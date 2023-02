GitHub Copilot espande il mercato per la generazione di codice con un nuovo piano business

Il nuovo piano costa 19 dollari al mese per postazione, quasi il doppio del piano individuale. Secondo GitHub, però, può aiutare ad accelerare la codifica fino al 55%, con grandi vantaggi per le imprese [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Github Copilot, lo strumento di programmazione che utilizza l’intelligenza artificiale per fornire suggerimenti di codice, sta rilasciando un nuovo piano che consente alle grandi aziende con centinaia di sviluppatori di utilizzare il suo modello su larga scala.

Presentato in anteprima per la prima volta nel 2021, Copilot utilizza il Codex Large language model (LLM) di OpenAI per trasformare le descrizioni testuali in codice sorgente. Può eseguire una serie di attività, dal completamento automatico di una riga di codice alla scrittura di blocchi completi di codice. Uno studio condotto da GitHub nel 2022 ha rilevato che Copilot ha contribuito a rendere gli sviluppatori notevolmente più produttivi e a mantenerli nel flusso mentre codificano.

Il nuovo piano consentirà a GitHub e al suo proprietario Microsoft di espandere Copilot su larga scala e consolidare la posizione nella programmazione automatizzata, che può essere uno dei mercati più redditizi per l’intelligenza artificiale generativa.

La nuova versione di Copilot va oltre i singoli sviluppatori e consente alle aziende di integrare molti sviluppatori all’interno di un unico piano. Il nuovo piano aziendale supporta l’accesso VPN aziendale e la gestione centralizzata delle postazioni, oltre a consentire alle aziende di utilizzare Copilot senza archiviare il proprio codice su GitHub (sebbene abbiano ancora bisogno di un account GitHub per acquistare il piano). Gli sviluppatori possono integrare Copilot con il loro editor preferito, tra cui Neovim, IDE JetBrains e Visual Studio.

Quanto costa il nuovo piano business di Copilot

A 19 dollari al mese per postazione, il piano aziendale costa quasi il doppio del piano individuale. Ma dato che, secondo GitHub, Copilot può aiutare ad accelerare la codifica fino al 55%, può avere enormi vantaggi per le imprese.

Il piano business consentirà a GitHub di provare nuovi canali di crescita e modelli di vendita per grandi aziende con centinaia o migliaia di sviluppatori. Fornirà inoltre all’azienda un nuovo feedback per aggiornare il LLM per progetti software con grandi team di sviluppatori.

GitHub Copilot scrive in media il 46% del codice per gli sviluppatori

Una delle parti importanti del ciclo di vita di LLM è la raccolta del feedback degli utenti e l’aggiornamento dei modelli. Dal lancio ufficiale di Copilot, GitHub ha utilizzato il feedback di milioni di sviluppatori per migliorare il suo modello, aumentando la qualità dei suggerimenti di codice e riducendo la latenza. Secondo l’ultimo report di GitHub, in media Copilot scrive il 46% del codice per gli sviluppatori, rispetto al 27% di giugno 2022.

GitHub ha anche aggiunto alcuni nuovi trucchi per migliorare l’esperienza Copilot. Uno di questi è un nuovo paradigma chiamato ”Fill-in-the-Middle” (FIM), che fornisce a Copilot più contesto per migliorare i suggerimenti di codice.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Telco Software Defined Networking

In precedenza, Copilot utilizzava il codice prima della posizione corrente del cursore dell’utente come prompt di input per LLM. Con FIM, Copilot utilizza sia il codice che precede che quello successivo alla posizione corrente. Quindi, ad esempio, se uno sviluppatore sta tentando di inserire un blocco di codice nel mezzo di un file, Copilot avrà più contesto su ciò che viene non solo prima, ma anche dopo il codice che genera.

Un approccio multi-modello

Gli LLM sono spesso presentati come sistemi end-to-end in grado di eseguire più attività senza alcun aiuto esterno. Ma in pratica, un LLM deve essere integrato con altri strumenti e funzionalità per migliorarne la robustezza.

L’ultimo aggiornamento di Copilot utilizza più modelli per affrontare le diverse sfide legate alla generazione del codice sorgente. Un modello leggero sul lato client fornisce un contesto sul comportamento e sulle preferenze dell’utente, ad esempio se ha accettato l’ultimo suggerimento. Queste informazioni integrano il contesto fornito dal codice sorgente e aiutano a ridurre i suggerimenti indesiderati. Il LLM lato client è attualmente disponibile solo su VS Code, ma GitHub prevede di implementarlo su altre estensioni popolari.

Un altro LLM controlla il codice generato da Copilot per le falle di sicurezza. La generazione di codice non sicuro è stata una delle principali preoccupazioni per quanto riguarda i generatori di codice come Copilot e Codex. Questo secondo sistema di intelligenza artificiale approssima il comportamento degli strumenti di analisi statica e rileva vulnerabilità di base come SQL injection, path injection e inserimento di informazioni sensibili nel codice.

Integrazioni di sicurezza

Gli strumenti SAST (Static Application Security Testing) tradizionali hanno lo scopo di esaminare l’intero codice dell’applicazione nelle fasi di compilazione e compilazione senza vincoli di tempo. Al contrario, l’analizzatore di codice AI ha lo scopo di rivedere piccoli blocchi di codice e fornire feedback quasi in tempo reale per impedire che suggerimenti non sicuri vengano mostrati agli sviluppatori.

Questo è un lavoro in corso, dice GitHub, e continuerà a migliorare il modello di sicurezza man mano che gli sviluppatori segnalano suggerimenti di codice vulnerabili generati da Copilot.