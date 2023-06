Robotaxi: negli Usa sono una realtà, sarà difficile fermarli

Alcuni esemplari circolano, di notte, senza conducente, nella città di San Francisco. Cruise e Waymo stanno per essere autorizzate a fornire un servizio commerciale h24. Ma non esiste ancora un quadro normativo che dia certezze [...]

Pare che in alcuni quartieri di San Francisco, a certe ore della notte, un’auto su 10 sia senza conducente al volante. Non si tratta di veicoli di prova sperimentali e non è un’esercitazione. Molte delle fantomatiche auto senza conducente di San Francisco sono robotaxi commerciali, in diretta concorrenza con i taxi, Uber e Lyft e il trasporto pubblico. Sono una parte reale, anche se ancora marginale, del sistema di trasporto della città. E le società che le gestiscono, Cruise e Waymo, sembrano pronte a continuare a espandere i loro servizi a San Francisco, Austin, Phoenix e forse anche a Los Angeles nei prossimi mesi.

La maggior parte delle persone, compresi molti potenti decisori, non sono consapevoli della rapidità con cui questo settore sta avanzando, o di quanto gravi potrebbero essere gli impatti a breve termine sul lavoro e sui trasporti. Decisioni importantissime sui robotaxi vengono prese in relativa oscurità da agenzie nominate come la California Public Utilities Commission. I quadri giuridici rimangono purtroppo inadeguati: nel Golden State, le città non hanno alcuna autorità di regolamentazione sui robotaxi che circolano per le loro strade e la polizia non può legalmente citarli per violazioni del codice della strada.

È giunto il momento che il pubblico e i suoi rappresentanti eletti svolgano un ruolo più attivo nel plasmare il futuro di questa nuova tecnologia. I robotaxi sono arrivati, ora viene il difficile compito di decidere cosa fare con loro.

Il sistema Autopilot di Tesla, chiamato in modo fuorviante, la cosa più simile alla guida autonoma in un’auto di massa, è oggetto di indagine da parte della National Highway Traffic Safety Administration e del Dipartimento di Giustizia.

Non esiste un quadro normativo approvato dal governo per valutare la sicurezza dei veicoli autonomi

La copertura mediatica dei robotaxi è stata giustamente scettica. I giornalisti hanno messo in evidenza strani comportamenti dei robotaxi, fallimenti del software e la mancanza di trasparenza di Cruise e Waymo sui loro dati. I veicoli senza conducente di Cruise, in particolare, hanno mostrato una tendenza allarmante a fermarsi inspiegabilmente in mezzo alla strada, bloccando il traffico per lunghi periodi di tempo. I funzionari di San Francisco hanno documentato almeno 92 incidenti di questo tipo in soli sei mesi, tra cui tre che hanno mandato in tilt i soccorritori.

Queste storie critiche, per quanto importanti, oscurano la tendenza generale, che si sta muovendo costantemente a favore dell’industria dei robotaxi. Negli ultimi anni, Cruise e Waymo hanno superato diversi ostacoli normativi, si sono espanse in nuovi mercati e hanno percorso più di un milione di chilometri relativamente tranquilli e senza conducente nelle principali città americane.

I robotaxi sono molto diversi, dal punto di vista operativo, dai veicoli autonomi di proprietà personale e sono in una posizione migliore per la distribuzione commerciale. Possono essere utilizzati all’interno di un’area strettamente limitata, dove sono ben addestrati; il loro utilizzo può essere strettamente monitorato dall’azienda che li ha progettati; e possono essere immediatamente ritirati dalla strada in caso di maltempo o di altri problemi.

Purtroppo, non esiste un quadro standard approvato dal governo per valutare la sicurezza dei veicoli autonomi. In un documento sul suo primo milione di chilometri percorsi da “soli piloti”, Waymo ha registrato due incidenti segnalati dalla polizia (senza feriti) e 18 contatti minori, circa la metà dei quali ha coinvolto un conducente umano che ha colpito una Waymo ferma. L’azienda mette in guardia da confronti diretti con i conducenti umani perché raramente esistono serie di dati analoghe. Cruise, invece, sostiene che nel primo milione di chilometri percorsi senza conducente, i suoi robotaxi hanno subito il 53% di collisioni in meno rispetto al tipico conducente umano di un autonoleggio a San Francisco, e il 73% in meno di collisioni con un rischio significativo di lesioni.

Cruise e Wayno stanno per essere autorizzati a un servizio di robotaxi h24

Resta da vedere se i robotaxi siano pronti per un impiego su scala significativa, o quale sia il criterio per determinarlo. Tuttavia, a meno che non si verifichi un cambiamento significativo nello slancio, come uno shock economico, una tragedia orribile o un drammatico cambio di rotta politico, i robotaxi sono posizionati per continuare il loro percorso. Questo è sufficiente per giustificare una discussione più ampia su come cambieranno le città e la società.

Cruise e Waymo stanno per essere autorizzate a fornire un servizio commerciale di robotaxi per tutto il giorno in quasi tutta San Francisco. Questo potrebbe avere immediatamente un impatto economico considerevole sui tassisti e i conducenti di auto a chiamata della città. Lo stesso vale per tutte le altre città in cui Cruise e Waymo si insedieranno. La prospettiva di eliminare l’esistenza degli autisti professionisti non è più teorica. È una possibilità molto concreta nel prossimo futuro.

I robotaxi hanno anche enormi implicazioni a breve termine per la politica dei trasporti. Questa tecnologia potrebbe rendere il trasporto automobilistico così economico e facile che le persone decidano di fare più viaggi in auto, aumentando la congestione e indebolendo il trasporto pubblico. Il traffico potrebbe essere ulteriormente peggiorato, temono i funzionari di San Francisco, dai numerosi robotaxi che parcheggiano in doppia fila in attesa di passeggeri, senza avere la consapevolezza di dove e per quanto tempo sia opportuno fermarsi.

Conclusioni

L’emergere dei robotaxi aggiunge urgenza alle questioni spinose della politica del lavoro e dei trasporti che prima o poi dovranno essere affrontate. I lavoratori devono essere protetti dallo spostamento o devono essere in qualche modo compensati se vengono spostati? Le automobili dovrebbero avere libero accesso alle zone più congestionate e accessibili ai trasporti delle città? I veicoli elettrici dovrebbero continuare a essere esentati dalle tasse sul gas che pagano la manutenzione delle strade?

Con l’accelerazione della tecnologia, le politiche pubbliche dovrebbero accelerare di pari passo. Ma per stare al passo, il pubblico deve avere una visione chiara della rapidità con cui il futuro potrebbe arrivare.