Apple testa il suo chatbot, che somiglia a ChatGPT

Pierluigi Sandonnini giornalista

Apple sta sviluppando strumenti di intelligenza artificiale per sfidare OpenAI, Google e gli altri player. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, il colosso hi-tech ha creato un chatbot chiamato internamente “Apple GPT”. Apple non ha ancora stabilito una strategia per il rilascio della tecnologia ai consumatori, ma secondo quanto riferito punta a fare un annuncio significativo relativo all’intelligenza artificiale il prossimo anno.

Un proprio framework chiamato in codice Ajax

Sempre secondo il rapporto, Apple ha costruito un proprio framework, chiamato in codice “Ajax”, per creare modelli linguistici di grandi dimensioni, ovvero sistemi basati sull’intelligenza artificiale che alimentano offerte come ChatGPT di Open AI e Bard di Google. Ajax viene eseguito su Google Cloud ed è stato costruito con Google JAX, il framework di apprendimento automatico del gigante della ricerca, secondo quanto riportato da Bloomberg. Apple sta sfruttando Ajax per creare modelli linguistici di grandi dimensioni e fungere da base per lo strumento interno in stile ChatGPT.

Apple non ha risposto a una richiesta di commento.

Il lancio interno del chatbot è stato interrotto per un po’ di tempo a causa di problemi di sicurezza relativi all’intelligenza artificiale generativa, ma da allora è stato reso disponibile a un maggior numero di dipendenti Apple. Sebbene un maggior numero di dipendenti abbia accesso al chatbot, l’accesso richiede un’approvazione speciale. Bloomberg riporta che i risultati del chatbot non possono essere utilizzati per sviluppare funzioni destinate ai clienti.

I dipendenti di Apple utilizzano il chatbot per aiutare la prototipazione dei prodotti. Il chatbot può essere utilizzato per riassumere testi e rispondere a domande basate sui dati con cui è stato addestrato.

Apple GPT è simile a Bard, ChatGPT e Bing AI

Il chatbot di Apple è simile a Bard, ChatGPT e Bing AI, in quanto non presenta alcuna funzionalità aggiuntiva che lo differenzi da quanto attualmente disponibile in commercio.

Apple, inoltre, è a caccia di talenti nell’AI generativa. L’azienda ha pubblicato una serie di annunci di lavoro sulla sua pagina delle carriere alla ricerca di esperti in AI generativa. Si cercano ingegneri con una “solida conoscenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni e dell’AI generativa”.

Mentre i concorrenti, come Google, Microsoft e Meta, si sono mossi rapidamente per rilasciare al pubblico prodotti di AI generativa, Apple è rimasta un po’ in sordina. Sebbene il gigante tecnologico abbia rilasciato per anni funzioni di intelligenza artificiale nei suoi prodotti e nelle sue app, ora sta cercando di soddisfare la domanda dei consumatori di strumenti di intelligenza artificiale generativa che possano aiutare a svolgere compiti come la stesura di saggi e immagini.

Secondo il rapporto Bloomberg, Apple sta cercando di risolvere i potenziali problemi di privacy legati all’intelligenza artificiale. Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato che il gigante tecnologico aggiungerà l’intelligenza artificiale a un numero maggiore di prodotti, ma che lo farà su una “base ponderata”.