I leader dell’intelligenza artificiale incontrano l’Europa per promuovere la governance

Pierluigi Sandonnini giornalista

È un vero tour mondiale quello che stanno facendo, in questi giorni, i leader dell’AI mondiale: da OpenAI ad Anthropic, da Google a DeepMind. Sam Altman di OpenAI, Demis Hassabis di Google DeepMind e Dario Amodei di Anthropic hanno incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak e il capo dell’industria della Commissione europea Thierry Breton.

I grandi nomi dell’AI stanno cercando di assicurarsi un trattamento equo, dato che le principali giurisdizioni stanno accelerando i piani per istituire una governance sull’AI.

Sunak vuole stabilire “il giusto approccio”

Altman, Hassabis e Amodei hanno incontrato il primo ministro britannico questa settimana. Il quartetto è stato raggiunto da Chloe Smith, ministro della Scienza in carica, per discutere della definizione del “giusto approccio alla governance per la prossima frontiera tecnologica”, ha dichiarato il governo.

WHITEPAPER Come abilitare elevati standard di sicurezza, crittografia e monitoraggio dei dati? Datacenter Datacenter Infrastructure Management

Sunak, che ha spesso cercato di posizionarsi come esperto di tecnologia, ha affermato che l’AI potrebbe avere un impatto positivo sugli esseri umani, ma è desideroso che il successo dell’AI si basi sulla presenza dei giusti controlli per garantire la fiducia del pubblico.

Secondo quanto riferito, il premier e gli amministratori delegati hanno discusso dei rischi della tecnologia, che vanno dalla disinformazione alla sicurezza nazionale fino alle minacce esistenziali. Avrebbero inoltre discusso delle misure di sicurezza, delle azioni volontarie che i laboratori stanno prendendo in considerazione per gestire i rischi e dei possibili percorsi di collaborazione internazionale sulla sicurezza e la regolamentazione dell’AI.

I responsabili di OpenAI, Anthropic e Google DeepMind accetterebbero di collaborare con l’amministrazione Sunak per garantire che l’approccio all’AI del Paese “risponda alla velocità delle innovazioni in questa tecnologia sia nel Regno Unito che nel resto del mondo”.

Il Regno Unito ha optato per un approccio “leggero”, lasciando alle singole autorità di regolamentazione il compito di elaborare regole sull’AI per i loro settori specifici. Il governo ha pubblicato un libro bianco che delinea le linee guida a cui dovranno attenersi le norme che i regolatori applicheranno.

Gli amministratori delegati avrebbero anche concordato di lavorare a stretto contatto con la task force del modello di fondazione del Regno Unito, un’iniziativa da 100 milioni di sterline (125 milioni di dollari) incaricata di spendere per le infrastrutture del modello e per gli appalti dei servizi pubblici.

Google guida la richiesta di regole volontarie sull’AI nell’UE

Il CEO di Google Sundar Pichai avrà un incontro separato con il primo ministro Sunak per parlare di AI.

Pichai ha scelto di incontrare i leader dell’UE prima di un incontro con il Regno Unito per discutere l’AI Act dell’UE.

Il CEO di Google a Bruxelles con il capo dell’industria dell’UE Thierry Breton e ha concordato di lavorare insieme per “sviluppare un patto sull’intelligenza artificiale su base volontaria”.

“Sundar e io abbiamo convenuto che non possiamo permetterci di aspettare che la normativa sull’AI diventi effettivamente applicabile”, ha dichiarato Breton in un comunicato.

La legge sull’AI dell’UE, che negli ultimi due anni si è lentamente avviata a diventare legge, classificherebbe tutti i sistemi di AI in base alla loro “affidabilità” o alla loro probabilità di incidere sui diritti dei cittadini.

Per anticipare la curva legislativa, Google si appresta a collaborare con la Commissione europea e con le aziende europee e non europee per stabilire una serie di regole che disciplinino la tecnologia.

Anche Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza, ha incontrato Pichai. Margrethe Vestager ha avvertito che l’AI “si evolve a velocità estrema”, da cui la necessità di un accordo volontario su regole universali.

Il Parlamento europeo avrebbe dovuto votare la legge intorno alla seconda settimana di giugno – la stessa settimana del Vertice sull’intelligenza artificiale di Londra – anche se si prevede un ritardo significativo, dato che i legislatori non riescono a trovare un accordo sui principi di base della legge.

La legislazione è stata regolarmente rinviata a causa delle discussioni tra i legislatori su numerose disposizioni, compresi gli aspetti che riguardano l’uso dei sistemi biometrici di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine.

Le modifiche più recenti includono aggiunte tardive per coprire i modelli di fondazione, come ad esempio PaLM 2 e GPT-4 – introducendo “ulteriori requisiti di trasparenza”, tra cui l’obbligo di dichiarare che il modello è stato generato dall’AI.

Nonostante un altro potenziale ritardo, la futura legislazione non è lontana dal diventare legge. Dopo aver ricevuto il via libera da entrambe le commissioni del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, il disegno di legge deve essere approvato dall’intero Parlamento prima di un’ultima firma da parte dei leader di entrambi gli organi.