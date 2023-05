La ricerca Google diventerà più “personale”, con chat AI e video clip

Il colosso del Web sta modificando il modo in cui presenta i risultati di ricerca, incorporando conversazioni con l'intelligenza artificiale, insieme a un maggior numero di brevi video e post sui social media. Il semplice elenco dei risultati dei siti web, che lo ha reso il motore di ricerca dominante per decenni, sta per tramontare [...]

Google risponde alla sfida lanciata da Bing AI, il motore di ricerca di Microsoft potenziato da ChatGTP: sta modificando il modo in cui presenta i risultati di ricerca per incorporare conversazioni con l’intelligenza artificiale, insieme a un maggior numero di brevi video e post sui social media. Il semplice elenco dei risultati dei siti web, che lo ha reso il motore di ricerca dominante per decenni, sta per tramontare.

Google, una ricerca più personale e “umana”

Google intende rendere il suo motore di ricerca più “visivo, fruibile, personale e umano”, con particolare attenzione ai giovani. In occasione della conferenza annuale I/O per gli sviluppatori, a maggio, il colosso del Web dovrebbe presentare nuove funzionalità che consentiranno agli utenti di effettuare conversazioni con un programma di intelligenza artificiale, un progetto dal nome in codice Magi.

Per anni Google ha apportato modifiche minime al suo motore di ricerca, che alimenta un’attività pubblicitaria che lo scorso anno ha generato entrate per oltre 162 miliardi di dollari. Ma la situazione sta cambiando con la rapida ascesa dei chatbot AI e delle app di video brevi come TikTok, che hanno catturato l’attenzione degli utenti più giovani.

In generale, Google intende porre maggiore enfasi sulla risposta alle richieste che non possono essere facilmente soddisfatte dai risultati web tradizionali, secondo i documenti di riferimento interni che delineano la strategia dell’azienda per apportare modifiche al motore di ricerca quest’anno.

I visitatori che effettuano ricerche su Google potrebbero essere indotti più frequentemente a porre domande di approfondimento o a scorrere immagini come i video di TikTok in risposta alle loro domande.

L’azienda si è già mossa per integrare alcuni post di forum online e brevi video nei risultati di ricerca, ma ha intenzione di enfatizzare ancora di più questo materiale in futuro.

I dirigenti di Google hanno sottolineato ai dipendenti che il numero di siti web attivi si è ridotto negli ultimi anni. Gli utenti di Internet si rivolgono sempre più ad altre applicazioni per trovare informazioni su qualsiasi cosa, dai ristoranti locali più famosi ai consigli su come essere più produttivi.

“Più che risposte, vi aiuteremo quando non c’è una risposta giusta”, hanno dichiarato i dirigenti di Google nei documenti.

Una portavoce di Google ha dichiarato che la ricerca “è sempre stata un settore incredibilmente dinamico e in rapida evoluzione” e che l’azienda si è concentrata su un approccio a lungo termine per modificare il servizio, che comprende l’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle funzionalità visive.

“Con l’evoluzione della ricerca, la fornitura di informazioni di alta qualità e il sostegno a un web sano e aperto rimarranno al centro del nostro approccio”, ha aggiunto la portavoce.

Google, oltre il 90 % delle ricerche passano da qui

Il motore di ricerca di Google, il sito web più trafficato al mondo, ha gestito per anni oltre il 90% delle ricerche su computer e dispositivi mobili, secondo il fornitore di dati Statcounter. Nel 2020, il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio Google per la sua presunta posizione dominante nel mercato della ricerca, la più importante causa antitrust statunitense da quando il governo ha contestato la posizione di Microsoft nel mercato del software per personal computer negli anni ’90 (la causa dovrebbe andare in giudizio nel corso dell’anno).

I dirigenti di Google hanno sottolineato che i prodotti di ricerca che utilizzano funzioni di intelligenza artificiale conversazionale non devono turbare i proprietari di siti web, in parte includendo i link alle fonti, come riporta il Wall Street Journal. Bard, la sua risposta a ChatGPT, ha incluso alcuni link a fonti esterne quando è stata rilasciata a marzo, ma Google si è fermata a non integrarla direttamente nella ricerca.

L’azienda ha recentemente invitato un nutrito gruppo di dipendenti a testare Magi prima che le funzionalità vengano introdotte alla conferenza annuale I/O il 10 maggio.

Sundar Pichai, CEO di Google, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Wall Street Journal, ad aprile, che una delle potenziali nuove funzioni di ricerca consentirà agli utenti di porre domande successive a quelle originali.

I dirigenti di Google hanno anche osservato da vicino la rapida ascesa di TikTok, di proprietà della cinese ByteDance. Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior di Google che supervisiona il motore di ricerca, ha dichiarato in occasione di una conferenza tenutasi lo scorso luglio che circa il 40% dei giovani si rivolge a TikTok o a Instagram, di proprietà di Meta Platforms, per la ricerca di ristoranti.

L’inserimento di un maggior numero di contenuti generati dagli utenti nei risultati di ricerca solleva anche una serie di questioni spinose. Piattaforme come TikTok possono essere potenti vettori di informazioni false e fuorvianti, perché le persone tendono a fidarsi di altri parlanti umani, hanno detto i ricercatori.

Secondo i documenti che delineano la strategia di ricerca dell’azienda, il cambiamento comporterà per Google “la necessità di affinare la nostra definizione di contenuto ‘affidabile’, soprattutto quando non esiste un’unica risposta giusta”. Secondo i documenti, Google “fornirà strumenti di attribuzione e di alfabetizzazione che consentano di utilizzare con fiducia i contenuti”.