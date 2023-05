Prometeo, modelli matematici al servizio del business

Da quasi trent’anni l’azienda fornisce servizi che vanno dalla consulenza per la progettazione e gestione di Data warehouse a Help desk, Business intelligence, Business Analytics, consulenza sui temi della sostenibilità, con la predisposizione di specifiche soluzioni [...]

Giulio Ancilli Ceo e co-founder Prometeo

Nata nel 1994, Prometeo è una azienda focalizzata sulla creazione di modelli matematici a supporto delle attività di business. È considerata ‘centro di eccellenza’ per la realizzazione di modelli di intelligenza artificiale che rappresentano un approccio innovativo a supporto delle decisioni che le aziende di ogni settore sono chiamate a prendere per rispondere alle sollecitazioni che un mercato sempre più frenetico richiede e per migliorare il proprio business.

Prometeo fornisce servizi che vanno dalla consulenza per la progettazione e gestione di Data warehouse a Help desk, Business intelligence, Business Analytics, consulenza sui temi della sostenibilità, con la predisposizione di specifiche soluzioni e la Data governance come elemento abilitante per l’analisi dei dati.

Prometeo lavora a fianco dei propri clienti per accompagnarli nel processo di digitalizzazione e conseguente ottimizzazione dei processi e delle risorse impiegate; vuole essere un partner strategico per le imprese sia attraverso lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni tecnologiche a supporto della gestione dei processi, della data governance e dell’elaborazione e analisi di scenari, sia offrendo consulenza alle aziende per accompagnarle lungo tutto il percorso di change management.

Portfolio attività di Prometeo

Software engineering

Prometeo affianca i propri clienti nella creazione di applicazioni articolate e complesse per rendere più efficienti i loro processi. Tramite un confronto diretto, Prometeo realizza strumenti specifici secondo i principi e le metodologie allo stato dell’arte dell’ingegneria del software, conciliando la flessibilità del processo di sviluppo con il massimo rigore metodologico, garantendo risposte veloci e adattive. L’affiancamento al cliente non si ferma alla delivery e al collaudo dell’applicazione, ma si estende alle fasi di utilizzo, con una verifica del suo impatto organizzativo che prevede anche una valutazione dell’effettiva evoluzione delle routine operative.

Data warehouse engineering

In contesti a elevato numero di transazioni si pone la necessità di avere strumenti efficienti ed efficaci per una gestione ottimale dei dati generati, al fine di poter poi disporre di strumenti di analisi altrettanto performanti. Prometeo è in grado di realizzare Data warehouse al fine di rendere più efficienti ed efficaci i processi decisionali basati sui dati transazionali, per migliorare le prestazioni tecniche dei sistemi transazionali separandoli dall’elaborazione analitica.

Business intelligence

Il focus di Prometeo è quello di spostare l’attenzione dagli aspetti tecnologici a quelli di business ed è questo cambio di prospettiva che consente di ottenere dashboard che hanno un alto valore aggiunto per il business. La metodologia adottata da Prometeo consente un miglioramento delle performance aziendali in modo esteso, ossia un aumento di valore per i clienti tanto quanto per gli utenti. Gli strumenti realizzati da Prometeo non si limitano a un raccoglitore per dati provenienti da fonti eterogenee ma prevedono analisi specifiche sullo stato del business. I risultati delle analisi forniscono all’azienda scenari su cui potrà formulare soluzioni strategiche e migliorare le operazioni di pianificazione aziendale.

Data management

Prometeo sviluppa progetti di Data analytics attraverso un approccio strutturato e olistico capace di cogliere le singole sfumature dei vari componenti, consentendo così la trasformazione da dati a insight precisi e di maggior qualità. Le soluzioni assicurano scalabilità, velocità, protezione e flessibilità. Questo permette di avere un processo di Data management efficace ed efficiente, capace di gestire diverse tipologie di dati, qualitativi e quantitativi, i cui elementi essenziali sono sempre i row data, i dati ancora non processati immagazzinati nei data lake, su cui sono costruiti modelli custom in grado di adattarsi alle esigenze mutevoli del business. Poiché il valore dei dati è un asset fondamentale per le aziende, il processo di Data management consente di valorizzare questo asset strategico ponendolo al servizio degli obiettivi di sviluppo dell’organizzazione. Avere dati di qualità significa avere una base solida su cui appoggiarsi per prendere decisioni strategiche e migliorare le performance aziendale.

Machine learning

L’intelligenza artificiale e le tecniche di apprendimento automatico applicate da Prometeo possono aiutare il business in scenari diversi come

manutenzione predittiva,

time series,

riconoscimento di testi e immagini,

automazione dei processi,

assistenti virtuali,

previsioni dei fabbisogni

ottimizzazione delle stock di magazzino,

identificazione delle frodi,

tecniche di Up&Cross Selling per incrementare la redditività delle vendite e molto altro.

L’adozione di questi strumenti consente di identificare e anticipare le problematiche legate al business, passando da una logica reattiva a una proattiva. Questo nuovo approccio consente di avere importanti benefici, i più evidenti dei quali sono la riduzione e l’ottimizzazione dei costi e delle risorse, una migliore soddisfazione dei clienti e del relativo “customer journey”.

Sistemi complessi

Prometeo ha sviluppato una innovativa modalità per questi problemi basandosi sui modelli ad agenti, questo permette di realizzare modelli matematici capaci di effettuare simulazioni realistiche superando i limiti che altri approcci hanno, dovuti al fatto che la logica dichiarativa di costruzione di alcuni modelli non permette di definire la casualità nell’esecuzione della simulazione. Integrando anche metodi come il “metodo Montecarlo” o le “catene di Markov” è possibile ottenere simulazioni capaci di produrre variazioni casuali così come avviene nella realtà. Gli ambiti di applicazione sono: sistemi biologici, sistemi economici – finanziari, supply chain, modelli clima, sociologia, agricoltura per simulare l’evoluzione dell’ambiente in funzione dei cambiamenti.

articolo in collaborazione con Prometeo