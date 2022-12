Due tecnologie che possono rivoluzionare il modo stesso in cui le aziende operano. Con la loro capacità di migliorare l’efficienza e semplificare i processi, questi strumenti offrono un’opportunità unica per le aziende che desiderano stare al passo e mantenere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza [...]

Giovanni Sisinna Direttore Program Management www.linkedin.com/in/giovannisisinna/

I Digital Twins sono repliche virtuali di risorse fisiche che utilizzano sensori IoT per consentire la modellazione e realizzare simulazioni realistiche. L’Enterprise Metaverse riunisce questi modelli integrando l’intelligenza artificiale per l’automazione di varie attività.

Digital Twins e Enterprise Metaverse, cosa c’è da sapere

Nel panorama digitale in continua evoluzione, tecnologie come i Digital Twins e l’Enterprise Metaverse possono rivoluzionare il modo stesso in cui le aziende operano. Con la loro capacità di migliorare l’efficienza e semplificare i processi, questi strumenti offrono un’opportunità unica per le aziende che desiderano stare al passo e mantenere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.

Digital Twins

I Digital Twins sono repliche digitali di oggetti fisici, processi e sistemi che consentono alle aziende di gestire le proprie operazioni in modo più efficace. Negli ultimi anni, il concetto di Digital Twins si è diffuso in vari settori grazie alla sua capacità di fornire una rappresentazione in tempo reale di asset e processi fisici.

Un gemello digitale viene creato raccogliendo dati da varie fonti come dispositivi Internet of Things (IoT) e sensori ambientali. I dati raccolti vengono quindi utilizzati per creare una replica digitale esatta o un modello di un oggetto o di un sistema fisico. Questo gemello riflette i cambiamenti apportati nella sua controparte reale, ad esempio nei cambiamenti di temperatura o movimento, fornendo informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo a livello reale.

Enterprise Metaverse

L’Enterprise Metaverse è una piattaforma digitale 3D avanzata e immersiva per la gestione dei Digital Twins in un ambiente aziendale distribuito. Fornisce una vista integrata di tutti i dati associati a una determinata risorsa o processo e consente agli utenti di accedere e manipolare questi dati da qualsiasi luogo.

L’Enterprise Metaverse ingloba quindi più digital twin in una piattaforma unificata a cui gli utenti possono accedere per ottenere tutte le informazioni rilevanti su una particolare linea di prodotti, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. La piattaforma abilita una collaborazione efficiente tra i vari reparti interessati e fornisce dettagli su come i prodotti interagiscono tra loro durante il loro ciclo di vita. Consente inoltre alle aziende di integrare fonti esterne come previsioni del tempo, aggiornamenti sul traffico o indicatori economici direttamente nel sistema in modo da avere informazioni sempre aggiornate e disponibili nel momento in cui è necessario prendere decisioni importanti e vitali per il business.

L’Enterprise Metaverse può integrare qualsiasi informazione proveniente da vari sistemi, da sistemi di Customer Relationship Management a Product Lifecycle Management, strumenti di simulazione ingegneristica e persino dati di produzione. In sintesi, consente alle aziende di avere visibilità sull’intero ecosistema, fornendo preziose informazioni su come ogni componente interagisce con gli altri.

L’Enterprise Metaverse può quindi connettersi con fonti di dati del mondo reale come sensori, database, piattaforme di analisi e dispositivi IoT. Ciò consente alle organizzazioni di ottenere maggiori informazioni sulle prestazioni delle proprie risorse e di ottimizzare, su larga scala, i flussi di lavoro e le operazioni. Sfruttando queste fonti di dati del mondo reale, attraverso l’Enterprise Metaverse, le aziende possono prendere decisioni basate su rappresentazioni accurate delle loro effettive condizioni operative invece di affidarsi esclusivamente a simulazioni o modelli limitati costruiti da set di dati storici ridotti.

In definitiva, la combinazione di Digital Twins e dell’Enterprise Metaverse fornisce alle organizzazioni potenti strumenti per comprendere meglio come i vari aspetti delle loro operazioni cooperano insieme, consentendo loro di prendere decisioni più veloci e consapevoli riducendo anche i costi associati alla raccolta manuale dei dati reali.

AR-VR Experiential Technology, simulazioni e molto altro

Combinando i Digital Twins con l’Enterprise Metaverse, le aziende possono sfruttare tecnologie esperienziali per visualizzare le proprie operazioni all’interno di un ambiente virtuale mantenendo l’accesso ai dati accurati sulle prestazioni delle risorse. In questo modo si possono ricevere feedback per apportare modifiche alla progettazione prima dell’implementazione e prendere decisioni informate sulle strategie operative senza bisogno di costosi prototipi fisici.

Le simulazioni consentono al personale di verificare come diversi componenti lavorano insieme e di identificare potenziali problemi prima che diventino problemi nel mondo reale. Inoltre, utilizzando per queste simulazioni strumenti di Realtà Aumentata (AR) e di Realtà Virtuale (VR), gli operatori possono visualizzare ulteriori informazioni su determinati aspetti del sistema rimanendo immersi in un ambiente realistico. Grazie a queste soluzioni, le aziende sono in grado di ”entrare” virtualmente nel loro ambiente Digital Twin e di esplorare diversi scenari ottenendo ulteriori informazioni su come i vari parametri influenzino i risultati.

Oltre a fornire preziose informazioni sulle operazioni, i Digital Twins offrono anche opportunità di formazione per coloro che potrebbero non avere accesso a determinati tipi di apparecchiature o strutture per ragioni geografiche o economiche. Ad esempio, utilizzando la realtà virtuale, i clienti possono usufruire di visite guidate in ambienti simulati su prodotti specifici che sono interessati ad acquistare, fornendo loro informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto prima di prendere qualsiasi decisione.

Digital Twins e Enterprise Metaverse: applicazioni industriali

Le tecnologie dei Digital Twins e dell’Enterprise Metaverse possono essere utilizzate in vari settori per ridurre i costi e migliorare l’efficienza mediante un migliore monitoraggio, analisi e controllo. Hanno aperto nuove opportunità e applicazioni per sfruttare simulazioni realistiche.

Manufacturing: i Digital Twins possono essere utilizzati per simulare l’intero processo, dalla progettazione alla produzione. Ciò consente di ottimizzare i propri processi, ridurre i tempi di inattività e migliorare la qualità del prodotto.

i Digital Twins possono essere utilizzati per simulare l’intero processo, dalla progettazione alla produzione. Ciò consente di ottimizzare i propri processi, ridurre i tempi di inattività e migliorare la qualità del prodotto. Aerospace & Defence: i Digital Twins possono modellare sistemi complessi come aeromobili, navi o veicoli terrestri in un ambiente 3D per una maggiore comprensione delle situazioni e per ottimizzare le prestazioni.

i Digital Twins possono modellare sistemi complessi come aeromobili, navi o veicoli terrestri in un ambiente 3D per una maggiore comprensione delle situazioni e per ottimizzare le prestazioni. Automotive: i Digital Twins possono essere sfruttati per la manutenzione predittiva dei veicoli, le simulazioni di guida automatizzata e una migliore esperienza nell’assistenza clienti.

i Digital Twins possono essere sfruttati per la manutenzione predittiva dei veicoli, le simulazioni di guida automatizzata e una migliore esperienza nell’assistenza clienti. Energy & Utilities: i Digital Twins possono monitorare asset come centrali elettriche o piattaforme petrolifere, ottimizzare le operazioni, prevedere potenziali malfunzionamenti, migliorare gli standard di sicurezza, ridurre i costi e aumentare l’efficienza dei sistemi energetici.

i Digital Twins possono monitorare asset come centrali elettriche o piattaforme petrolifere, ottimizzare le operazioni, prevedere potenziali malfunzionamenti, migliorare gli standard di sicurezza, ridurre i costi e aumentare l’efficienza dei sistemi energetici. Healthcare & Life Sciences: i Digital Twins possono fornire agli operatori sanitari informazioni preziose per migliorare l’assistenza ai pazienti e consentire diagnosi più rapide attraverso modelli personalizzati basati sui dati dei singoli pazienti. Questa tecnologia viene anche utilizzata per la scoperta di nuovi farmaci, studi clinici, attività di ricerca, ecc.

i Digital Twins possono fornire agli operatori sanitari informazioni preziose per migliorare l’assistenza ai pazienti e consentire diagnosi più rapide attraverso modelli personalizzati basati sui dati dei singoli pazienti. Questa tecnologia viene anche utilizzata per la scoperta di nuovi farmaci, studi clinici, attività di ricerca, ecc. Real Estate: i Digital Twins possono creare modelli virtuali di edifici reali (sia interni che esterni) da utilizzare per identificare le aree in cui apportare migliorie; valutare i livelli di occupazione degli inquilini; analizzare i modelli di utilizzo degli edifici; sviluppare modi più efficienti di gestire i propri portafogli immobiliari.

i Digital Twins possono creare modelli virtuali di edifici reali (sia interni che esterni) da utilizzare per identificare le aree in cui apportare migliorie; valutare i livelli di occupazione degli inquilini; analizzare i modelli di utilizzo degli edifici; sviluppare modi più efficienti di gestire i propri portafogli immobiliari. Retail: i Digital Twins possono essere utilizzati per comprendere meglio i comportamenti dei clienti creando simulazioni realistiche che consentono di capire in anticipo i cambiamenti della domanda o delle strategie dei prezzi. Inoltre, possono essere utilizzati per ottimizzare il layout degli spazi dei negozi e per prevedere, in modo più accurato e in più sedi contemporaneamente, i livelli degli inventari.

i Digital Twins possono essere utilizzati per comprendere meglio i comportamenti dei clienti creando simulazioni realistiche che consentono di capire in anticipo i cambiamenti della domanda o delle strategie dei prezzi. Inoltre, possono essere utilizzati per ottimizzare il layout degli spazi dei negozi e per prevedere, in modo più accurato e in più sedi contemporaneamente, i livelli degli inventari. Agricoltura: le tecnologie Digital Twin aiutano gli agricoltori a raccogliere dati accurati sulle condizioni del suolo, sui tassi di crescita delle colture o sulle previsioni meteorologiche. Tutte queste informazioni possono aiutare gli operatori nel decidere i programmi di irrigazione o le misure di controllo dei parassiti.

le tecnologie Digital Twin aiutano gli agricoltori a raccogliere dati accurati sulle condizioni del suolo, sui tassi di crescita delle colture o sulle previsioni meteorologiche. Tutte queste informazioni possono aiutare gli operatori nel decidere i programmi di irrigazione o le misure di controllo dei parassiti. Education: le istituzioni educative utilizzano tecnologie e applicazioni di augmented reality, virtual reality e mixed reality per offrire esperienze di apprendimento coinvolgenti e su misura per le esigenze dei vari studenti. Questo aiuta gli insegnanti a coinvolgere meglio gli studenti nel loro processo di apprendimento e fornisce loro anche l’accesso a materiali didattici diversificati e interattivi.

Le tecnologie dei Digital Twins e dell’Enterprise Metaverse si sono dimostrate estremamente utili per le applicazioni industriali in quanto forniscono informazioni dettagliate su qualsiasi processo e aiutano le aziende ad operare in modo più efficiente riducendo significativamente i costi.

Conclusioni

I Digital Twins e l’Enterprise Metaverse sono nuove tecnologie che hanno il potenziale per rimodellare drasticamente il modo in cui operano le aziende.

Questi due concetti realizzano una piattaforma che consente alle aziende di sfruttare i dati provenienti da più fonti, creare esperienze coinvolgenti per i clienti, semplificare le operazioni e ottimizzare i risultati nell’intera organizzazione.

Entrambe le tecnologie hanno già dimostrato la loro utilità in molti settori come l’ingegneria, la produzione, l’automotive e l’aerospaziale, ma possono essere applicate a quasi tutte le aree di business.

Hanno anche molte opportunità di business e vantaggi.

