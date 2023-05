Nel corso di Google Marketing Live, evento mondiale in streaming dedicato alle novità in ambito advertising e a supporto delle imprese, tenutosi il 23 maggio [...]

Google Marketing Live, l’evento in streaming mondiale in cui Google presenta le proprie novità nell’ambito dell’advertising e in generale degli strumenti pensati a supporto delle imprese, si è tenuto il 23 maggio. In questa occasione Google – che da anni pone l’intelligenza artificiale alla base dei suoi prodotti di Google Ads – ha condiviso le ultime novità relative alle proprie soluzioni di marketing basate sull’AI.

In particolare:

una nuova esperienza conversazionale in Google Ads e aggiornamenti relativi agli asset creati automaticamente che rendono ancora più semplice la creazione e la scalabilità delle campagne.

e aggiornamenti relativi agli asset creati automaticamente che rendono ancora più semplice la creazione e la scalabilità delle campagne. AI generativa in Performance Max per la creazione di creatività cross-canale in pochi clic.

per la creazione di creatività cross-canale in pochi clic. Product Studio per creare immagini di prodotto uniche e personalizzate in maniera semplice e senza costi.

per creare immagini di prodotto uniche e personalizzate in maniera semplice e senza costi. nuovi esperimenti di formati pubblicitari in arrivo per Search Generative Experience in Search Labs.

Una nuova esperienza conversazionale in Google Ads

“L’AI è alla base di Google Ads”, scrive sul blog dell’azienda Jerry Dischler, Vice President e General Manager, Google Ads. “È alla base di molti dei prodotti che abbiamo sviluppato negli ultimi dieci anni e favorisce la crescita di attività di ogni dimensione, con funzionalità come Smart Bidding ma anche prodotti completamente basati sull’IA come Performance Max”.

“Oggi vi presentiamo una nuova esperienza di conversazione con linguaggio naturale all’interno di Google Ads, pensata per dare slancio alla creazione delle campagne e semplificare gli annunci della rete di ricerca grazie all’unione tra le vostre competenze e l’AI di Google”, illustra Dischler.

“Basterà aggiungere la pagina di destinazione che preferite dal vostro sito web: l’AI di Google creerà un riassunto della pagina per poi generare parole chiave, titoli, descrizioni, immagini e altri asset pertinenti ed efficaci per la vostra campagna. Potete facilmente rivedere e modificare tutti i suggerimenti ricevuti prima di pubblicarli”.

Dopo avere avviato, lo scorso anno, l’introduzione di asset creati automaticamente (ACA) per gli annunci della rete di ricerca, Google ha annunciato che verranno presto potenziati aggiungendovi l’AI generativa, in modo da poter creare e adattare con più efficacia gli annunci della rete di ricerca in base al contesto di una query.

Ad esempio, con una ricerca di “prodotti per la cura della pelle secca e sensibile”, l’AI può utilizzare i contenuti della pagina di destinazione e gli annunci esistenti per creare un nuovo titolo che sia ancora più allineato alla query, per esempio “Nutri la tua pelle secca e sensibile”. In questo modo, sarà possibile migliorare la pertinenza degli annunci e rimanere fedele al proprio brand.

Performance Max

Performance Max è uno degli esempi più adatti per mostrare come le campagne basate sull’AI possano favorire la crescita del business. Google ha annunciato che porterà l’AI generativa in Performance Max, per facilitare ancora di più la creazione di asset personalizzati e la loro scalabilità. Basterà indicare il sito web e l’AI di Google inizierà subito a imparare informazioni sul brand per completare la campagna con testo e altri asset pertinenti. Verranno suggerite anche nuove immagini generate appositamente, che aiuteranno a farsi notare dai clienti, in un’ampia gamma di inventari e formati.

Questa funzionalità sarà disponibile anche nella nuova esperienza conversazionale in Google Ads.

Google Marketing Live: nuove esperienze pubblicitarie grazie all’AI generativa

In occasione di Google I/O è stato annunciato l’arrivo di nuove funzionalità di AI generativa nella Ricerca. “Queste nuove esperienze renderanno la Ricerca più smart e semplice e continueranno a permettere alle persone di raggiungere il meglio del web, incluso il vostro business. Il futuro della Ricerca evolve, e con esso evolverà anche la pubblicità, che vi offrirà nuove opportunità di crescita per la vostra attività e di visibilità per il vostro brand”, dichiara Dischler.

La nuova Search Generative Experience (SGE) è disponibile in Search Labs, da dove è possibile accedere agli esperimenti della Ricerca Google. “A Google I/O abbiamo mostrato come verranno visualizzati gli annunci con questa nuova esperienza. Nei prossimi mesi, faremo esperimenti con la Ricerca e gli annunci Shopping integrati direttamente nella panoramica basata sull’AI e nella modalità conversazionale. Sperimenteremo anche nuovi formati nativi di SGE che usano l’AI generativa in modo da creare annunci pertinenti e di alta qualità, personalizzati per ogni step del percorso di ricerca”, prosegue Dischler sul blog di Google.

Un futuro basato sull’AI e incentrato sulla privacy

Google prosegue la sua comunicazione all’insegna della fiducia. “Creare fiducia nelle persone è fondamentale perché internet supportato dalla pubblicità possa continuare a durare a lungo termine. Vogliamo aiutarvi a vivere questo momento con soluzioni di Google Ads basati sull’AI e incentrati sulla privacy. Poiché l’anno prossimo i cookie di terze parti verranno rimossi da Chrome, i nostri team dedicati agli annunci stanno testando attivamente nuovi indicatori incentrati sulla tutela della privacy da Privacy Sandbox per aiutarvi a continuare a raggiungere clienti pertinenti e misurare i risultati”, spiega Dischler.

“Queste soluzioni di advertising si basano sui nostri principi dell’AI e sono pensate per far prosperare il vostro business”, conclude Dischler.

