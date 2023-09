Sviluppato da Anthropic, è in grado di rispondere a domande, fare riassunti, assistere l’utente nella scrittura di testi generici, articoli fino alla scrittura di codice. Rispetto ai suoi concorrenti o simili ha una maggiore capacità di gestire i token, fino a 100mila con l’ultimo modello annunciato Claude 2 e si istruisce per non dare contenuti tossici [...]

Paolo Dotti Quence - TXTGROUP

Da quando ChatGPT ha cominciato a far parlare di sé, sono nate diverse alternative; tra queste c’è Claude, un potente chatbot che vanta risposte più intelligenti, eticamente più morali e sicure e con testi più lunghi. All’inizio del 2021 due fratelli italo-americani che lavoravano in OpenAI si staccano da quest’ultima e danno inizio ad Anthropic, un’organizzazione americana che si occupa della ricerca e della sicurezza nel contesto dell’intelligenza artificiale. Anthropic si concentra sulla creazione di sistemi AI che siano affidabili, comprensibili e facilmente gestibili. Nasce così Claude AI, una chatbot con abilità avanzate e la capacità di analizzare testi molto lunghi e audio della lunghezza di ore; un nuovo e rivoluzionario software di intelligenza artificiale che funziona come un perfetto assistente personale. Claude AI è progettato per fornire prestazioni affidabili e sicure in attività di acquisizione ed elaborazione testi, conversazione consentendo agli utenti di interagire con l’applicazione in modo naturale.

Che cos’è Claude AI

Claude è disponibile dal sito ufficiale di Anthropic previa registrazione con due piani principali: la versione Claude Instant con una minor latenza, più economica e più veloce ma con minori capacità nel dialogo, oppure la versione più potente e completa Claude, in grado di gestire dialoghi complessi.

WHITEPAPER Implementare un sistema di Customer Communications Management davvero efficace in 5 step Martech

L’11 luglio 2023, Anthropic ha annunciato “Claude 2” il nuovo modello con prestazioni aumentate e migliorate, accessibile via API e in grado di gestire testi e audio ancora più estesi della versione precedente.

Cosa fa Claude AI

Una veloce ricerca in internet evidenzia molti confronti fra ChatGPT e Claude, ma concentriamoci solo su quello che fa quest’ultimo. Claude è un nuovo software di intelligenza artificiale che funziona come un perfetto assistente personale. Come dimostrano i frequenti confronti in rete è molto simile a ChatGPT in quanto si tratta di un Large Language Model il cui funzionamento è basato sulla previsione di quale vocabolo utilizzare dopo una sequenza specifica di parole; più tecnicamente prevede il token successivo a una specifica sequenza di token. In parole semplici, compone un testo passo passo, parola per parola, scegliendo ogni volta la parola più probabile per completare la frase.

Come chatbot, Claude è in grado di rispondere a domande, fare riassunti, assistere l’utente nella scrittura di testi generici, articoli fino alla scrittura di codice. Rispetto ai suoi concorrenti o simili ha una maggior capacità di gestire i token, potendo arrivare fino a 100mila token con l’ultimo modello annunciato Claude 2. Ricordiamoci che un token non sempre corrisponde a una parola, a volte per un elemento di testo servono più token. In ogni caso l’elevata capacità consente l’elaborazione di testi molto lunghi sia in input sia in output, quindi la possibilità di arrivare a gestire interi articoli e capitoli di libri; tutto questo a ogni prompt.

Come scrive Anthropic nell’annuncio di Claude 2, pensate a Claude come a un amichevole, intuitivo, collega entusiasta o assistente personale che può essere istruito in linguaggio naturale per aiutarvi nelle vostre attività.

Claude AI per la sintesi, la ricerca e la scrittura collaborativa

Abbiamo detto che il chatbot di Anthropic può fornire riassunti, risposte a domande, assistenza nella produzione di contenuti scritti e può anche generare codice. Secondo Anthropic, le capacità avanzate di Claude vanno oltre l’elaborazione dei contenuti scritti.

È stato addestrato su un vasto corpus di dati, che include testi scientifici, documenti giuridici, notizie, articoli e molto altro con tecniche innovative che migliorano la precisione e la capacità di risposta del modello. Rispetto a ChatGPT è stato istruito con una base di conoscenza e informazioni più recente, aggiornata all’inizio del 2023; ci si aspetta che le risposte ad alcuni argomenti saranno più pertinenti e in linea con gli eventi più recenti.

I primi utenti riferiscono che rispetto ai predecessori, Claude è un assistente con cui è molto facile conversare, i suoi output sono molto meno offensivi rispetto ai concorrenti; si ottengono i risultati desiderati con poco sforzo. Per le sue caratteristiche può essere utilizzato in contesti sfidanti quali la ricerca scientifica, l’elaborazione del linguaggio naturale, la comprensione di lingue straniere, la scrittura creativa e molto altro.

Inoltre, l’assistente AI col modello Claude 2 ha una finestra contestuale talmente elevata che potrebbe gestire intere conversazioni e pubblicazioni.

Come Claude AI sta migliorando l’efficienza professionale

Anthropic afferma che nello sviluppo di questi sistemi, l’intenzione è quella di continuare a lavorare per migliorare il modello in modo che sia più onesto, utile e capace di fornire un aiuto, sicuro e inoffensivo. Claude potrà essere un partner creativo e un assistente per molte attività grazie a una metodologia innovativa adottata da Anthropic chiamata “Costitutional AI”.

In questo procedimento non c’è l’intervento umano per stabilire se un output è offensivo o no; il modello si auto istruisce per non essere offensivo o tossico. L’unico intervento umano è costituito da una serie di regole e principi, da cui il nome di “Costitutional AI”. Tale approccio prevede la definizione di regole rigide che vengono utilizzate come linee guida per garantire la produzione di contenuti etici. Il processo sfrutta sia l’apprendimento supervisionato, sia l’apprendimento per rinforzo.

Molto ad alto livello, nella fase di apprendimento supervisionato si ottiene un modello ottimizzato basato su auto critiche e successive revisioni degli output; da questo vengono selezionati gli output migliori e utilizzati come segnale di ricompensa (“reward”) nella fase di apprendimento con rinforzo. In breve, si utilizza un modello RLAIF (Reinforcement Learning from AI Feedback); questi metodi permettono un controllo più preciso degli output di modelli di intelligenza artificiale con un minor intervento umano per la classificazione degli output. L’intero processo è dettagliato in una pubblicazione di Anthropic che risale al dicembre 2022.

Il risultato è un modello molto difficile da violare e con una maggior garanzia di produrre contenuti innocui e moralmente validi.

Per accedere a Claude.

Le partnership strategiche di Anthropic con Claude AI

Dopo aver sperimentato per mesi il proprio sistema insieme a partner strategici quali Notion, Ducks DuckGo e Quora, Anthropic è riuscita a testare a fondo l’efficacia di Claude ed è ora pronta a renderlo disponibile su larga scala. I casi seguenti sono solo un inizio delle potenzialità di Claude nelle applicazioni e nei contesti industriali.

Claude AI e Quora: risposte più dettagliate

Quora è una piattaforma molto simile a Yahoo che, con una struttura a forum, consente a chiunque di pubblicare domande e risposte su qualunque argomento. Il servizio ha ormai 13 anni a diverse centinaia di milioni di utenti attivi. Per rimanere al passo con i tempi e con i trend, Quora introduce la app chatbot “Poe” basata su GPT-4 e Claude.

Quora, partner chiave di Anthropic, nell’offerta di “Poe” riesce a dare la disponibilità di ben due “Large Language Model”, chatGPT e Claude. La scelta è molto strategica e saggia perché offrire un chatbot con due modelli di linguaggio differenti, consente all’utente di valutare la concorrenza; invece di appoggiarsi a un solo modello di successo come può essere ChatGPT, il servizio consente l’uso di più chatbot differenti cosicché gli utenti possano esplorare e valutare le differenze, optando infine per la soluzione più opportuna e gradita.

Gli utenti di Quora che usano l’app Poe, riferiscono che Claude fornisce risposte tanto dettagliate quanto facili da comprendere e la conversazione sembra molto naturale.

Claude AI e Notion: l’integrazione per aumentare la produttività

Notion offre uno spazio di lavoro con app specifiche per integrare e ingegnerizzare tutte le attività operative, la gestione dei processi, la documentazione e quant’altro. Integrando Claude nella propria offerta di servizi, Notion sta incrementando la produttività di utenti in ambito lavorativo e scolastico. Il direttore generale di Notion Akshay Kothari, afferma che Anthropic e Notion condividono uno scopo comune, quello di contribuire al potenziamento dell’intelligenza artificiale perché aumenti la produttività umana. Le abilità di Claude nella produzione di contenuti, riassunti e testi di una creatività unica, fanno dell’assistente integrato con intelligenza artificiale di Notion un valido aiuto per tutti gli utenti che lavorano in modo più efficiente migliorando anche le proprie competenze. Non affrontiamo qui il complesso e delicato discorso, ma molto attuale e di cui si parla spesso, della paura della sostituzione dell’intelligenza artificiale a quella umana e della possibile conseguente regressione dell’intelligenza umana.

Robin AI e Claude AI: l’evoluzione del settore legale

Robin, un’azienda che lancia l’uso dell’intelligenza artificiale generativa (GAI) in ambito legale, lo fa attraverso una partnership con Anthropic. Robin si fa precursore e introduce la potenza dei Large Language Models nel settore legale e integra Claude nel proprio prodotto SaaS, Robin AI (). In prima linea in questa trasformazione del mondo legale, Robin AI aiuta l’utente nella redazione di un contratto sia con avanzati modelli di Machine learning sia integrando Claude come revisore del lavoro. Lo scopo principale e il futuro dell’intelligenza artificiale, si sottolinea in Robin, è quello di affiancare e aumentare le competenze umane, non di sostituirle. Quello che chiamano “lawyer in the loop” il legale nel giro, combina i risultati dei modelli di intelligenza artificiale con l’esperienza umana per accuratezza, sicurezza e semplicità insuperabili. I modelli AI hanno un alto potenziale nei servizi legali per la capacità di estrarre informazioni dai documenti, di identificare le clausole, di effettuare revisioni in pochi secondi e questo viene affiancato al giudizio che i legali esperti hanno affinato e acquisito in anni di esperienza.

Claude AI e DuckDuckGo: per una ricerca più efficace

Anthropic sta lavorando con il partner DuckDuckGo per integrare Claude con il loro motore di ricerca. DuckDuckGo sta sviluppando una app che garantisca maggiore privacy nella navigazione e nella ricerca in internet. Il loro motore di ricerca non effettua tracking e fornisce le stesse informazioni di altri motori di ricerca con maggior rispetto della privacy; la protezione viene applicata alla ricerca in internet, alle mail rimuovendo eventuali tracker contenuti, alle app che effettuano un tracciamento di posizione e altri dati disponibili sui dispositivi.

Claude si inserisce in questo contesto come assistente per migliorare la qualità dei risultati di una ricerca che vengono esposti usando il linguaggio naturale ma sempre rispettando le regole di privacy stabilite; inoltre, Claude non utilizza gli input degli utenti per aumentare il suo addestramento. Il risultato è una ricerca più efficace, forse anche più veloce, ma soprattutto in maggior libertà e con una privacy reale e di molto superiore a quello che offre la navigazione in incognito.

Juni Learning e Claude AI: tutoraggio online di alta qualità

L’interesse in applicazioni di intelligenza artificiale che hanno un contesto positivo e che permettono agli utenti di ottenere un aiuto o un supporto nel raggiungimento dei loro scopi porta alla partnership con Juni Learning.

Juni Learning è un portale per soluzioni di e-learning su materie STEM (science, technology, engineering and mathematics) e utilizza Claude AI per potenziare il suo Discord Juni Tutor Bot; questo è un tutor online che segue lo studente in una modalità personalizzata perché possa ottimizzare i suoi risultati accademici. Lato Juni, Claude è stato scelto per la qualità dei contenuti prodotti; l’esperienza dell’utente è quella di sostenere una conversazione molto simile a quella di un vero insegnate personale. L’importanza di fornire un assistente virtuale con le potenzialità di un docente reale è la base della partnership tra Juni e Anthropic. Gli studenti possono contare, rispetto ad altri portali, su un’esperienza più ricca e un tutoraggio di alta qualità.

AssemblyAI e Claude AI: trascrizione e comprensione audio

Infine, Anthropic ha stretto una partnership con AssemblyAI, un’azienda emergente e innovativa che offre prodotti di elaborazione dei media in formato audio, video, testo. AssemblyAI mette a disposizione delle API per servizi di qualità in questi contesti:

Trascrizione audio, video, discorsi in tempo reale.

Audio intelligence, un insieme di servizi per sintesi di discorsi, sentiment analysis, identificazione di entità ed estrazione di informazioni da audio in linguaggio naturale.

Costruzione di applicazioni basate su Large Language Model, con una sola API in grado di acquisire e gestire informazioni in linguaggio naturale.

Le caratteristiche di Claude nella produzione di contenuti innocui e non tossici è il valore aggiunto per una serie di servizi di supporto per attività e sviluppi tutti basati sul linguaggio naturale quali sono quelli offerti da AssemblyAI.

WHITEPAPER Anagrafica titoli: elimina gli errori nella contabilizzazione con l’automatizzazione Sicurezza Disaster recovery