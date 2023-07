Pierluigi Sandonnini giornalista

Le auto a guida autonoma potrebbero essere trasformate in strumenti di sorveglianza. Il fenomeno appare maggiormente evidente nella città di San Francisco, dove si stanno sperimentando le prime auto senza conducente (robotaxi), come evidenzia un recente articolo del Guardian. Le auto senza conducente stanno diventando un frequente ostacolo alla sicurezza pubblica, ma, soprattutto, le telecamere sempre accese e in grado di registrare rappresentano un rischio per la sicurezza personale, per la privacy, secondo gli esperti. Un rapporto di Bloomberg rivela che una delle società dietro le auto a guida autonoma che operano a San Francisco, Waymo, di proprietà di Google, è stata oggetto di richieste da parte delle forze dell’ordine di filmati catturati durante la guida.

Questo non è il futuro a guida autonoma che ci era stato promesso, ma quello da cui ci avevano messo in guardia

“Vedo questo come una perfetta estensione naturale della sorveglianza automobilistica, dove da anni abbiamo un numero crescente di funzioni che trasformano le nostre auto in strumenti di polizia”, dichiarato Albert Fox Cahn, attivista contro la sorveglianza e direttore del Surveillance Technology Oversight Project. “Ora che non possiamo più negare che questo sarà un modo per tracciare le persone, dobbiamo chiederci se le aziende automobilistiche sono disposte a fare il tipo di investimento necessario per evitare che le loro auto ci portino dritti verso l’autoritarismo”.

WHITEPAPER Perché il settore automobilistico nel 2023 trainerà la domanda di chip? Automotive Smart Mobility

Forse non dovrebbe sorprendere che questo problema si ponga agli utenti di veicoli autonomi. Siamo già testimoni della minaccia della tecnologia di sorveglianza in modi grandi e piccoli, come la sorveglianza di massa degli Uiguri e di altre minoranze etniche da parte della Cina e la disputa del 2019 sull’uso del riconoscimento facciale a King’s Cross, a Londra.

Mentre le aziende espandono la loro impronta driverless al di fuori della California, in città del Texas e dell’Arizona, e la tecnologia di guida autonoma inizia a proliferare a livello globale, è fondamentale tenere traccia dei modi in cui le aziende raccolgono, archiviano e gestiscono i dati degli utenti. Quando si parla di forze dell’ordine e di dati degli utenti, se un’azienda tecnologica li raccoglie, arrivano mandati e citazioni in giudizio. E non si tratta di un problema che riguarda solo gli Stati Uniti. Nel 2022, l’UE ha finalizzato un quadro normativo sui veicoli autonomi e si prevede che aggiunga una disposizione secondo cui i produttori possono raccogliere dati e rilasciarli alle autorità. Non si sa ancora come andrà a finire.

Gli esperti e i sostenitori della guida autonoma hanno presentato la tecnologia come un meccanismo salvavita in grado di rendere più sicure le strade e le persone. Waymo ama dire che sta costruendo il guidatore “più esperto del mondo” e Cruise, di proprietà di General Motors, afferma di effettuare frequentemente controlli di sicurezza per assicurarsi di poter “mantenere sicuri i motociclisti e le comunità in cui operiamo”.

Le auto a guida autonoma violano la privacy

Ma che ne è della sicurezza personale? Gli esperti di privacy avvertono che la tecnologia e i sistemi di sorveglianza che raccolgono dati degli utenti vulnerabili alle richieste delle forze dell’ordine danneggiano soprattutto i gruppi emarginati e costituiscono una violazione dei diritti costituzionali alla privacy.

Quando si parla di sistemi di guida autonoma, le telecamere svolgono un ruolo fondamentale. Le telecamere all’esterno delle auto aiutano i veicoli a navigare nelle strade che percorrono e i produttori affermano che le telecamere all’interno dei veicoli consentono di assistere i clienti in caso di necessità. È difficile ignorare la sorveglianza quando si è a bordo di uno di questi veicoli.

Non sorprende che la polizia abbia iniziato ad accorgersi che i filmati catturati da queste telecamere possono essere utili per le indagini. A San Francisco e in Arizona, secondo Bloomberg, Waymo ha ricevuto almeno nove mandati di perquisizione per le riprese dei suoi veicoli, mentre Cruise ne ha ricevuto almeno uno. Dato che questo tipo di richieste legali sono spesso accompagnate da ordini di riservatezza (o da mandati di non rivelare l’esistenza del mandato), non è chiaro se si tratti solo di questo.

Secondo Cahn, esiste anche un precedente in cui la polizia può chiedere i filmati di sistemi che registrano all’interno e all’esterno di spazi chiusi. “Vediamo già esempi di persone che ottengono dalla polizia mandati per i dati delle telecamere sia all’esterno che all’interno delle loro case”, ha detto. “Dove c’è una telecamera, basta un solo ordine del tribunale per poterla usare contro di voi in un’aula di tribunale”.

Waymo e Cruise affermano di aver esaminato attentamente le richieste delle forze dell’ordine e di averle rispettate solo quando necessario. Per entrambi i servizi di auto autonoma, gli utenti devono acconsentire a un’informativa sulla privacy prima di salire su uno dei veicoli ed entrambe le aziende affermano di poter condividere i filmati con le agenzie governative se richiesto. Cruise afferma di salvare i filmati interni solo per “brevi periodi di tempo”, ma non entra nei dettagli.

“La privacy è estremamente importante per noi, ed è per questo che divulghiamo i dati rilevanti solo in risposta a processi legali o a circostanze urgenti, quando possiamo aiutare una persona che si trova in pericolo imminente”, ha dichiarato la portavoce di Cruise Navideh Forghani.

Google e le richieste di dati

Google non è estranea alle richieste delle forze dell’ordine. Il gigante tecnologico riceve più di 50mila richieste governative per i dati degli utenti ogni sei mesi, ma una telecamera di sorveglianza itinerante che riprende i passanti che potrebbero non essere d’accordo con la cattura delle loro attività è una frontiera relativamente nuova, anche per Google.

Molti altri dati potrebbero finire nelle mani delle forze dell’ordine, compreso il luogo in cui un utente viene prelevato o lasciato. Cahn osserva che le aziende che sviluppano auto senza conducente potrebbero non essere incentivate a opporsi alle autorità di polizia locali. Ma la sua speranza è che il rischio a breve termine di perdere clienti perché temono di essere registrati all’interno o nelle vicinanze delle auto sia una motivazione sufficiente.

Conclusioni

Sebbene la presenza di telecamere in un sistema di guida autonoma sembri al momento inevitabile, esistono meccanismi che l’azienda può implementare per salvaguardare i filmati e altri dati degli utenti dall’essere utilizzati come armi contro le persone che si trovano all’interno e intorno alle auto. La soluzione più semplice è quella di non raccogliere o memorizzare i dati. La seconda opzione, che non è una protezione sicura, è quella di raccogliere i dati ma anonimizzarli e de-identificarli. Infine, la crittografia dei filmati in modo che solo l’utente abbia la chiave per accedere ai dati è un meccanismo che sempre più aziende tecnologiche stanno implementando per proteggere la privacy dei propri utenti. (Nessuna delle due aziende ha risposto a domande sulla possibilità di criptare i dati o i filmati).

“Sono preoccupato che le case automobilistiche non abbiano preso in considerazione la privacy quando hanno pensato ai modi in cui i loro veicoli saranno usati per incriminare i loro clienti e per monitorare tutti quelli che passano per strada”, conclude Cahn.