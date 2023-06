In questa videopillola, il CEO e Co-founder di Prometeo, Giulio Ancilli, spiega come cambiano gli approcci strategici alla gestione del dato in azienda e il ruolo dell’AI nel potenziare l’efficacia degli strumenti tattici per migliorare le performance economiche [...]

Annalisa Casali giornalista

Affrontare le sfide che gli scenari complessi che stiamo vivendo ci mettono di fronte è sempre più difficile e l’intelligenza aziendale diventa un elemento strategico differenziante per le organizzazioni.

I decisori aziendali, e i manager delle piccole e medie imprese in particolare, si trovano a operare in un panorama competitivo e macroeconomico caratterizzato da una forte incertezza. Orientare le scelte strategiche verso la crescita diventa davvero difficile se non si hanno a disposizione strumenti efficaci di analisi dati, previsione e simulazione di differenti scenari, per valutare l’impatto di quello che all’apparenza sembra imprevedibile e imponderabile.

La capacità di sviluppare un’intelligenza collettiva trasversale, ottimizzare i processi operativi, favorire la collaborazione su larga scala di tutte le risorse e anticipare il più possibile gli eventi futuri, è già oggi (e lo diventerà ancor di più in futuro) un fattore critico di successo.

In questo video, Giulio Ancilli, CEO e Co-founder di Prometeo, ci aiuta a capire cosa significa oggi per un’azienda mettere a terra approcci data-driven e predittivi per indirizzare in modo efficace le strategie di crescita.

Intelligenza aziendale e approcci data-driven: saper cogliere le increspature del business

«Il contesto macroeconomico attuale – sottolinea il manager – è caratterizzato da complessità, competizione, incertezza, quindi potersi orientare in questo scenario è estremamente difficile. L’esempio che io sono solito fare è quello del clima. Ormai è un dato assodato, il clima è cambiato, e i fenomeni associati sono diversi da quelli cui eravamo abituati, sia per la loro frequenza sia per la loro intensità. La stessa cosa accade nel business. Essere data-driven significa sostanzialmente non solo avere una visione di quella che può essere l’evoluzione del mercato, ma cogliere anche quelle che sono le sfumature e le increspature del business, per intercettare quei segnali deboli che anticipano i fenomeni e che eventualmente permettono di amplificare o mitigare gli effetti sul business stesso».

Gestione del dato As-a-Service per l'intelligenza aziendale predittiva

Intelligenza aziendale, i vantaggi di un approccio As-a-Service alla fruizione della tecnologia

Negli ultimi mesi sentiamo parlare spesso di intelligenza artificiale e del suo ruolo sempre più centrale nelle strategie aziendali. Questa wave tecnologica avrà un impatto rilevante in molti settori e aree di business.

«L’AI si candida a diventare IL fattore competitivo per definizione, quello che permette alle aziende di migliorare i prodotti e i servizi, ottimizzare i processi e, in definitiva, massimizzare le performance economiche. Noi come Prometeo ci facciamo portatori di un approccio As-a-Service alla gestione del dato, che permette alle organizzazioni di avere accesso a tutte le risorse, tecnologiche e professionali, necessarie per implementare e mettere a terra i progetti che vertono sull’intelligenza artificiale, in particolare negli ambiti della produzione e della supply chain». In questo modo è possibile da un lato accorciare il time-to-market e dall’altro concentrarsi esclusivamente sulle necessità di business senza doversi preoccupare di reperire sul mercato, formare e trattenere le risorse necessarie. Un vantaggio per tutte le aziende e per le PMI in particolare.

L’importanza di un Change Management ben concepito

Se è vero che «solo il 10% dell’effort di un progetto riguarda la componente della tecnologia, tutto il resto è cultura, competenze e gestione del cambiamento», come ama sottolineare Ancilli, «l’errore che le aziende commettono più spesso è di utilizzare l’intelligenza artificiale come un oracolo. In maniera un po’ dissacrante, vorrei dire l’AI non esiste. Per me esistono le persone che hanno un problema, pensano alle possibili soluzioni e lo risolvono. E sono proprio le persone che decretano il successo o l’insuccesso di un progetto. Raramente c’è un problema di tecnologia, più spesso è l’uso che le persone ne fanno a fare la differenza. Quindi il coinvolgimento del top management, il fare squadra e prevedere percorsi strutturati di gestione del cambiamento sono tutti elementi importantissimi. E proprio in questi aspetti si esprime il nostro valore aggiunto. In Prometeo garantiamo una visione a 360° sul progetto, sugli aspetti di carattere tecnologico, la reingegnerizzazione dei processi e il supporto all’organizzazione. Al cliente non rimane che occuparsi del proprio business, come sempre».

