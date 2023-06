Lo hanno creato Capgemini e Google Cloud, rafforzando la loro partnership. L’AI generativa sarà utilizzata per sviluppare una library di oltre 500 casi d’uso di settore, che forniranno ai clienti un modello per identificare, implementare e sfruttare al meglio le capacità per raggiungere gli obiettivi di business transformation [...]

Un Centro di Eccellenza sull’AI Generativa Google Cloud a livello globale: lo hanno creato Capgemini e Google Cloud rafforzando la partnership strategica pluriennale tra le due società. Il Centro di Eccellenza nasce per aiutare le imprese a sfruttare il pieno potenziale delle tecnologie di intelligenza artificiale e raggiungere i loro obiettivi di business transformation, migliorando l’engagement dei clienti e accelerando la creazione di valore dagli investimenti in AI. I due partner collaboreranno per ampliare rapidamente le competenze in materia di AI generativa della community Capgemini specializzata sulle tecnologie Google Cloud, composta da oltre 65.000 professionisti.

Aiman Ezzat, CEO di Capgemini, ha affermato: “Capgemini metterà a disposizione dei clienti la sua vasta competenza settoriale e la sua importante esperienza nell’AI generativa, per aiutarli a sfruttare i vantaggi delle soluzioni offerte da Google Cloud e a sbloccare nuove fonti di valore. Con il nuovo Centro di Eccellenza sull’AI Generativa faremo leva sulle nostre competenze all’avanguardia in materia di business transformation, infrastrutture, applicazioni, dati, AI e ingegneria, applicandole a una serie di casi d’uso e acceleratori specifici di settore per affiancare i clienti nei loro percorsi di trasformazione digitale e sostenibile”.

Capgemini e Google Cloud: accelerare l’innovazione e la creazione di valore

Grazie alla sua profonda esperienza settoriale, Capgemini utilizzerà l’AI generativa di Google Cloud per sviluppare una library di oltre 500 casi d’uso di settore, che forniranno ai clienti un modello per identificare, implementare e sfruttare al meglio le capacità di AI generativa per raggiungere i loro obiettivi di business transformation.

Le principali aree di interesse del nuovo Centro di Eccellenza includono:

Sviluppo di casi d’uso di AI generativa: Capgemini realizzerà casi d’uso enterprise-ready che risolveranno sfide settoriali specifiche e miglioreranno i processi aziendali più diffusi. La prima serie di 100 casi d’uso si concentrerà inizialmente sui settori dei servizi finanziari, delle assicurazioni, del retail e dell’automotive, mentre nella fase successiva il progetto si estenderà a tutti gli altri settori, fino a superare i 500 casi d’uso entro i prossimi 24 mesi.

Creazione di valore: Il Centro di Eccellenza sull'AI Generativa Google Cloud collaborerà con i clienti a livello globale per abilitare strategie di AI personalizzate, in grado di generare nuovi flussi di ricavi, trasformare la customer experience, aumentare la produttività e migliorare l'efficienza aziendale.

Implementazione enterprise-grade: Capgemini lavorerà con le aziende per implementare con successo l'AI generativa su scala, utilizzando framework di AI responsabili e tool di sicurezza creati ad hoc, per garantire che l'AI generativa sia applicata in modo sicuro e senza rischi.

Rispondere alle sfide aziendali con l’AI generativa di Google Cloud

“L’AI generativa può migliorare radicalmente il modo in cui le aziende operano in ogni settore”, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Capgemini ha contribuito ad aiutare alcuni dei nostri più importanti clienti a trasformare le loro attività grazie all’analisi dei dati e all’AI di Google Cloud, e il lancio del Centro di Eccellenza sull’AI Generativa metterà a disposizione delle aziende le competenze necessarie per sfruttare con successo questa tecnologia innovativa in maniera sicura e responsabile.”

All’interno di questo spazio Capgemini sta già collaborando con diversi clienti, tra cui un’importante compagnia assicurativa presente in oltre 50 paesi, con lo scopo di migliorare il processo di consultazione di dati aziendali estremamente specifici da parte dei dirigenti senior. L’”Intelligent Document Query Assistant”, frutto di uno sforzo congiunto del cliente e di Capgemini, risponde a domande poste in linguaggio naturale ed è in grado di migliorare significativamente i tempi di risposta e l’efficacia delle query. In precedenza, il tasso di accuratezza di queste ultime si attestava al 70%, ma si stima che la precisione aumenterà fino al 95% grazie all’integrazione del foundation model di Google Cloud (PaLM 2). L’intelligenza artificiale generativa consente ai dirigenti meno esperti in materia, che in precedenza dovevano affidarsi a lunghe query manuali effettuate da data scientist, di articolare le loro richieste in modo discorsivo e di affinare la ricerca in pochi secondi, attraverso una semplice domanda espressa in linguaggio naturale.