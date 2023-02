Pierluigi Sandonnini giornalista

Forse non saranno i robot a portarci via il lavoro, se non altro solleveranno l’essere umano dai compiti più ripetitivi, alienanti, faticosi e pericolosi. Ora la minaccia viene dall’AI generativa, che potrebbe sostituire molti posti di lavoro da ufficio. Un sondaggio di Sortlist Data Hub dimostra che il 26% delle aziende europee di software e tecnologia starebbe pianificando di tagliare posti di lavoro come risultato diretto dell’arrivo di ChatGPT, seguite dalle società finanziarie con il 22%.

D’altra parte, se si chiede ai dipendenti di queste aziende se ChatGPT possa costituire una minaccia, il 23% dei lavoratori tecnologici risponde di sì mentre appena il 14% dei dipendenti finanziari pensa lo stesso.

I dipendenti nel marketing e nelle pubbliche relazioni sono i più vulnerabili: la metà delle aziende che considerano tagli di posti di lavoro pensa che ChatGPT possa sostituire questi ruoli. Ma i lavoratori del marketing e delle pubbliche relazioni sembrano ignorare la minaccia: solo un quarto di loro è preoccupato che il posto di lavoro sia a rischio.

Il 43% delle aziende vorrebbe “assumere” ChatGPT come copywriter di marketing, mentre solo il 36% dei lavoratori vede il chatbot utilizzato in quest’area.

Per effettuare la sua rilevazione, Sortlist ha intervistato 500 utenti ChatGPT provenienti da Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Francia.

Come viene vista la minaccia attraverso le generazioni

I millennial in generale, o i nati dal 1965 al 1980, sono il gruppo più ansioso che ChatGPT porti via il lavoro: lo ritiene possibile il 43%.

I lavoratori tecnologici millennial sono doppiamente preoccupati. Tuttavia, ritengono che ChatGPT verrebbe utilizzato principalmente per scrivere – facendo cose come rispondere alle domande dei clienti (50%) e raggiungere potenziali clienti (38%) – piuttosto che codificare.

WHITEPAPER Customer Data Platform: trasforma i dati dei comportamenti dei tuoi clienti in azioni di marketing Big Data CRM

Nella finanza, i millennial hanno il doppio delle probabilità di preoccuparsi dei tagli di posti di lavoro rispetto alle altre generazioni. Non solo pensano che ChatGPT sostituirà gli autori di testi di marketing, ma anche i dipendenti che analizzano i dati.

ChatGPT e aumento della produttività

Circa un terzo dei dipendenti e delle aziende prevede che l’utilizzo di ChatGPT possa aumentare la produttività dal 25% al 50%. Nel marketing e nelle pubbliche relazioni, il 41% delle aziende crede che ChatGPT possa raddoppiare la propria produttività.

Tra le fasce d’età, i dipendenti di età compresa tra 18 e 24 anni sono i più ottimisti, affermando che ChatGPT raddoppierà la loro produttività. Il gruppo meno entusiasta è quello che va da 45 a 54 anni, con meno del 5%.

Se dovesse essere applicato un watermark ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale? L’82% dei datori di lavoro pensa che non farebbe la differenza per il loro uso di ChatGPT. Tuttavia, tra le persone che credono che sarebbe importante, c’è la preoccupazione che li farebbe sembrare inaffidabili nella sensibilizzazione e nella risposta alle domande dei clienti.

Quanto sono disposte a pagare le aziende per ChatGPT

OpenAI sta lavorando su una versione premium a pagamento di ChatGPT per uso professionale, che offrirebbe accesso anche nelle ore di punta e risposte più rapide.

Secondo il sondaggio di Sortlist, le aziende di software e tecnologia sarebbero disposte a pagare di più per ChatGPT Professional – il 32% pagherebbe oltre 250 euro al mese e il 52% oltre 500 euro. Nella finanza, tuttavia, solo il 19% sborserebbe oltre 250 euro al mese.

Tuttavia, i datori di lavoro nel settore del software e della tecnologia dimostrano quasi il doppio delle probabilità di fidarsi di ChatGPT per lavorare senza supervisione rispetto ad altri settori. Tra i datori di lavoro disposti a pagare meno di 50 euro al mese, il 54% ha dichiarato che non si fiderebbe di ChatGPT senza supervisione e che questo dovrebbe essere controllato o semplicemente usato solo come ispirazione.