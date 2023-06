Lo ha dichiarato il vice direttore generale, Gita Gopinath, invitando i governi a elaborare nuove regole per prepararsi alla tecnologia emergente. "Abbiamo bisogno che i governi, le istituzioni e i responsabili politici si muovano rapidamente su tutti i fronti, in termini di regolamentazione, ma anche di preparazione a probabili sconvolgimenti sostanziali dei mercati del lavoro" [...]

Un alto funzionario del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha avvertito del rischio di “sostanziali perturbazioni nei mercati del lavoro” derivanti dall’intelligenza artificiale generativa, invitando i responsabili politici a elaborare rapidamente regole per governare la nuova tecnologia.

In un’intervista al Financial Times, il secondo responsabile del FMI, Gita Gopinath, ha dichiarato che i progressi dell’AI, in particolare quelli basati su modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, potrebbero aumentare la produttività e la produzione economica, ma ha avvertito che i rischi sono “molto grandi”.

“C’è un’enorme incertezza, ma questo… non significa che abbiamo il lusso di aspettare e pensare alle politiche che metteremo in atto in futuro”, ha dichiarato Gopinath, vice direttore generale del FMI.

Ha aggiunto: “Abbiamo bisogno che i governi, le istituzioni e i responsabili politici si muovano rapidamente su tutti i fronti, in termini di regolamentazione, ma anche di preparazione a probabili sconvolgimenti sostanziali dei mercati del lavoro”.

I commenti di Gopinath sull’AI, i più ampi finora, fanno seguito agli avvertimenti sul potenziale della nuova tecnologia di provocare uno sconvolgimento della società se i lavoratori perdessero in massa il posto di lavoro.

Non ripetere l’errore commesso con l’automazione del settore manifatturiero

Gopinath ha detto che l’automazione nel settore manifatturiero negli ultimi decenni è servita da monito, dopo che gli economisti avevano erroneamente previsto che un gran numero di lavoratori licenziati dalle linee di produzione automobilistica avrebbe trovato migliori opportunità in altri settori.

“La lezione che abbiamo imparato è che si trattava di un’ipotesi sbagliata”, ha detto. “È importante che i Paesi si assicurino che le persone… lasciate indietro vengano effettivamente abbinate a un lavoro produttivo”.

L’incapacità di farlo ha contribuito al “contraccolpo contro la globalizzazione” dopo la grande crisi finanziaria, ha aggiunto Gopinath.

Per evitare che la storia si ripeta, i governi devono rafforzare le “reti di sicurezza sociale” per i lavoratori colpiti e promuovere politiche fiscali che non premino le aziende che sostituiscono i dipendenti con le macchine.

Nel frattempo, ha avvertito i politici di essere vigili nel caso in cui alcune società emergano con una posizione inattaccabile nella nuova tecnologia. “Non vogliamo che le grandi aziende con enormi quantità di dati e potenza di calcolo godano di un vantaggio sleale”, ha detto Gopinath, citando anche le preoccupazioni per la privacy e la discriminazione alimentata dall’IA.

L’UE ha proposto una nuova legislazione per regolamentare l’AI, un “inizio incoraggiante”, mentre l’amministrazione Biden sta formulando piani di regolamentazione.

La spinta per un’azione coordinata a livello globale giunge in concomitanza con le nuove prove che l’AI generativa, una volta adottata in modo più diffuso, potrebbe essere estremamente trasformativa.

L’AI dirompente come la rivoluzione industriale per il FMI

In un discorso tenuto lunedì 5 giugno, Gopinath ha citato numerosi studi che hanno cercato di quantificare l’impatto economico, tra cui un rapporto di Goldman Sachs che ha stimato che 300 milioni di posti di lavoro potrebbero essere automatizzati, portando a una maggiore produttività e a un aumento del 7% della produzione globale in un decennio.

“L’intelligenza artificiale potrebbe essere dirompente come lo fu la rivoluzione industriale ai tempi di Adam Smith“, ha dichiarato Gopinath in Scozia in occasione di un evento commemorativo dell’economista.

Gopinath ha inoltre affermato che le nuove tecnologie com ChatGPT hanno un “fascino su larga scala” e devono essere prese più seriamente di altri progressi, come le auto a guida autonoma. “Di solito quando si vede una tecnologia che si comporta come una tecnologia di uso generale… è allora che pensiamo che possa avere un impatto di ampia portata sull’economia”, ha detto.