Parla Marina Bill, presidente di International Federation of Robotics (IFR). Nella robotica di servizio il mercato è guidato principalmente dal cambiamento demografico, che sta gravando sui mercati del lavoro in molte economie di tutto il mondo [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Marina Bill, presidente di International Federation of robotics (IFR), fa il punto di fine d’anno sul mercato mondiale della robotica. “Il 2022 è stato certamente un anno di alti e bassi”, scrive. “Mentre l’aumento dei prezzi dei prodotti intermedi e dell’energia e la scarsità di componenti elettronici stanno mettendo a dura prova tutti i rami dell’economia globale, il 2022 ci ha anche portato un particolare spirito di ottimismo. In particolare, nelle Americhe e in Asia, le industrie generali stanno investendo molto nella robotica e nell’automazione, spinte dalla pandemia, come indicato per la prima volta dall’indagine trimestrale di IFR e nel World Robotics 2022 pubblicato il 13 ottobre”.

Mezzo milione di robot installati nelle fabbriche di tutto il mondo in un anno

La presidente di IFR cita poi i numeri da record fatti registrare quest’anno dal mercato della robotica. “Le statistiche annuali di IFR riportano un massimo storico, con oltre mezzo milione di robot industriali installati nelle fabbriche di tutto il mondo in un anno: +31% (il terzo tasso di crescita annuale più alto di sempre). I primi cinque mercati Cina, Giappone, Stati Uniti, Repubblica di Corea e Germania rappresentano ora il 78% delle installazioni globali. Ciò non sorprende, poiché la Cina da sola copre il 52% del mercato”.

La Cina sembra essere la protagonista nel mondo della robotica industriale. “Anche la Cina ha fatto un grande salto nella densità dei robot, toccando i 322 robot per 10.000 dipendenti nel settore manifatturiero nel 2021, collocandosi così al quinto posto. Solo cinque anni fa”, ricorda Bill, “la Cina si classificava ancora al 23° posto con una densità di robot pari a 68”.

La presidente di IFR passa poi ad analizzare le vendite di robot. “Le vendite globali di robotica di servizio sono cresciute del 37% a livello globale nel 2021. Le prime cinque applicazioni nei robot di servizio professionali sono il trasporto di merci, l’ospitalità, i robot medici, la pulizia professionale e l’agricoltura”.

WHITEPAPER Cognitive Experience Center: ecco l'AI che può davvero supportare i tuoi operatori! Intelligenza Artificiale Networking

Cosa riserva il futuro al mercato della robotica? “Le prospettive per il mercato dei robot industriali e di servizio sono positive: il portafoglio ordini è pieno e la domanda di robot industriali non è mai stata così alta. Prevediamo tassi di crescita medi annui nell’intervallo medio-alto a una cifra per i prossimi anni. Nella robotica di servizio, il mercato è guidato principalmente dal cambiamento demografico, che sta gravando sui mercati del lavoro in molte economie di tutto il mondo”.

Bill lo dice chiaramente: “Guardiamo con ottimismo al 2023. Per l’industria della robotica, sarà il primo anno con tutte e tre le principali fiere di robotica – Automate, Automatica e iREX – che si svolgeranno entro otto mesi. Questa sarà una grande opportunità per tutte le parti interessate di incontrarsi e per i potenziali utenti di robot per conoscere gli ultimi sviluppi e le opportunità che la robotica sta offrendo loro”.

Insomma, nonostante il Covid, la guerra russo-ucraina e le perturbazioni del mercato energetico, quello dei robot sembra un settore dalle prospettive più che rosee.