Google Cloud annuncia nuovi strumenti e servizi per l’AI generativa

Tra le novità, l'accesso ampliato a prodotti come Vertex AI e Duet AI, nuovi programmi educativi e servizi di consulenza, blueprint per casi d'uso specifici. Inoltre, ampliamento delle partnership con aziende come DataStax, Neo4j, Twilio e Typeface [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Altro importante passo di Google Cloud l’AI generativa, con una serie di nuovi strumenti, servizi e programmi annunciati il 7 giugno per aiutare le aziende ad adottare e utilizzare la tecnologia emergente.

L’iniziativa prevede un accesso ampliato ai prodotti di AI generativa di Google, come Vertex AI e Duet AI, nuovi programmi educativi e servizi di consulenza, blueprint per casi d’uso specifici e l’ampliamento delle partnership con aziende come DataStax, Neo4j, Twilio e Typeface.

Google Cloud, Vertex AI: oltre 6o modelli di apprendimento automatico

L’azienda ha annunciato che sta rendendo la sua piattaforma Vertex AI più ampiamente disponibile, fornendo l’accesso a oltre 60 modelli di apprendimento automatico in grado di generare immagini, tradurre tra le lingue, riassumere testi e altro ancora. L’azienda ha inoltre presentato un nuovo servizio di consulenza per aiutare le aziende a implementare l’AI generativa e “pacchetti di attivazione” con esempi di applicazioni di AI per attività come il miglioramento dell’efficienza degli sviluppatori o la velocizzazione della creazione di contenuti nei dipartimenti di marketing.

WHITEPAPER Il nuovo valore del cliente nel banking&finance: ecco come garantire un ottimo Customer Journey Amministrazione/Finanza/Controllo Banking/Assicurazioni

L’ultima spinta di Google verso l’AI generativa per gli utenti aziendali arriva mentre la tecnologia sta riscuotendo un interesse e un’adozione più ampi. Strumenti come il modello linguistico dell’azienda PaLM 2 possono generare paragrafi di testo coerenti, mentre il software di generazione di immagini Imagen consente agli utenti di creare immagini fotorealistiche da zero. Ma lo sviluppo e l’implementazione di questi complessi sistemi di AI richiede competenze e risorse significative, che Google intende fornire attraverso i suoi servizi cloud e le sue partnership.

La funzione Model Garden offre l’accesso a oltre 60 modelli di IA pre-addestrati da Google e dai suoi partner, in grado di tradurre tra le lingue, riassumere blocchi di testo, generare immagini fotorealistiche da descrizioni e altro ancora.

Google ritiene che i suoi servizi cloud e le sue partnership possano fornire le competenze e le risorse necessarie per aiutare le aziende tradizionali a trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale generativa. La nuova disponibilità di modelli e strumenti generativi in Vertex AI indica un ruolo in espansione per l’intelligenza artificiale nel software per ufficio e nell’automazione aziendale.

Generative AI Studio

Una nuova offerta, denominata Generative AI Studio, fornisce strumenti per la personalizzazione, il miglioramento e la gestione dei modelli di IA in produzione. L’obiettivo è quello di dare alle aziende un maggiore controllo e una maggiore supervisione dei sistemi di IA che hanno un impatto diretto sul loro lavoro e sui loro clienti.

Google ha anche dichiarato che la versione enterprise di Duet AI per Google Workspace, la sua suite di produttività per ufficio, è ora disponibile per il pre-ordine dopo mesi di test. Duet AI utilizza modelli generativi e altre AI in tutte le app di collaborazione di Google per assistere in compiti come la scrittura di documenti, la creazione di visualizzazioni di dati e il miglioramento della produttività nelle riunioni.

Gli annunci evidenziano l’ampia strategia di Google di infondere l’intelligenza artificiale nei suoi software e servizi per le aziende. Inserendo l’intelligenza artificiale nelle piattaforme per lo sviluppo di software, la creazione di contenuti di marketing o il miglioramento della produttività dell’ufficio, Google vede l’opportunità di promuovere un maggiore utilizzo del suo cloud da parte delle aziende.

Nuove offerte di consulenza e formazione sull’intelligenza artificiale

Google Cloud Consulting, il gruppo di servizi professionali dell’azienda, ha anche lanciato diversi programmi di apprendimento gratuiti sull’AI generativa per dirigenti aziendali, sviluppatori di software e clienti di Google Cloud. Ha inoltre introdotto quattro nuovi servizi di consulenza incentrati sull’implementazione dell’AI generativa per automatizzare la ricerca, riassumere i documenti, ottimizzare i processi aziendali e generare contenuti personalizzati.

Le offerte di consulenza suggeriscono che, anche se Google rende i potenti sistemi di AI più ampiamente disponibili, molte aziende hanno ancora bisogno di una guida e di un supporto pratico per trarre pieno vantaggio dalla tecnologia. I modelli generativi, in particolare, devono spesso essere messi a punto per le esigenze e i casi d’uso specifici dei clienti. I programmi di apprendimento mirano a sviluppare la conoscenza dell’AI generativa e dell’apprendimento automatico sia in senso lato che per usi aziendali strategici.

Inoltre, Google ha rilasciato la prima serie di “progetti” che dimostrano come applicare l’AI generativa per attività quali il miglioramento della produttività nell’ingegneria del software, l’accelerazione della creazione di contenuti di marketing e il miglioramento dell’esperienza dei clienti in settori quali la finanza, la vendita al dettaglio, la sanità e i media. Questi modelli rappresentano un punto di partenza per le aziende che vogliono costruire soluzioni di AI personalizzate, con Google e i suoi partner di consulenza a disposizione per consigliarle.

Gli annunci evidenziano l’ambizione di Google di guidare l’adozione da parte delle imprese di sistemi di intelligenza artificiale avanzati e complessi attraverso la sua attività di cloud. Fornendo risorse tecnologiche e umane per aiutare le aziende a implementare l’apprendimento automatico per esigenze strategiche, Google vede l’opportunità di competere ulteriormente con i principali rivali del cloud come Amazon e Microsoft.

Le aziende tradizionali che cercano di utilizzare le tecnologie emergenti spesso devono affrontare difficoltà nel trovare e costruire competenze interne. Le mosse di Google suggeriscono che la sua attività di cloud, che l’anno scorso ha generato un fatturato di 26,28 miliardi di dollari, non mira solo a fornire l’accesso all’AI e ad altre tecnologie, ma anche le indicazioni su come adottarle.

Google Cloud amplia le partnership dell’ecosistema AI

Google ha annunciato anche l’espansione di diverse partnership chiave, evidenziando la strategia dell’azienda di far progredire l’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese attraverso la collaborazione piuttosto che la concorrenza.

Google ha dichiarato che le partnership di società di consulenza con Deloitte, Capgemini e altri soggetti addestreranno oltre 150mila persone a sfruttare le piattaforme e gli strumenti di AI di Google, in particolare i modelli generativi per compiti come la generazione di immagini o la sintesi di testi.

L’azienda ha anche rilasciato nuovi “pacchetti di attivazione” che forniscono modelli per applicazioni comuni dell’AI, come il miglioramento della ricerca all’interno delle organizzazioni o l’accelerazione della creazione di contenuti di marketing. Il braccio di consulenza di Google offrirà servizi per aiutare le aziende ad applicare l’AI per scoprire modelli di dati, riassumere informazioni, ottimizzare i processi aziendali e generare contenuti personalizzati su misura per i clienti.

L’attenzione alle partnership e alle alleanze con i clienti contrasta con le strategie dei maggiori concorrenti di Google nel settore del cloud, Amazon e Microsoft, che hanno creato i loro grandi gruppi di servizi professionali per guidare le operazioni aziendali e le implementazioni tecnologiche. Collaborando con aziende esterne, Google può apportare competenze specialistiche a nuovi settori e casi d’uso senza doverle sviluppare internamente. Questo approccio consente inoltre a Google di promuovere i propri servizi di intelligenza artificiale e cloud presso i clienti di grandi aziende.

Tuttavia, Google continua a investire nell’espansione della propria attività di consulenza sul cloud. Gli ultimi annunci suggeriscono che la commistione potrebbe rivelarsi un vantaggio man mano che strumenti complessi come l’apprendimento automatico diventano sempre più disponibili.