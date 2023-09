Salesforce: AI generativa nei dati delle aziende con Einstein CoPilot

Al Moscone Center di San Francisco, Salesforce ha aperto la 23esima edizione di Dreamforce con l’ambizione di essere il più grande evento dedicato all’intelligenza artificiale del mondo. La novità annunciata da Salesforce è l’introduzione di nuova generazione di Einstein che ha l’abilità di conversare di ChatGPT ma si applica anche al Crm del cloud di Saleforce: Einstein Copilot Builder e Einstein Copilot.

Si tratta di strumenti di tecnologia AI che possono essere personalizzati direttamente all’interno del flusso di lavoro per ogni applicazione aziendale. Einsten Copilot Builder e Einstein Copilot consentono ai clienti di interrogare i propri dati proprietari affidati al cloud di Salesforce. Dal marketing a Tableau, fino a Slack, come fatto per esempio da Google e Microsoft anche per l’azienda di San Francisco la priorità è portare il chatbot dentro tutti i suoi prodotti. Questo agente intelligente può essere personalizzato con specifici suggerimenti, competenze e modelli AI per chiudere accordi di vendita più velocemente, ottimizzare il servizio clienti, creare automaticamente siti web in base alla cronologia di navigazione personalizzata o trasformare i suggerimenti in linguaggio naturale in codice, tra le centinaia di altre attività aziendali.

Einstein Copilot Studio fornirà anche la configurabilità per rendere Einstein Copilot disponibile per l’uso su altri canali, come i siti web per alimentare chat in tempo reale, Slack, WhatsApp o SMS.

Cos’è Einstein di Salesforce

Nel 2014 Salesforce lancia Einstein, che diventa la piattaforma numero uno nell’AI applicata al Crm (customer relationship management), il software che aiuta le aziende ad analizzare e trasformare in business i dati che hanno dei loro clienti. A marzo Einstein integra la tecnologia GPT e può generare contenuti, per esempio e-mail personalizzate che aiutano gli agenti a proporre affari oppure a risolvere un problema. Sei mesi dopo l’AI generativa appare ancora più integrata nel cloud di Salesforce diventando piattaforma.

Per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, Einstein è affiancato da Einstein Trust Layer, che protegge i dati sensibili e li utilizza per allenare solo il proprio chatbot.