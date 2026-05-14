Impatto AI sul lavoro: l’analisi dell’ILO tra automazione e potenziamento umano

Il dibattito sull’evoluzione tecnologica si sposta oggi verso una comprensione più granulare di come le macchine interagiscano con le attività umane. Non si tratta di un cambiamento uniforme, ma di una trasformazione che colpisce in modo differente i diversi settori della società.

Durante il convegno «Don’t Look Up: ci stiamo preparando al futuro del lavoro?», organizzato dall’Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano, Pawel Gmyrek, senior researcher presso l’International Labour Organization (ILO), ha presentato una ricerca approfondita su come l’impatto AI sul lavoro stia ridefinendo i confini tra compiti automatizzabili e attività che beneficeranno di un potenziamento tecnologico. Attraverso l’analisi dei dati e dei modelli di ricerca dell’ILO, emerge un quadro complesso dove la variabile umana, le scelte istituzionali e la struttura occupazionale giocano un ruolo determinante nel definire chi uscirà vincitore da questa nuova ondata di digitalizzazione.

La triplice traiettoria dell’evoluzione tecnologica

Per comprendere come le nuove tecnologie influenzino le occupazioni, Gmyrek suggerisce di guardare a tre percorsi storici distinti che continuano a trovare applicazione oggi.

Il primo è quello dell’automazione sostitutiva, esemplificato dai centralinisti telefonici, un’occupazione quasi del tutto scomparsa quando la tecnologia è diventata capace di svolgere i medesimi compiti.

Il secondo percorso riguarda l’evoluzione e l’espansione, come accaduto ai cassieri di banca. Nonostante l’invenzione dei bancomat e la diffusione di internet avessero fatto temere la loro scomparsa, la domanda per questo tipo di occupazione è cresciuta poiché la tecnologia ha reso più economico aprire filiali lontane dalle grandi città e ha creato la necessità di servizi più specializzati. In questo caso, il lavoro è evoluto: i cassieri hanno smesso di gestire denaro fisico per specializzarsi in consulenza finanziaria.

Il terzo scenario è quello della scelta umana, rappresentato dai piloti di aereo. Nonostante sia tecnicamente possibile far volare un aereo senza partecipazione umana, la società sceglie che il velivolo sia pilotato da persone per ragioni di sicurezza e responsabilità.

Secondo Gmyrek, questo elemento di scelta è fondamentale quando si modella l’impatto AI sul lavoro generato dai sistemi generativi. L’ILO utilizza una struttura gerarchica per assegnare una probabilità di automazione ai singoli compiti. Mentre per i lavori d’ufficio, come segretari e dattilografi, la probabilità che l’AI possa svolgere la maggior parte delle mansioni è molto alta, per figure come vigili del fuoco o guardie carcerarie i punteggi di esposizione rimangono estremamente bassi.

Esposizione e vulnerabilità: una geografia della classe media

L’analisi dell’ILO distingue chiaramente tra occupazioni esposte all’automazione e quelle che riceveranno un effetto di potenziamento, definito «augmentation». Le professioni che rientrano in quest’ultima categoria, come gli infermieri, vedranno l’IA gestire compiti documentali, mentre le attività core resteranno nelle mani del personale umano. Tuttavia, i dati indicano che le nazioni più ricche subiranno l’impatto maggiore: nei paesi ad alto reddito, circa il 34% dell’occupazione totale è esposto in qualche modo agli effetti dell’intelligenza artificiale.

Al contrario, nei paesi a basso reddito, la struttura occupazionale meno specializzata sembra offrire una sorta di protezione temporanea, ma nasconde una fragilità strutturale dovuta alla mancanza di risorse e infrastrutture.

Gmyrek sottolinea come l’impatto AI sul lavoro colpisca prevalentemente le famiglie con redditi superiori alla media, ovvero la classe media moderna. Se questi posti di lavoro dovessero scomparire o subire una riduzione salariale a causa degli effetti automatizzanti, si potrebbe assistere a un preoccupante restringimento della classe media a livello globale.

Il divario di genere e il fattore istruzione nell’era dell’AI

Uno dei dati più significativi presentati dal ricercatore dell’ILO riguarda la disparità di genere nell’esposizione tecnologica. Esiste un divario enorme: il 41% dell’occupazione femminile è esposto agli effetti dell’AI, contro il 28% di quella maschile. Questa differenza non è dettata da una natura intrinseca della tecnologia, ma dalla segregazione occupazionale.

Le donne sono maggiormente presenti in ruoli amministrativi e d’ufficio, ovvero quelle mansioni di supporto che l’IA generativa è oggi in grado di gestire con grande efficacia, come l’organizzazione di riunioni, la stesura di verbali o la preparazione di documenti.

Oltre al genere, l’istruzione gioca un ruolo chiave. Gmyrek osserva che questa ondata tecnologica si applica maggiormente ai lavoratori con istruzione terziaria, che costituiscono il gruppo più esposto sia agli effetti di automazione che di potenziamento. Si osserva inoltre un effetto generazionale: i lavoratori più anziani tendono a dichiarare un minor utilizzo dell’AI e spesso faticano maggiormente ad adattarsi, mentre le nuove generazioni entrano nel mercato del lavoro già dotate di queste competenze. Supportare le generazioni senior diventa quindi cruciale per le istituzioni, poiché questi lavoratori detengono una memoria istituzionale e un’esperienza che l’IA può potenziare ma non sostituire integralmente.

Task esperti e dinamiche salariali: il rischio della svalutazione

L’impatto AI sul lavoro non riguarda solo la quantità di posti disponibili, ma anche la struttura dei salari. Gmyrek cita un quadro economico secondo cui l’automazione dei compiti “esperti” può paradossalmente aumentare l’occupazione ma abbassare gli stipendi. Un esempio è quello dei tassisti: con l’introduzione del GPS, il compito esperto di conoscere la città è stato automatizzato, permettendo a chiunque di competere nel settore, aumentando il numero di lavoratori ma riducendo la paga media.

Per illustrare meglio questa dinamica, Gmyrek mette a confronto due professioni:

meteorologo : il compito di sviluppare modelli computerizzati per il clima è considerato ad alta competenza, ma è anche altamente automatizzabile perché l’AI è eccellente nell’eseguire calcoli matematici.

: il compito di sviluppare modelli computerizzati per il clima è considerato ad alta competenza, ma è anche altamente automatizzabile perché l’AI è eccellente nell’eseguire calcoli matematici. impresario funebre: nonostante richieda un’altissima specializzazione manuale e tecnica per la ricostruzione dei corpi, questo lavoro risulta estremamente difficile da gestire per un sistema di intelligenza artificiale.

Nelle economie avanzate, i lavori richiedono già oggi meno compiti manuali di routine e molte più attività analitiche non di routine, come scrivere report o preparare presentazioni, che sono i bersagli principali per i benefici dell’AI.

Qualità del lavoro e centralità della consultazione aziendale

Le stime attuali suggeriscono che gli effetti sulla qualità del lavoro potrebbero essere persino più rilevanti di quelli sulla quantità di impiego. Gmyrek insiste sulla necessità di coinvolgere i lavoratori nel design dei processi tecnologici: «È davvero importante, specialmente a livello aziendale, coinvolgere i lavoratori, dare loro voce in questo tipo di test e progettazione».

Quando la tecnologia viene introdotta senza consultazione, spesso finisce per risolvere problemi inesistenti o immaginati dai dipartimenti IT, trascurando le reali necessità di chi svolge il lavoro quotidianamente. L’introduzione forzata di sistemi di AI può portare a un’intensificazione del ritmo di lavoro. Se non vengono adeguati i parametri di misurazione delle prestazioni, le conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita professionale possono essere drammatiche.

Al contrario, le aziende che integrano l’AI costruendo sull’esperienza esistente dei dipendenti possono espandere il valore aggiunto e la produttività complessiva. In definitiva, l’accettazione e l’efficacia della tecnologia dipendono dal fatto che i lavoratori non la percepiscano come una minaccia, ma come un mezzo per creare nuovi servizi e nuovi valori. Le statistiche mostrano infatti che chi riceve formazione e viene consultato tende a utilizzare maggiormente queste soluzioni e desidera farlo con continuità sul posto di lavoro.