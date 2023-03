Microsoft ha annunciato lo scorso 6 marzo di stare integrando la tecnologia di AI generativa nelle sue piattaforme Microsoft Dynamics e Power. Microsoft ha costantemente integrato l’intelligenza artificiale nel suo portafoglio negli ultimi anni, grazie in parte alla partnership espansiva dell’azienda con il fornitore di intelligenza artificiale generativa OpenAI. Per gli sviluppatori, Microsoft ha già creato il servizio Github Copilot che beneficia del modello Codex di OpenAI per fungere da programmatore di coppia. Ora Microsoft sta estendendo il modello copilota e portandolo alle sue applicazioni aziendali a partire dalla suite Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365 Copilot

Il nuovo servizio Microsoft Dynamics 365 Copilot offre una gamma di funzionalità che consentono di automatizzare le operazioni delle applicazioni aziendali per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e la pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Le funzionalità includono la generazione di testo, l’analisi del sentiment e l’automazione del flusso di lavoro per semplificare il completamento delle attività da parte degli utenti di Dynamics 365 in modo rapido e accurato. Facendo un ulteriore passo avanti, Microsoft Power Platform, che è un servizio low-code per lo sviluppo di applicazioni, viene ora integrato con l’intelligenza artificiale generativa per aiutare gli sviluppatori aziendali a creare le proprie applicazioni più velocemente.

Le funzionalità

Le funzionalità di copilot di Dynamics consentiranno ai professionisti delle vendite, del servizio clienti, del marketing, della finanza e delle operazioni della supply chain di beneficiare dell’intelligenza artificiale generativa. Il copilota aiuterà gli utenti a generare idee, creare e comprendere rapidamente i contenuti e automatizzare le attività ripetibili e banali.

Tra le integrazioni copilota specifiche che Microsoft sta evidenziando ci sono quelle per Dynamics 365 Sales e Viva Sales per aiutare con il processo di vendita.

In Dynamics 365 customer service, il copilota ha accesso alla cronologia casi di un cliente ed è in grado di aiutare il personale di supporto con le richieste dei clienti.

Dynamics 365 Customer Insights e Dynamics 365 Marketing traggono vantaggio dall’integrazione dell’intelligenza artificiale per promuovere le interazioni con i clienti, ad esempio una nuova campagna di marketing.

Copilot in Dynamics 365 Business Central sarà ora in grado di aiutare le organizzazioni a creare rapidamente elenchi di prodotti.

Microsoft Supply Chain Center trarrà ora vantaggio da copilot con avvisi intelligenti per aiutare le organizzazioni a comprendere e rispondere a potenziali interruzioni della supply chain.

Un “copilota” è più di un semplice GPT-3

I nuovi sforzi di copilota beneficiano della partnership di Microsoft con OpenAI e fanno uso del servizio Azure OpenAI.

I nuovi copiloti di Microsoft Dynamics non sono solo implementazioni generiche dei modelli OpenAI. Piuttosto, ciò che Microsoft ha fatto è un sacco di lavoro intorno alla progettazione rapida, all’impostazione del contesto e alla classificazione delle risposte, che aiutano ad arricchire i modelli di base di base.

I “copiloti” di Microsoft Dynamics beneficiano del lavoro congiunto che Microsoft ha svolto con OpenAI sul modello di intelligenza artificiale generativa Codex per la generazione di codice. Ad esempio, il copilota per Dynamics Marketing consente agli utenti di eseguire una query di segmento su un database per creare segmenti di marketing. Tale query richiede la generazione di codice, che viene eseguita al volo dall’AI generativa del Codex per la query di database specifica.

Ciò che è importante evidenziare è anche il fatto che Microsoft non utilizza i propri dati dei clienti per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa di base. Microsoft utilizza i dati dei clienti solo per ottimizzare e ottimizzare la progettazione personalizzata dei prompt.

Le aziende hanno ora il ”potere” di creare applicazioni generative basate sull’intelligenza artificiale

Oltre alle funzionalità copilota predefinite ora in arrivo su Microsoft Dynamics 365, Microsoft vuole anche aiutare le aziende a integrare l’intelligenza artificiale generativa in altre applicazioni.

Microsoft Power

La piattaforma Microsoft Power è un servizio di sviluppo di applicazioni low-code che può aiutare le organizzazioni a creare flussi di lavoro, automazioni, dashboard e chatbot, tra gli altri casi d’uso. All’interno della piattaforma Power, c’è il servizio di creazione di intelligenza artificiale che le organizzazioni possono usare all’interno delle app Power. Ciò che Microsoft sta ora integrando all’interno del generatore di intelligenza artificiale è la possibilità di utilizzare GPT-3 all’interno delle app Power.

L’obiettivo di Microsoft è aiutare le organizzazioni a beneficiare della potenza dell’intelligenza artificiale generativa in un approccio facile da consumare ed estendere.