AI Act: dall’Ue un monito a non essere troppo restrittivi con l’AI generativa

Un alto funzionario dell’UE, Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea, ha messo in guardia dall’essere “paranoici” o troppo restrittivi nel regolamentare l’intelligenza artificiale generativa, perché la paura della tecnologia soffocherebbe l’innovazione. Jourová, vicepresidente per i valori e la trasparenza, ha dichiarato al Financial Times che l’imminente legislazione del blocco non dovrebbe basarsi su preoccupazioni “distopiche”.

Vera Jourova

“Non ci deve essere paranoia nel valutare i rischi dell’IA. Deve sempre trattarsi di un’analisi solida dei possibili rischi”, ha dichiarato Jourová, uno dei due commissari che supervisionano la promulgazione della storica legge dell’UE sull’AI. “Non dovremmo contrassegnare come ad alto rischio cose che al momento non sembrano esserlo. Dovrebbe esserci un processo dinamico in cui, quando vediamo che le tecnologie vengono utilizzate in modo rischioso, siamo in grado di aggiungerle all’elenco di quelle ad alto rischio in un secondo momento”.

Evitare una eccessiva regolazione

L’autrice si è detta d’accordo sul fatto che un’eccessiva regolamentazione rappresenti una minaccia per l’innovazione tecnologica e commerciale. L’UE è stata in prima linea nella corsa alla regolamentazione dell’AI, ma altri paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, stanno discutendo i propri controlli sullo sviluppo e sull’uso dell’AI. Il mese prossimo il Regno Unito ospiterà un vertice mondiale sulla regolamentazione dell’AI.

I commenti della Jourová arrivano mentre la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri iniziano l’ultimo tratto di negoziati per finalizzare la legge sull’AI, due anni e mezzo dopo che la Commissione ha proposto la legislazione. I funzionari sperano di concludere le discussioni entro la fine dell’anno. I negoziati arrivano dopo che le imprese hanno sollevato il timore che l’uso dell’AI generativa possa portare alla manipolazione dell’opinione pubblica attraverso l’uso di deep fake. Anche alcuni membri del Parlamento europeo sono preoccupati per la capacità della tecnologia di creare contenuti originali che potrebbero violare le leggi sul copyright.

La bozza originale della Commissione si concentrava sulla difesa dei diritti umani, come la privacy, e si basava sulla regolamentazione dei rischi della tecnologia. Ma il parlamento ha introdotto obblighi legali per i creatori dei cosiddetti foundation model e delle loro applicazioni, come ChatGPT, per renderli responsabili di come la tecnologia viene utilizzata. Gli sviluppatori di modelli di AI generativa come ChatGPT dovranno rivelare i contenuti generati dall’AI e fornire sintesi dei dati protetti da copyright utilizzati per la loro formazione, al fine di combattere la disinformazione e i contenuti illegali.

Brando Benifei

Brando Benifei, uno dei principali negoziatori del Parlamento, ha dichiarato: “Un approccio basato sui principi non sembra sufficiente per avere regole vincolanti e diritti azionabili per cittadini, imprese e istituzioni”. Anche le imprese hanno messo in guardia dai rischi che la regolamentazione di tecnologie specifiche comporta per l’innovazione. La Computer and Communications Industry Association, un ente commerciale con sede negli Stati Uniti che rappresenta gli sviluppatori di AI, ha dichiarato la scorsa settimana che “l’applicazione di requisiti rigorosi agli elementi di base, o alla tecnologia d’avanguardia in quanto tale, creerebbe semplicemente una legislazione che non può superare la prova del tempo”. “Lo stesso vale per le pratiche vietate, che devono essere chiaramente mirate a casi specifici di uso inaccettabile della tecnologia”, ha aggiunto.

Un esempio guida su come regolare la tecnologia

Jourová, che sta supervisionando l’approvazione della legislazione insieme al commissario per il mercato interno Thierry Breton, ha dichiarato di voler presentare le sue argomentazioni al forum del G7 sull’AI che si terrà a Kyoto il 7 ottobre, affinché il modello dell’UE diventi l’esempio guida su come regolamentare la tecnologia. “Per noi si tratta di definire gli standard per il mondo democratico, ma la Cina non ne fa parte perché nel mondo delle tecnologie siamo più rivali che partner”, ha detto, aggiungendo che c’è un “basso livello di fiducia” tra Pechino e il gruppo delle economie avanzate.

Jose Fernandez, sottosegretario statunitense per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, ha dichiarato lunedì ai giornalisti a Bruxelles che l’intelligenza artificiale è un’area chiave di collaborazione tra Stati Uniti e Unione Europea, in quanto i partner commerciali cercano di contrastare l’influenza della Cina nel settore digitale. “Le insidie dell’intelligenza artificiale in alcuni Paesi sono discutibili e ci preoccupano”, ha dichiarato. Tuttavia, la tecnologia presenta anche “enormi vantaggi” che gli Stati Uniti e l’UE “vogliono assicurarsi di massimizzare”, ha aggiunto.