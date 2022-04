L'automazione del magazzino può essere totale o parziale e va gestita a seconda delle esigenze. Vediamo come realizzarla e in quali processi utilizzare i robot: caratteristiche, differenze, esempi di applicazione [...]

Josephine Condemi giornalista

L’automazione del magazzino passa anche dall’utilizzo di diversi tipi di robot: robot mobili, veicoli a guida autonoma, droni, bracci robotici e robot cartesiani. Vediamo in quali processi e qualche esempio.



Cosa si intende per automazione del magazzino



L’automazione del magazzino è il processo tecnico-organizzativo che porta ad automatizzare, in tutto o in parte, le diverse fasi della gestione dei flussi delle merci.

Il magazzino, infatti, lungi dall’essere un semplice deposito, è il fulcro dei processi logistici di ricezione, controllo, conservazione, smistamento e distribuzione dei prodotti.

L’automazione applica ai processi produttivi gli studi della cibernetica sulle macchine che si “autoregolano”: i robot, soprattutto, ma anche macchinari e sistemi di controllo IoT, in grado di eseguire in sicurezza quanto programmato e di segnalare o reagire a un imprevisto.

McKinsey prevede che il mercato dell’automazione del magazzino crescerà ad un tasso annuo composto del 23%, fino a un valore di 50 miliardi di dollari entro il 2030.

È possibile introdurre processi e soluzioni di automazione nelle diverse fasi di gestione del magazzino.

La ricezione delle merci in ingresso, con sistemi di smistamento (sorter) e di deviazione, postazioni automatizzate di ispezione e controllo qualità, sistemi di tracciatura con tag RFID o codice a barre, soluzioni di crossdocking

con sistemi di smistamento (sorter) e di deviazione, postazioni automatizzate di ispezione e controllo qualità, sistemi di tracciatura con tag RFID o codice a barre, soluzioni di crossdocking La movimentazione e il trasporto delle merci, attraverso monorotaie o elettrovie per carichi leggeri, nastri trasportatori sensorizzati per pallet o carichi più pesanti, sistemi sopraelevati per singoli articoli come capi appesi, veicoli a guida autonoma ( AGV – Automated Guided Vehicles), robot mobili (AMR – Automated Mobile Robots), droni di ispezione e controllo

attraverso monorotaie o elettrovie per carichi leggeri, nastri trasportatori sensorizzati per pallet o carichi più pesanti, sistemi sopraelevati per singoli articoli come capi appesi, veicoli a guida autonoma ( – Automated Guided Vehicles), robot mobili (AMR – Automated Mobile Robots), droni di ispezione e controllo Lo stoccaggio , con AMR classificatori, trasloelevatori (monocolonna, bicolonna, pallet shuttle, trilaterali) con software WCS di controllo, navette stoccatrici o un magazzino autoportante, completamente automatizzato, in cui le scaffalature fanno parte del sistema costruttivo dell’edificio, perché supportano le sollecitazioni di mezzi e struttura

, con AMR classificatori, trasloelevatori (monocolonna, bicolonna, pallet shuttle, trilaterali) con software WCS di controllo, navette stoccatrici o un magazzino autoportante, completamente automatizzato, in cui le scaffalature fanno parte del sistema costruttivo dell’edificio, perché supportano le sollecitazioni di mezzi e struttura Il picking, o prelievo per l’ordine, attraverso miniload per il prelievo di piccoli pezzi o contenitori, sistemi pick-to-light cablati, wireless o via etichette elettroniche, per la segnalazione luminosa dei vani, voice picking con comandi vocali per gli addetti, APPS – Advanced Picking Packing System, bracci meccanici robotizzati per grandi volumi di pallet, robot cartesiani

attraverso miniload per il prelievo di piccoli pezzi o contenitori, sistemi pick-to-light cablati, wireless o via etichette elettroniche, per la segnalazione luminosa dei vani, voice picking con comandi vocali per gli addetti, APPS – Advanced Picking Packing System, bracci meccanici robotizzati per grandi volumi di pallet, robot cartesiani La spedizione delle merci in uscita, con etichettatrici e avvolgitrici automatiche e bracci manipolatori pneumatici

Non mancano soluzioni integrate di pianificazione, mappatura e controllo attraverso software specifici.

Video – Il centro logistico con magazzino automatico di Haya Kimya in Turchia – Mecalux Italia

Come automatizzare il magazzino, le fasi



Un magazzino può essere automatizzato integralmente o in parte.

Prima di individuare la soluzione di automazione più adatta, occorre focalizzare bene le esigenze e le aspettative dell’azienda, in relazione agli obiettivi strategici di breve e lungo termine, nonché la struttura del magazzino e il budget a disposizione.

Per rendere efficace l’analisi di contesto e la proiezione dell’investimento, è necessario cercare e mettere a sistema dati reali e non basarsi su medie aleatorie.

PITCH US Vogliamo trasformare in startup la tua idea Tech. Raccontacela! Possiamo renderla realtà insieme Intelligenza Artificiale Startup

In particolare, occorre quantificare, sui flussi in entrata e in uscita, il numero dei pezzi e di colli totali per ogni SKU – Stock Keeping Unit, quanti ordini per quali canali, nonché effettuare un’analisi delle fluttuazioni stagionali e una profilazione da cui si evincano le principali caratteristiche degli ordini che possono essere raggruppate (clusterizzate) per migliorare l’efficienza dei processi.

Anche sulle giacenze, oltre a calcolare il numero di colli o pezzi depositati, occorre effettuare un’analisi ABC e capire quante e quali sono le fluttuazioni nel periodo considerato.

Non possono mancare i dati sulla produttività, quindi su: quanti pezzi vengono smistati in ore uomo, quanti pezzi vengono scartati dal controllo qualità o resi, quante volte si fermano i macchinari nel periodo considerato e per quanto tempo.

Non ultimi, i dati sul ciclo di vita dei prodotti: peso, fragilità, durata e conservazione, dimensioni del singolo pezzo e dell’unità di carico.

Questi dati andranno messi a sistema e analizzati in relazione alle politiche di approvvigionamento e produzione aziendali, nonché le strategie di medio e lungo termine.

Solo dopo sarà possibile effettuare una proiezione affidabile sui flussi di volumi, il numero di pezzi in e out, il profilo degli ordini e i relativi canali distributivi attesi.

Seguirà l’individuazione della soluzione più adatta a raggiungere gli obiettivi attesi. Tra i parametri di valutazione dell’investimento, oltre ai benefici economico-finanziari, si considerano anche: il risparmio di superficie di magazzino, l’impatto su controllo e accuratezza dei processi, il miglioramento della flessibilità e della reazione ad imprevisti, picchi di lavoro e urgenze, l’interoperabilità con altri sistemi automatici esistenti, la sicurezza e l’ergonomia della soluzione considerata.

Video – Automazione in magazzino – ebm-papst – Linde Material Handling (sottotitoli in inglese)

Robot per automazione dei processi



L’automazione robotica dei processi (RPA – Robotic Process Automation) si applica in magazzino inserendo ex novo un software WCS – Warehouse Control System o implementando un software WMS – Warehouse Management System esistente.

Ciascun sistema robotico funziona infatti attraverso un WCS, che programma le operazioni, guida e monitora i movimenti, invia notifiche quando necessario, raccoglie i dati in tempo reale e sincronizza il lavoro. I software WMS controllano invece tutta la supply chain, amministrazione e inventario compresi.

Attualmente, tra i robot usati in magazzino ci sono:

AGV – Automated Guided Vehicle , i robot a guida autonoma per il trasporto delle merci su percorso predefinito

, i robot a guida autonoma per il trasporto delle merci su percorso predefinito APPS – Automated Picking Packaging System , i sistemi automatizzati di picking e packaging

, i sistemi automatizzati di picking e packaging AMR – Autonomous Mobile Robot, i robot mobili che regolano il proprio percorso in tempo reale

I robot in magazzino sono stati resi popolari da Amazon, che nel 2012 ha acquisito Kiva Systems, da allora Amazon Robotics, e attualmente si avvale nei propri centri di smistamento di 100.000 robot “trasportatori”, sei robot “collocatori” e 30 robot “pallettizzatori”. Non manca lo sviluppo di una famiglia di bot da usare nei centri di distribuzione più piccoli.

Video – Amazon Robotics: un aiuto speciale – Amazon Stories EU

I robot in un magazzino possono lavorare da soli oppure essere cobot – collaborative robot: robot collaborativi progettati per condividere lo spazio e lavorare accanto agli umani con sistemi di sicurezza aggiuntivi e minori, finora, velocità.

La multinazionale giapponese NEC sta infatti sviluppando software di controllo basati su sistemi stocastici sensibili al rischio.

Un sistema di picking basato su bracci robotici è usato nel centro logistico di Heemskerk Fresh & Easy, società di prodotti agroalimentari freschi e pre-confezionati: un robot a quattro assi preleva le casse degli ordini e le mette su nastro trasportatore. Le casse arrivano nella zona di prelievo dove sei robot a sei assi su un binario le collocano nel posto stabilito. Lì vengono impilate da altri due robot a sei assi e posizionate sui carrelli per essere portate via.

Un sistema che processa oltre 800mila casse a settimana e può gestirne il triplo senza modifiche.

Video – Come funziona il picking coi robot – ABB Robotics (inglese)

I vantaggi del magazzino automatico

Riduzione dei costi di esercizio

Aumento dei volumi prodotti

Riduzione dei consumi e della superficie occupata

Gestione della movimentazione h24

Maggiore velocità operativa e lead time più breve

Migliore monitoraggio delle operazioni

Efficace scalabilità dei volumi