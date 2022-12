Digital Twin e Enterprise Metaverse: opportunità di business e vantaggi – II parte

Le aziende possono beneficiare di queste tecnologie ottenendo una maggiore efficienza, risparmio sui costi e una pianificazione più accurata. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti che devono essere prese in considerazione, come i problemi di cybersecurity e l’utilizzo di metodologie Agile [...]

L’uso combinato dei Digital Twins e dell’Enterprise Metaverse può realizzare una potente piattaforma per le imprese in grado di creare nuove e innovative opportunità, esperienze e vantaggi. Le aziende possono beneficiare di tali tecnologie ottenendo una maggiore efficienza, risparmio sui costi e una pianificazione più accurata. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti che devono essere prese in considerazione quando si implementano queste tecnologie, come, ad esempio, problemi di cybersecurity e l’utilizzo di metodologie Agile.

Asset Management: che si tratti di tenere traccia dei livelli di inventario o di monitorare le linee di produzione, le organizzazioni possono avere accesso a informazioni sempre aggiornate sullo stato delle proprie risorse in modo da poter prendere le decisioni più corrette.

predictive maintenance: utilizzando l'analisi predittiva basata sui dati raccolti dai sensori collegati ai loro Digital Twins è possibile prevedere possibili guasti delle apparecchiature o problemi operativi prima che questi si verifichino in modo da adottare misure proattive per prevenire costosi tempi di inattività per le riparazioni.

Advanced Visualization & Simulation: sfruttando le funzionalità di visualizzazione 3D si possono simulare vari scenari in modo rapido e accurato senza dover condurre lunghi esperimenti o test in ambienti reali. Il tutto si realizza all'interno di ambienti virtuali invece che fisici, per la progettazione/test dei prodotti, per l'ottimizzazione dei processi di produzione, ecc…

Industrial Design: i progettisti possono semplificare il loro flusso di lavoro e creare prodotti più efficienti sfruttando i dati in tempo reale dai dispositivi connessi nei loro progetti. I Digital Twins consentono simulazioni realistiche di sistemi complessi, tipici di quelli presenti nelle fabbriche, in modo che gli ingegneri possano testare diversi scenari senza dover più costruire prototipi reali. Simulando vari scenari prima dell'implementazione, i progettisti possono ridurre i rischi e aumentare l'efficienza nei processi di produzione.

Product Design Optimization: utilizzando algoritmi avanzati basati sull'intelligenza artificiale alimentati dai dati raccolti dai sensori collegati ai loro Digital Twins, è possibile ottimizzare in modo continuo i prodotti man mano che arrivano i feedback dei clienti. Questo consente di migliorare il livello di esperienza degli utenti, le prestazioni dei prodotti e di ridurre i costi associati ai cicli di produzione (per minor numero di iterazioni necessarie durante le fasi di prototipazione).

Logistics & supply chain Management: è possibile sfruttare queste tecnologie per tracciare in tempo reale gli oggetti in tutta la Supply Chain, consentendo il monitoraggio dello stato delle spedizioni senza alcun intervento manuale e fornendo al contempo informazioni su come gestire al meglio le risorse all'interno di ogni parte del processo.

Remote Monitoring & Control: si possono sfruttare le funzionalità di monitoraggio remoto offerte dalla tecnologia digital twin e le funzionalità di controllo interattivo abilitate tramite l'Enterprise Metaverse per monitorare remotamente le operazioni ed adattarle, quando necessario, in tempo reale.

customer experience Enhancement: utilizzando ambienti 3D immersivi nell'Enterprise Metaverse è possibile creare esperienze interattive uniche in modo da fornire ai propri clienti una visione ravvicinata dei prodotti con scenari e simulazioni di test di utilizzo per consentire decisioni di acquisto informate e consapevoli.

Data-Driven Decision Making: sfruttando i dati raccolti dai sensori collegati ai Digital Twins, modelli 3d, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale, si è in grado di prendere decisioni più precise in merito alle operazioni: ottimizzare l'allocazione delle risorse, prevedere potenziali problemi e prevenirli prima che si verifichino o trovare nuove opportunità che altrimenti non verrebbero considerate.

Smart Manufacturing: i Digital Twins e l'Enterprise Metaverse possono automatizzare i processi di produzione, eliminare i costi di lavorazione manuale associati a metodi di produzione tradizionali ed aumentare l'efficienza consentendo a sistemi e macchine di apprendere dalle reciproche "esperienze" per ottimizzare nel tempo la produzione.

Predictive analytics & machine learning: sfruttando i dati generati dai sensori collegati ai Digital Twins insieme ad algoritmi avanzati di machine learning si può prevedere con precisione le tendenze ed eventi futuri che possono influenzare i rispettivi mercati, consentendo alle aziende di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non hanno accesso a tale possibilità.

Build Custom Applications: è possibile creare applicazioni personalizzate per le esigenze di ciascuna azienda per fornire ai clienti esperienze 3D coinvolgenti e interattive come, ad esempio, giochi o negozi al dettaglio virtuali. Queste tecnologie di fatto estendono le capacità dei rispettivi prodotti reali e, tramite dispositivi AR/VR, consentono l'accesso remoto, spazi di lavoro collaborativi e motori di analisi basati sull'intelligenza artificiale.

Nel complesso, i Digital Twins e l’Enterprise Metaverse sono tecnologie che offrono interessanti possibilità per le aziende che desiderano esplorare nuove possibilità di sviluppo.

Digital Twins ed Enterprise Metaverse incontrano l’intelligenza artificiale

Utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale, come il machine Learning (ML) e il natural language Processing (NLP), nell’ambito dei Digital Twin e dell’Enterprise Metaverse, le aziende possono automatizzare le attività, aumentare l’efficienza e ridurre i costi.

L’automazione basata sull’AI può aiutare a rilevare le anomalie dai dati raccolti da un ambiente Digital Twin riconoscendo i modelli e prevedendo i risultati. Ciò fornisce preziose informazioni su come le diverse parti del sistema interagiscono tra loro, consentendo l’identificazione di opportunità di miglioramento e l’ottimizzazione delle operazioni.

Algoritmi di ML possono essere implementati sulla piattaforma Enterprise Metaverse per analizzare i flussi di dati in entrata da vari dispositivi connessi al fine di rilevare segni di malfunzionamento delle apparecchiature prima che queste si verifichino o addirittura per avviare automaticamente e quando necessario attività di manutenzione preventiva.

Strumenti di automazione basati sull’AI possono essere utilizzati per gestire le risorse in modo più efficiente automatizzando le attività di manutenzione ordinaria come la pianificazione delle ispezioni o l’esecuzione di simulazioni per testare nuove funzionalità.

Tecniche di NLP possono essere utilizzate per gestire le conversazioni del customer service tra clienti e sistemi consentendo un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo al contempo i costi operativi associati al personale umano di assistenza clienti.

Nel complesso, sfruttare le tecnologie AI all’interno di un ambiente Digital Twins consente alle aziende non solo di ottenere una migliore comprensione delle proprie operazioni, ma anche di automatizzare noiose attività manuali in modo che possano concentrarsi sullo sviluppo di strategie innovative, portandole in ultima analisi verso una maggiore efficienza con una riduzione dei costi.

Il ruolo della cybersecurity

Il Digital Twin e l’Enterprise Metaverse rappresentano un nuovo livello nella necessità di integrità dei dati e per le esigenze di sicurezza informatica. Con l’aumento dell’adozione dei Digital Twins nella produzione, nella sanità, nella vendita al dettaglio, nella logistica e in altri settori, aumenta di conseguenza anche l’importanza nel garantirne la sicurezza. La Cybersecurity svolge un ruolo essenziale nella protezione dell’integrità dei dati sia per i Digital Twins che per tutto l’ecosistema dell’Enterprise Metaverse che li ospita.

La Cybersecurity ha il compito di proteggere dall’accesso non autorizzato o la manipolazione dei dati all’interno di un sistema. Questo è particolarmente importante quando si tratta di informazioni sensibili memorizzate su Internet o su reti connesse come quelle utilizzate dai Digital Twins.

Per garantire l’integrità dei dati all’interno di questi ambienti, è necessario mettere in atto solide misure di Cybersecurity. Questo include la crittografia di tutte le comunicazioni tra i sistemi, l’applicazione di forti controlli di accesso in modo che solo il personale autorizzato possa visualizzare o modificare i record sensibili e il monitoraggio regolare per attività dannose su reti e applicazioni. Inoltre, dovrebbero essere implementati sistemi di rilevamento delle intrusioni per avvisare gli amministratori quando si verifica un comportamento sospetto sulla loro infrastruttura in modo da agire immediatamente.

Le organizzazioni devono quindi utilizzare strumenti di monitoraggio efficaci che le allertino quando vengono rilevate attività sospette all’interno dei loro sistemi e reti correlate al Digital Twin stesso o al più ampio Enterprise Metaverse. Le aziende dovrebbero anche valutare di investire in soluzioni di Cybersecurity basate sull’Intelligenza Artificiale. Attraverso l’analisi guidata dall’intelligenza artificiale, infatti, si migliora nettamente la possibilità di identificare le minacce prima che diventino problemi importanti, riducendo al contempo i falsi positivi associati alle sole misure di sicurezza tradizionali

In definitiva, garantire un’integrazione sicura tra dispositivi fisici, siano essi macchine che operano all’interno di framework Industry 4.0 o persone che interagiscono con applicazioni di realtà aumentata, richiede robusti protocolli di Cybersecurity applicate sia sulla protezione dei singoli elementi sia sulla gestione delle potenziali vulnerabilità. Il tutto applicato sui vari livelli di reti e piattaforme interconnesse ospitate dentro l’Enterprise Metaverse.

Le organizzazioni devono inoltre implementare politiche riguardanti la formazione dei dipendenti sulle migliori pratiche di sicurezza informatica, come l’utilizzo di password univoche tra gli account e non aprire file o collegamenti sconosciuti inviati tramite e-mail o siti di social media. Inoltre, è necessario eseguire backup regolari di tutti i set di dati pertinenti archiviati nell’Enterprise Metaverse in modo che eventuali file danneggiati possano essere facilmente ripristinati senza impattare troppo sui livelli di produttività per tempi di inattività causati da interruzioni o attacchi di malware.

Nel complesso, la Cybersecurity è fondamentale per mantenere operazioni affidabili nei Digital Twins e nell’Enterprise Metaverse, proteggendo al contempo la preziosa proprietà intellettuale dal furto o dalla manipolazione da parte di malintenzionati al di fuori del perimetro dell’organizzazione. È quindi importante che le aziende adottino le misure necessarie per proteggere i propri dati e garantirne l’integrità in ogni momento.

Adottare una mentalità “Agile”

La diffusione dei Digital Twins e dell’Enterprise Metaverse ha aperto varie possibilità le cui implementazione richiedono una mentalità Agile incentrata sull’apprendimento e il miglioramento continui.

Una mentalità Agile è infatti essenziale per le aziende che desiderano utilizzare in modo efficace queste tecnologie in quanto consente loro di rispondere rapidamente ed efficientemente alle mutevoli esigenze dei clienti e alle condizioni di mercato. Ciò implica avere una comprensione condivisa tra i team su come le informazioni verranno raccolte, gestite e utilizzate in vari domini come ingegneria, produzione o logistica. Significa anche essere aperti alla sperimentazione di nuove idee o approcci che potrebbero non essere stati prima considerati.

Le metodologie Agile aiutano le aziende a implementare i Digital Twins più rapidamente consentendo loro di suddividere i progetti in parti più piccole che possono essere gestite più facilmente, garantendo comunque che rimangano in linea con gli obiettivi generali.

Per implementare i cambiamenti nei Digital Twins e Enterprise Metaverse le organizzazioni dovrebbero applicare un processo iterativo negli sviluppi procedendo con piccoli passi successivi per raggiungere obiettivi più grandi. Questo consente di testare diversi approcci senza apportare modifiche drastiche in unica soluzione, evitando costosi errori o ritardi nel raggiungimento dei risultati desiderati.

È necessario inoltre dare la priorità alla comunicazione tra i team in modo che tutti i soggetti coinvolti abbiano chiaro gli obiettivi e le aspettative durante ogni iterazione dello sviluppo. Questo approccio incoraggia la collaborazione tra i reparti, aiuta a garantire che tutti lavorino per lo stesso obiettivo in modo unificato e libera la creatività. Inoltre, consente ai team di reagire rapidamente, quando necessario, perché le decisioni non necessitano dell’approvazione di più livelli autorizzativi prima di procedere nell’implementazione.

Conclusioni

I Digital Twins e l’Enterprise Metaverse sono nuove tecnologie che hanno il potenziale per rimodellare drasticamente il modo in cui operano le aziende. Questi due concetti realizzano una piattaforma che consente alle aziende di sfruttare i dati provenienti da più fonti, creare esperienze coinvolgenti per i clienti, semplificare le operazioni e ottimizzare i risultati nell’intera organizzazione.

Entrambe le tecnologie hanno già dimostrato la loro utilità in molti settori come l’ingegneria, la produzione, l’automotive e l’aerospaziale, ma possono essere applicate a quasi tutte le aree di business.

La combinazione e l’integrazione di queste tecnologie continuerà sicuramente a svilupparsi nel prossimo futuro con impatti sempre più importanti nel modo in cui le aziende operano.

