Cos’è SAP AI, come sta cambiando la gestione aziendale

Analizziamo la piattaforma di AI nelle sue tre categorie principali: Core, Launchpad e Business Services. Ecco come può essere utilizzato per automatizzare le funzioni aziendali e quali sono i suoi limiti [...]

Andrea Viliotti B2B Data-Driven Lead Generation Specialist

SAP AI è la piattaforma di intelligenza artificiale dell’azienda SAP, un leader globale nel software per la gestione delle risorse aziendali. È una soluzione integrata che unisce una serie di servizi e tecnologie per fornire strumenti di intelligenza artificiale potenti e altamente personalizzabili per le aziende.

I servizi offerti da SAP AI possono essere suddivisi in tre categorie principali: Core, Launchpad e Business Services.

SAP AI si fa in tre

SAP AI Core è la spina dorsale della piattaforma di intelligenza artificiale di SAP. Fornisce un’infrastruttura robusta e scalabile per la formazione, l’implementazione e la gestione di modelli di intelligenza artificiale. Tra le funzionalità chiave rilasciate nel 2023 per SAP AI Core ci sono la possibilità di programmare esecuzioni, sincronizzare contenuti on-demand in un repository Git e conservare segreti generici, fornendo un elevato grado di flessibilità e controllo agli utenti.

WHITEPAPER Gestione documentale e firma digitale: abilita un processo full digital sicuro Digitalizzazione dei documenti Legal

SAP AI Launchpad è un hub unificato per la gestione e il monitoraggio dei modelli di AI. Consente agli utenti di visualizzare e analizzare le prestazioni dei modelli, gestire le versioni dei modelli e monitorare l’uso e l’impatto dei modelli di AI in tutta l’organizzazione.

SAP AI Business Services offre una serie di servizi precostruiti che utilizzano l’intelligenza artificiale per risolvere problemi aziendali specifici. Questi includono l’estrazione di informazioni da documenti, l’elaborazione del linguaggio naturale, la previsione della domanda e molte altre funzioni. Nel 2023, SAP AI Business Services ha introdotto diverse nuove funzionalità, tra cui il miglioramento del modello basato sui contenuti, il supporto incorporato nell’interfaccia utente e l’aggiornamento del supporto linguistico per l’elaborazione dei modelli.

Insieme, questi tre componenti di SAP AI formano un’offerta completa che permette alle aziende di sfruttare l’intelligenza artificiale in un’ampia gamma di applicazioni, dalla semplificazione dei processi aziendali all’ottenimento di intuizioni approfondite dai loro dati. Con SAP AI, le organizzazioni hanno gli strumenti di cui hanno bisogno per sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

SAP e AI: applicazioni e vantaggi per le aziende

Il panorama aziendale moderno è dominato dai dati, e le imprese che possono sfruttare questi dati per generare intuizioni e ottimizzare i processi stanno guadagnando un vantaggio competitivo significativo. Qui entra in gioco la piattaforma SAP AI, che offre una gamma di applicazioni e vantaggi per le aziende.

Una delle principali applicazioni di riguarda l’estrazione di informazioni dai documenti aziendali. Utilizzando modelli di intelligenza artificiale pre-addestrati, SAP AI può estrarre informazioni da documenti come fatture e ordini di acquisto. Ad esempio, con l’ausilio di funzionalità di Document Information Extraction, SAP AI può estrarre diversi tipi di codici a barre, semplificando notevolmente i processi di catalogazione e registrazione dei dati.

Un altro campo di applicazione di SAP AI è l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Questa tecnologia può essere utilizzata per comprendere e rispondere alle richieste degli utenti in linguaggio naturale, migliorando l’interazione dell’utente con i sistemi software aziendali. Nel 2023, SAP AI ha migliorato il supporto linguistico per l’elaborazione dei modelli, rendendo i servizi di NLP più versatili e utili per le aziende in diversi settori e regioni.

SAP AI offre anche una serie di vantaggi per le aziende. Prima di tutto, permette alle organizzazioni di automatizzare una serie di processi che altrimenti richiederebbero un notevole impegno di tempo e risorse umane. Questo può portare a un aumento significativo dell’efficienza operativa e a una riduzione dei costi.

In secondo luogo, SAP AI fornisce alle aziende strumenti potenti per estrarre intuizioni dai loro dati. Questo può aiutare le organizzazioni a prendere decisioni più informate e basate sui dati, che possono portare a migliori risultati aziendali.

Inoltre, grazie alla sua scalabilità e flessibilità, SAP AI può essere utilizzato in una vasta gamma di contesti aziendali. Che si tratti di un’azienda globale che cerca di ottimizzare le sue operazioni a livello mondiale, o di una piccola impresa che cerca di comprendere meglio i suoi clienti, SAP AI ha qualcosa da offrire.

In conclusione, SAP AI rappresenta un potente strumento per le aziende che cercano di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare le loro operazioni e risultati. Con un’ampia gamma di applicazioni e vantaggi, SAP AI sta aiutando le aziende a navigare nel complesso panorama dei dati aziendali e a trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

SAP AI: come migliora l’esperienza del cliente

L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il modo in cui le aziende interagiscono e coinvolgono i loro clienti. SAP AI, con le sue capacità avanzate di apprendimento automatico e elaborazione del linguaggio naturale, sta diventando uno strumento fondamentale per migliorare l’esperienza del cliente in diverse maniere.

Personalizzazione

Uno degli aspetti più potenti dell’AI è la sua capacità di personalizzare l’esperienza del cliente. Utilizzando l’analisi dei dati e l’apprendimento automatico, SAP AI può aiutare le aziende a capire meglio le preferenze e i comportamenti dei loro clienti. Queste informazioni possono essere utilizzate per personalizzare le offerte e le comunicazioni, rendendo ogni interazione più rilevante e coinvolgente per il cliente.

Assistenza clienti

SAP AI può anche migliorare l’assistenza clienti. Ad esempio, i chatbot alimentati da AI possono gestire un gran numero di richieste di assistenza clienti, rispondendo in tempo reale a domande semplici e liberando il personale del servizio clienti per gestire problemi più complessi. Questo non solo riduce i tempi di attesa per i clienti, ma può anche aumentare la soddisfazione del cliente fornendo risposte immediate e accurate.

Previsione e analisi del comportamento del cliente

Un altro modo in cui SAP AI può migliorare l’esperienza del cliente è attraverso la previsione e l’analisi del comportamento del cliente. Ad esempio, l’AI può essere utilizzata per identificare i modelli di acquisto dei clienti e prevedere le future esigenze del cliente. Questo può aiutare le aziende a fornire prodotti e servizi più mirati, migliorando l’esperienza del cliente e aumentando le vendite.

SAP AI offre un’ampia gamma di strumenti e funzionalità che possono migliorare significativamente l’esperienza del cliente. Che si tratti di personalizzare le interazioni, migliorare l’assistenza clienti o prevedere le esigenze future dei clienti, SAP AI sta aiutando le aziende a coinvolgere i loro clienti in modi nuovi e più efficaci. Con SAP AI, le aziende non solo possono migliorare la soddisfazione del cliente, ma anche aumentare la fedeltà dei clienti e guidare la crescita del business.

SAP AI e gestione dei dati

La gestione dei dati è un elemento cruciale per qualsiasi azienda nell’era digitale. Con la crescente quantità di dati generati ogni giorno, diventa sempre più importante essere in grado di gestire efficacemente questi dati. SAP AI offre una serie di strumenti e funzionalità che possono aiutare le aziende a gestire meglio i loro dati, rendendo le operazioni di business più efficienti e consentendo di ottenere informazioni preziose.

Elaborazione e analisi dei dati

Uno dei modi principali in cui SAP AI aiuta nella gestione dei dati è attraverso l’elaborazione e l’analisi dei dati. Le soluzioni di SAP AI possono elaborare enormi quantità di dati in tempo reale, permettendo alle aziende di ottenere intuizioni preziose quasi istantaneamente. Questo può aiutare le aziende a prendere decisioni più informate e a reagire rapidamente alle tendenze emergenti.

Automazione dei processi di gestione dei dati

L’automazione è un altro aspetto fondamentale della gestione dei dati. SAP AI può automatizzare una serie di processi di gestione dei dati, come la pulizia dei dati, la classificazione dei dati e l’integrazione dei dati. Questo non solo rende i processi di gestione dei dati più efficienti, ma può anche ridurre la possibilità di errori umani.

Miglioramento della qualità dei dati

SAP AI può anche aiutare a migliorare la qualità dei dati. Attraverso tecniche come l’apprendimento automatico, SAP AI può identificare e correggere errori nei dati, come dati duplicati o dati incoerenti. Questo può aiutare a garantire che le aziende abbiano accesso a dati di alta qualità su cui basare le loro decisioni.

SAP AI offre una serie di strumenti e funzionalità che possono aiutare le aziende a gestire meglio i loro dati. Che si tratti di elaborare e analizzare enormi quantità di dati, automatizzare i processi di gestione dei dati o migliorare la qualità dei dati, SAP AI può contribuire a rendere la gestione dei dati più efficiente e efficace. Questo può aiutare le aziende a trarre il massimo valore dai loro dati e a guidare la crescita del business.

SAP AI e Supply chain

La catena di fornitura è un’area chiave che può trarre enormi benefici dall’implementazione dell’intelligenza artificiale. Con l’evoluzione delle tecnologie AI, le aziende sono ora in grado di prevedere, gestire e ottimizzare i loro processi di catena di fornitura in modi mai visti prima. SAP, come leader globale nel software di gestione aziendale, sta sfruttando l’AI per trasformare le catene di fornitura delle aziende.

Previsione della domanda

Uno degli aspetti più importanti della gestione della catena di fornitura è la previsione della domanda. Con l’AI, SAP è in grado di analizzare i modelli di acquisto dei clienti e le tendenze di mercato per fare previsioni accurate sulla domanda futura. Questo permette alle aziende di ottimizzare i loro livelli di inventario, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione del cliente.

Ottimizzazione del trasporto e della logistica

L’AI può anche contribuire a ottimizzare le operazioni di trasporto e logistica. Ad esempio, l’AI può essere utilizzata per prevedere i tempi di consegna, tracciare le spedizioni in tempo reale e pianificare i percorsi di consegna più efficienti. Questo può aiutare a ridurre i costi di spedizione, migliorare la puntualità delle consegne e aumentare l’efficienza generale della catena di fornitura.

Gestione dei rischi nella catena di fornitura

Un altro vantaggio dell’AI nella catena di fornitura è la gestione dei rischi. L’AI può aiutare a identificare e mitigare i rischi nella catena di fornitura, come interruzioni, ritardi o problemi di qualità. Questo può aiutare le aziende a evitare costosi ritardi o interruzioni e a garantire che i prodotti arrivino ai clienti in tempo e con la giusta qualità.

L’intelligenza artificiale sta trasformando la gestione della catena di fornitura in vari modi. Che si tratti di prevedere la domanda, ottimizzare le operazioni di trasporto e logistica o gestire i rischi, l’AI sta rendendo le catene di fornitura più efficienti, resilienti e orientate al cliente. Con le soluzioni SAP AI, le aziende sono ben posizionate per sfruttare queste innovazioni e trarre il massimo beneficio dalla loro catena di fornitura.

SAP AI e il futuro dell’automazione aziendale

L’automazione aziendale sta diventando sempre più una necessità per le aziende che cercano di rimanere competitive in un mercato sempre più digitale. L’Intelligenza Artificiale (AI) sta svolgendo un ruolo cruciale in questo processo, e SAP, con il suo portafoglio di soluzioni AI, è in prima linea nel guidare questa rivoluzione.

Automazione dei processi aziendali

Uno degli aspetti chiave dell’automazione aziendale è l’automazione dei processi aziendali. Questi processi possono variare da attività ripetitive come l’inserimento dei dati a processi più complessi come la gestione delle relazioni con i clienti. Le soluzioni AI di SAP, come SAP AI Core e SAP AI Business Services, stanno rendendo possibile l’automazione di questi processi, liberando il tempo del personale per concentrarsi su compiti più strategici e a valore aggiunto​​.

Automazione decisionale

Un altro aspetto importante dell’automazione aziendale è l’automazione decisionale. L’AI può aiutare le aziende a prendere decisioni più informate e rapide analizzando grandi quantità di dati e fornendo intuizioni azionabili. Ad esempio, l’AI può essere utilizzata per prevedere le tendenze del mercato, identificare opportunità di vendita o prevedere i rischi di credito. Questo può aiutare le aziende a prendere decisioni più informate, riducendo i rischi e migliorando l’efficienza operativa.

Automazione del servizio clienti

L’AI sta anche trasformando il modo in cui le aziende gestiscono il servizio clienti. Chatbot alimentati da AI, come SAP Conversational AI, possono gestire le richieste dei clienti 24/7, fornendo risposte immediate e personalizzate. Questo non solo migliora l’esperienza del cliente, ma riduce anche il carico di lavoro del personale del servizio clienti, permettendo loro di concentrarsi su problemi più complessi.

Limitazioni di SAP AI

Come tutte le tecnologie, anche SAP non è esente da limitazioni. Nonostante l’ampia gamma di funzionalità e l’enorme base di utenti, ci sono alcune sfide e ostacoli che le organizzazioni possono incontrare nell’implementazione e nell’utilizzo di SAP.

Una di queste limitazioni è la complessità di SAP. Le soluzioni SAP sono note per essere complesse e richiedono un elevato livello di competenza tecnica per la loro implementazione e gestione. Le modifiche e gli aggiornamenti, se non gestiti correttamente, possono causare ritardi e costi aggiuntivi.

Inoltre, il costo di SAP può essere una barriera per alcune organizzazioni. Non solo il costo del software stesso, ma anche i costi associati all’implementazione, alla formazione del personale e alla manutenzione continua possono sommare rapidamente, aumentando il costo totale di proprietà.

SAP potrebbe mancare di flessibilità rispetto ad altre soluzioni. Personalizzare SAP per adattarsi a processi aziendali specifici può essere costoso e richiedere molto tempo. Inoltre, integrare SAP con altri sistemi o tecnologie può presentare sfide significative.

Le organizzazioni potrebbero anche diventare fortemente dipendenti da SAP per il supporto e i servizi, il che potrebbe limitare la loro capacità di cambiare o adattare il loro sistema in futuro.

Infine, i progetti di implementazione SAP possono essere di lunga durata. Questo significa che le organizzazioni possono riscontrare interruzioni o ritardi nei processi aziendali durante l’implementazione.

Quando si parla specificamente delle funzionalità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico di SAP, ci sono ulteriori limitazioni a considerare. Come tutte le piattaforme di AI, anche SAP AI ha bisogno di grandi quantità di dati di alta qualità per funzionare efficacemente. Inoltre, l’adozione della AI può essere un processo difficile per molte organizzazioni a causa della resistenza al cambiamento e di una comprensione limitata della AI.

Nonostante queste limitazioni, molte organizzazioni continuano a vedere un valore significativo nell’uso di SAP per gestire i loro processi aziendali e sfruttare l’AI. Come per ogni decisione tecnologica, è importante bilanciare i benefici con le sfide potenziali e considerare attentamente le esigenze specifiche della propria organizzazione.

Conclusioni

Guardando al futuro, l’automazione aziendale si dirigerà verso l’automazione di processi sempre più complessi e la creazione di sistemi sempre più autonomi. Le soluzioni AI di SAP saranno al centro di questa trasformazione, consentendo alle aziende di automatizzare i loro processi, prendere decisioni più informate e fornire un servizio clienti di alta qualità. Inoltre, con l’evoluzione dell’AI, vedremo probabilmente l’emergere di nuove forme di automazione che oggi non possiamo nemmeno immaginare. Con SAP, le aziende sono ben posizionate per sfruttare queste innovazioni e guidare il futuro dell’automazione aziendale.

WHITEPAPER Gestione documentale per CDA: come occuparsi dei documenti anche in mobilità Amministrazione/Finanza/Controllo Digitalizzazione dei documenti