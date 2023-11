Cameriere robot: cos’è e quali sono i vantaggi nella ristorazione

Potresti averli già visti in qualche bar e ristorante italiano i piccoli robot che vestono i panni di un cameriere. Sono in grado di accogliere i clienti, guidarli verso i tavoli, consegnare cibo e bevande e portare i piatti sporchi in cucina.

Sono già diffusi a migliaia in diversi paesi; soltanto Pudu Robotics, azienda cinese con sede a Shenzen, ne ha venduti oltre 50mila in tutto il mondo.

Pandemia, inflazione, aumento del costo del lavoro, carenza di manodopera, bassi salari, e sviluppo della tecnologia robotica hanno creato le condizioni per la diffusione di automazione e robot nel settore della ristorazione. Sono soprattutto le catene di ristoranti a puntare al massimo dell’automazione possibile.

I robot camerieri, in questo quadro, rappresentano una delle soluzioni che fa emergere anche nuove prospettive di business.

In Cina, per esempio, il valore del mercato dei food robot è raddoppiato con aziende come Keenon Robotics, Pudu Robotics, Suzhou Pangolin Robot e Beijing Orion Star Technology che hanno un ruolo dominante, secondo una indagine di IDC.

Ma a livello globale le stime di crescita sono ancora più indicative. Per Allied Market Research il mercato della robotica nel settore food è destinato a svilupparsi fino a raggiungere un valore di quasi 6 miliardi di dollari entro il 2031.

Cosa si intende per cameriere robot

Un cameriere robot fa esattamente quello che dice la parola. È una macchina robotica che serve ai tavoli cibo e bevande come un normale cameriere umano.

I robot più avanzati di questo genere possono anche prendere ordini dai clienti, e, una volta registrati, si spostano in modo autonomo verso la cucina per prelevare le pietanze e consegnarle al tavolo. Dopo che si è consumato il pasto, la macchina, che può anche avere la funzione di ritorno alla postazione di partenza (auto-return) non appena sbrigato l’ordine, è in grado di caricare piatti, posate e bicchieri sporchi per riportarli al personale incaricato della pulizia.

I robot camerieri sono di vario tipo. Possono anche avere una forma umanoide ed essere dotati di uno schermo o di una interfaccia vocale, integrando un assistente AI.

Robot Waiter At Denny’s (Because nobody would work night shift)

Guarda questo video su YouTube

L’autonomia e la sicurezza dei camerieri robot

I robot camerieri autonomi sono equipaggiati con videocamere, sensori IoT, e LiDar, com’è il caso di Servi della Bear Robotics, che consentono di mappare in tempo reale gli ambienti nei quali si muovono, e di rilevare eventuali ostacoli, evitando alla bisogna collisioni e urti.

Grazie alla navigazione intelligente, queste macchine robotiche possono spostarsi in maniera fluida negli spazi pubblici e in quelli riservati ai clienti.

Sotto questo aspetto, Bellabot, il robot cameriere dell’azienda Pudu Robotics, programmabile da schermo touch, è equipaggiato con 3 videocamere Intel RealSense RGBD che garantiscono la percezione della tridimensionalità e della profondità dell’ambiente per rilevare ed evitare ostacoli al meglio, assicurando con ciò maggiore sicurezza.

Lo stesso vale per macchine come Matradee L, dotato di videocamere e LiDar, Penny di Bear Robotics, e i DeenerBot di Keenon.

BellaBot -The cutest robot waiter serving at Edmonton's Buddy Wonton Seafood Restaurant

Guarda questo video su YouTube

Come il cameriere robot migliora l’efficienza e la precisione del servizio

Adottare un robot per il servizio ai tavoli o anche nelle camere di un hotel può essere vantaggioso per le aziende. Entro certi termini, è possibile sostenere che l’economia sia dalla parte delle macchine: i costi della tecnologia tendono a diminuire. Nella robotica industriale, infatti, il costo medio si è drasticamente ridotto (2005-2025).

I robot per la consegna a domicilio consentono di ridurre i costi della logistica anche di 20 volte, secondo uno studio di Ark Invest (nella parte dell’ “ultimo miglio” : dai centri di distribuzione al consumatore). Nella cittadina di Milton Keynes, nel Regno Unito, sono stati calcolati i grossi risparmi di consumo di energia (viaggi in auto) dovuti all’impiego di delivery robot della Starship Technologies.

Tornando al campo della ristorazione, un robot cameriere come Servi, rispetto al costo della forza lavoro umana, è molto più conveniente facendo risparmiare quasi 15 dollari l’ora. D’altra parte, assicura una maggiore efficienza poiché la macchina robotica è in grado di trasportare più carico in un solo viaggio e non è soggetta a stress o affaticamento; potendo, al tempo stesso, liberare il personale umano da incombenze disutili, cosicché abbia più tempo per dedicarsi a un numero maggiore di tavoli e clienti, aumentando la gratificazione e il volume di business del ristoratore.

Inoltre, l’accuratezza dei robot nell’effettuare le consegne diminuisce incomprensioni e margini di errore, sempreché gli operatori abbiano inserito correttamente i dati nella macchina.

I robot, peraltro, sono integrabili (connessi) con i sistemi di booking e gestione di ristoranti e alberghi potendo in questo modo ricevere automaticamente informazioni su prenotazioni e ordini sui tavoli assegnati e sulle camere in cui devono dirigersi per assolvere i compiti schedulati.

Grazie alla tecnologia IoT, del resto, le macchine robotiche possono essere costantemente monitorate anche nel loro stato di funzionamento e manutenzione.

Interazione umana vs interazione con i camerieri robot: pro e contro

Vedere robot e tecnologia AI che occupano campi prima considerati dominio riservato dell’essere umano è sempre più comune. Questa tendenza è fonte di grande preoccupazione tra i lavoratori, specialmente nelle categorie meno qualificate, sebbene anche persone in possesso di titoli di formazione universitaria, o professioni che garantiscono redditi più elevati siano maggiormente esposti all’impatto dell’automazione e di innovazioni come l’AI generativa, in base a quanto rileva uno studio degli stessi ricercatori di OpenAI.

Pure, un’indagine ILO (Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia della Nazioni Unite) fa presente che strumenti come ChatGPT possono non rappresentare una minaccia all’occupazione. Anzi, l’avvento dell’AI generativa non produce la distruzione totale di posti lavoro ma automatizza una parte dell’attività potenziando le capacità lavorative dell’essere umano. Che resta fattore centrale, a condizione che sia in grado di dirigere e gestire la transizione tecnologica minimizzando i rischi socio-economici.

Anche per quanto concerne l’introduzione dei robot camerieri si tratta di capire i vantaggi di questa soluzione che non necessariamente va a discapito del lavoro umano.

Dal lato cliente, interagire con una macchina robotica è una novità che di per sé costituisce motivo di attrazione. Gli esercenti possono avvalersi dell’interesse suscitato dall’introduzione di robot camerieri che catturano, in particolare, l’attenzione di bambini e giovani. Dai quali il ristoratore riesce talvolta a ottenere marketing gratuito, grazie a foto e video, in compagnia dei vari Penny o Matradee L, registrati dai cellulari e postati sui social network.

Tuttavia, l’interazione coi robot ha dei limiti che riguardano la loro capacità di rispondere a determinate richieste dei clienti o alle lamentele (es. una pietanza cucinata male) che la macchina non è in grado di gestire.

Da questo punto di vista il cameriere umano non è sostituibile. La comunicazione verbale inter-umana è appannaggio degli esseri umani che sono in grado di comprendere sfumature e reazioni emotive. Flessibilità, empatia e capacità di interpretazione sono quasi sempre indispensabile per ottenere un servizio di qualità.

Conclusioni

Ristoranti e hotel hanno cominciato a introdurre i robot camerieri che rappresentano un tassello dello sviluppo della robotica nel settore food. Queste macchine sono anche parte di un processo di trasformazione più ampio della realtà produttiva caratterizzato dal progresso dell’automazione e della tecnologia AI. I robot camerieri costituiscono una innovazione che può incrementare il business delle aziende e aumentare l’efficienza delle attività. In una prospettiva che è quella della collaborazione con il personale umano che, liberato degli aspetti più routinari del proprio lavoro, resta insostituibile sotto molti aspetti del rapporto e dell’interazione con la clientela.