteggere i dati dei gruppi e dei singoli. I LLM di Copilot non sono addestrati ai dati del tenant o alle richieste. All’interno del tenant, il collaudato modello di permissioning garantisce che i dati non si disperdano tra i gruppi di utenti. Inoltre, a livello individuale, Copilot presenta solo i dati a cui è possibile accedere, utilizzando la stessa tecnologia che usiamo da anni per proteggere i dati dei clienti.

Integrato nelle app. Microsoft 365 Copilot è integrato nelle app di produttività che milioni di persone utilizzano e su cui fanno affidamento ogni giorno per il lavoro e la vita: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altro ancora. Un’esperienza utente intuitiva e coerente garantisce l’aspetto, la sensazione e il comportamento di Copilot in Teams e in Outlook, con un linguaggio di progettazione condiviso per le richieste, i perfezionamenti e i comandi.

Progettato per apprendere nuove competenze. Le competenze fondamentali di Microsoft 365 Copilot cambiano la produttività: è già in grado di creare, riassumere, analizzare, collaborare e automatizzare utilizzando contenuti e contesti aziendali specifici. Copilot sa come comandare le app (ad esempio, “anima questa diapositiva”) e lavorare tra le app, traducendo un documento Word in una presentazione PowerPoint. Copilot è progettato per apprendere nuove competenze. Ad esempio, con Viva Sales può imparare a connettersi ai sistemi CRM di registrazione per inserire nelle comunicazioni i dati dei clienti, come la cronologia delle interazioni e degli ordini. Man mano che Copilot apprende nuovi domini e processi, sarà in grado di eseguire attività e query ancora più sofisticate.

Microsoft per l’AI responsabile

Microsoft segue principi sull’IA e Responsible AI Standard. Un team multidisciplinare di ricercatori, ingegneri ed esperti di policy esamina i sistemi di AI per individuare i potenziali danni e le relative mitigazioni, affinando i dati di addestramento, filtrando per limitare i contenuti dannosi, bloccando le query e i risultati di argomenti sensibili e applicando tecnologie Microsoft come InterpretML e Fairlearn per aiutare a rilevare e correggere le distorsioni dei dati. Il sistema chiarisce il modo in cui prende le decisioni, segnalando le limitazioni, collegandosi alle fonti e invitando gli utenti a rivedere, controllare i fatti e modificare i contenuti in base alla loro esperienza.

Conclusioni

Microsof afferma che nei prossimi mesi porterà Copilot in tutte le app di produttività: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Viva, Power Platform e altre ancora. Presto saranno comunicate ulteriori informazioni su prezzi e licenze.

All’inizio di marzo ha annunciato Dynamics 365 Copilot, il primo AI Copilot al mondo sia nel CRM che nell’ERP, per portare l’AI di nuova generazione in ogni linea di business.

Per saperne di più si può consultare il blog di Microsoft 365 e visitare WorkLab.

