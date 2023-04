Con ChatGPT il robot umanoide Ameca diventa multilingue

Pierluigi Sandonnini giornalista

Il robot umanoide Ameca può ora parlare più lingue grazie a ChatGPT. In un video, rilasciato dallo sviluppatore di Ameca, Engineered Arts, viene mostrato il robot che parla inglese, giapponese, tedesco, cinese e francese.

Engineered Arts ha utilizzato ChatGPT-3 per la conversazione e la traduzione, DeepL per il rilevamento del linguaggio e le voci di Amazon Polly Neural per le sue capacità di conversazione.

Il team sta ora lavorando a una dimostrazione utilizzando la clonazione vocale di ElevenLabs per rendere la voce di Ameca più realistica e complessa.

Da notare che il team ha scoperto che il tempo di elaborazione con GPT-4 è molto più lungo rispetto a GPT-3, facendo apparire Ameca meno reattivo.

Ameca speaks multiple languages and translates.

Guarda questo video su YouTube

Video: Ameca parla cinque lingue

Ameca, il robot umanoide più avanzato al mondo

Descritto da Engineered Arts come il “robot umanoide più avanzato del mondo”, Ameca è stato presentato nel dicembre 2021 e lo scorso agosto è stato dotato di espressioni facciali realistiche.

L’ultimo aggiornamento arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di un video che mostra le espressioni facciali del robot e la sua risposta a domande emotive, come “quali sono i giorni più felici e tristi della sua vita”. A queste domande, Ameca ha risposto che il giorno più felice è stato quello dell’attivazione, mentre il giorno più triste è stato quello in cui ha capito che non avrebbe mai provato amore…

Ameca expressions with GPT3 / 4

Guarda questo video su YouTube

Video: Ameca risponde a domande che riguardano le emozioni

Sebbene Ameca non sia attualmente in grado di camminare, Engineered Arts ha dichiarato che sta sviluppando una versione bipede e mobile.

“Ci sono molti ostacoli da superare prima che Ameca possa camminare”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato. “Camminare è un compito difficile per un robot e, sebbene abbiamo svolto ricerche in merito, non abbiamo ancora creato un umanoide in grado di camminare”.

Anche da fermo, comunque, con ChatGPT Ameca resta sempre un robot umanoide in grado di parlare e comprendere cinque lingue.