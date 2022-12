AI Text to Image: 7 piattaforme Prompt da conoscere

La tecnologia Generative AI delle piattaforme come Stable Diffusion, DALL-E e Midjourney ha generato un forte un aumento della domanda di immagini e prompt creati dall'AI. Il segreto per produrre belle immagini utilizzando l'intelligenza artificiale sono i prompt [...]

Con l’avvento della tecnologia Generative AI, di piattaforme come Stable Diffusion, DALL-E e Midjourney, si registra un forte aumento della domanda di immagini e prompt creati dall’intelligenza artificiale. Tutti hanno accesso allo stesso strumento, ma solo in pochi sono in grado di produrre immagini davvero belle utilizzando l’intelligenza artificiale. Il segreto sono i prompt. I prompt sono importanti nella generazione AI Text to Image; con suggerimenti migliori si producono risultati migliori.

L’ingegneria rapida, “saper parlare” con l’intelligenza artificiale

L’ingegneria rapida è una delle abilità del futuro. Sapere come parlare con l’intelligenza artificiale.

Ecco alcune delle piattaforme di marketplace e discovery più in voga, in cui acquistare, vendere e scoprire immagini generate dall’intelligenza artificiale.

7 piattaforme Prompt da conoscere

PromptBase è il mercato per l’acquisto e la vendita di prompt di qualità che producono i migliori risultati e dove si risparmia sui costi delle API.

PromptBase è il primo marketplace per Dall-e, Midjourney, Stable Diffusion e GPT-3 prompt.

I casi d’uso vanno dal 3D, ai giocattoli, alla pittura a inchiostro e pennarello, all’architettura, ai ritratti fotorealistici e molti altri. Se si è bravi nella progettazione dei prompt, si possono vendere i prompt su PromptBase.

PromptHero è un motore di scoperta dell’arte ai in cui si possono trovare milioni di immagini artistiche, come DALL-E, Stable diffusion e Midjourney.

È possibile scoprire grandi immagini generate dall’intelligenza artificiale che vanno dall’architettura, Interior Design, Cibo, Anime, Fotografia, Videogrammi, Sfondi, Concept Art, 3D e molti altri.

Creative Fabrica è un marketplace per la ricerca di risorse digitali. Essendo un mercato consolidato con oltre milioni di utenti è un grande canale di distribuzione per vendere le immagini generate dall’intelligenza artificiale.

Creative Fabrica CF Spark è alimentato da Stable Diffusion. Con Spark si possono creare immagini e condividerle con i membri della community. Si può creare una immagine generata dall’intelligenza artificiale in CF Spark e venderla sul mercato con un click.

Lexica è un motore di ricerca di Stable Diffusion dove si possono scoprire milioni di immagini generate da Stable Diffusion. Cliccando su ogni immagine si possono scoprire le variazioni delle immagini in stile simile.

Lexia è uno strumento creativo; l’obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di creare qualsiasi cosa immaginino e inventare nuovi mezzi di espressione e intrattenimento.

Si può accedere alle immagini di Lexica Art tramite API. Lexica ha raccolto un round di 5 milioni di teste di serie guidato da Daniel Gross.

Arthub.ai è una grande piattaforma di scoperta per trovare grandi progetti, immagini, arte e suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale da parte dei migliori artisti e designer della comunità. Gli artisti possono condividere l’arte con milioni di membri della comunità.

Si possono trovare immagini generate dall’intelligenza artificiale su fantasia, architettura, cibo, mobili, moda, magia, scarabocchi, acquerello, loghi, fantascienza, psichedelico, tatuaggio, lego, matita colorata, pittura a olio, gioielli e molti altri.

PromptSea è un marketplace prompt basato su blockchain. L’immagine, infatti, viene tokenizzata in NFT insieme al prompt text-to-image. Il prompt viene crittografato e rivelato solo ai suoi proprietari NFT. PromptSea attualmente si basa su Polygon blockchain, in cui ogni immagine generata dall’AI è un NFT. Solo la persona che ha un wallet Polygon è in grado di acquistare immagini generate dall’intelligenza artificiale insieme al prompt.

Visualise.ai è un marketplace veloce per Stable Diffusion, Dall-E e Midjourney. È possibile creare la propria arte usando lo studio e venderla sul mercato. Si può iniziare con 100 token gratuiti per creare immagini. Visualise.ai mercato ha anche immagini gratuite.