Plugin di ChatGPT: la guida completa

Disponibili solo per chi dispone di abbonamento ChatGPT Plus, consentono al chatbot di OpenAI di avere accesso a informazioni più aggiornate, eseguire calcoli e utilizzare servizi di terze parti. Ecco alcuni tra i primi disponibili [...]

Un plugin è una estensione di terze parti progettata ad hoc con lo scopo di aumentare la funzionalità di ChatGPT. OpenAI sostiene che i plugin di ChatGPT sono creati appositamente per i modelli linguistici e consentono al chatbot di avere accesso a informazioni più aggiornate, a eseguire calcoli e a utilizzare servizi di terze parti.

I plugin ChatGPT stanno cambiando il modo in cui funziona ChatGPT e consentono a quest’ultimo di essere all’avanguardia con concorrenti come Google Bard e Microsoft Bing AI.

Come si scaricano e installano i plugin di ChatGPT?

Requisito fondamentale è avere un abbonamento ChatGPT Plus. I plug-in ChatGPT non sono disponibili senza un abbonamento premium.

Una volta iscritti a ChatGPT Plus, i plugin si attivano automaticamente e si trovano nella sezione “Beta Features” delle impostazioni utente. Il servizio ha un costo di 20 dollari al mese e consente agli utenti di utilizzare il modello ChatGPT-4 di OpenAI. Inoltre, gli abbonati hanno accesso a oltre 70 plugin di terze parti avendo quindi la possibilità di analizzare contenuti del web, visualizzare e analizzare dati e altre funzioni.

Gli utenti hanno la possibilità di installare tutti i plugin desiderati, ma possono utilizzarne contemporaneamente solo tre.

Nello specifico, la procedura è la seguente:

Nell’angolo in basso a sinistra di ChatGPT voce impostazioni, cliccare funzionalità beta, attiva l’impostazione plugin.

Selezionare nuova chat Cambiare il modello Chatgpt in GPT-4 Dal menu a tendina, selezionare Plugin > Plugin Store. Ora selezionare il plug-in ChatGPT che si vuole installare.

L’installazione richiede pochi minuti e per disinstallare basta selezionare nuovamente il plug-in.

Come si usano i plugin su ChatGPT

In base al plugin che viene installato, cambia il modo in cui utilizzarlo. Rispetto al normale funzionamento di ChatGPT, comunque, non vi è grande differenza, a parte il fatto che nel momento in cui si riceve risposta a una domanda, l’accuratezza e la precisione della risposta è influenzata anche dalla qualità del plugin, mentre prima ciò non succedeva in quanto non vi erano plugin installati.

L’ecosistema del plug-in ChatGPT non è ancora completamente attivo e funzionante e, nonostante l’elevato numero di plugin disponibili, non tutti funzionano correttamente.

Lavorare più velocemente con i plugin di ChatGPT

I plugin di ChatGPT consentono di lavorare più velocemente perché consentono maggior organizzazione ed efficienza in base alle necessità.

Per esempio, se si desidera formulare delle liste o ricordarsi di alcune scadenze è possibile installare il plugin Todo.

Se invece si ha necessità di aiuto nell’invio delle mail esiste il plugin “Invia e-mail”.

Questi sono solo degli esempi di plugin in grado di semplificare e velocizzare le attività.

Personalizzare ChatGPT con i plugin

Per personalizzare le conversazioni e renderle con un tone of voice adeguato alle necessità esistono diversi plugin, oppure per dare priorità ad alcune notizie rispetto ad altre.

Estensione di Chrome per ChatGPT

Un plugin di Google, anche noto come estensione o componente aggiuntivo, è un software aggiuntivo che può essere installato e utilizzato con i prodotti e i servizi di Google, come il browser Google Chrome o il client di posta elettronica Gmail.

I plugin di Google possono essere sviluppati da Google stessa o da sviluppatori di terze parti.

Questi plugin possono essere scaricati e installati dall’utente nel proprio browser o applicazione, garantendo funzionalità aggiuntive e personalizzazioni specifiche.

Ad esempio, nel contesto del browser Google Chrome, esistono numerosi plugin disponibili che consentono di tradurre automaticamente i contenuti, gestire le password, bloccare la pubblicità migliorare la produttività, modificare l’aspetto delle pagine web e molto altro ancora. Essi consentono agli utenti di personalizzare il proprio browser e adattarlo alle proprie esigenze specifiche.

In sintesi, un plugin di Google è un componente aggiuntivo che estende le funzionalità di base dei prodotti e dei servizi Google, consentendo agli utenti di personalizzarli e migliorarli secondo le proprie preferenze.

Attualmente non esiste un’estensione di Chrome specifica per utilizzare ChatGPT direttamente nel browser. ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale che richiede una connessione a un server per eseguire le richieste di elaborazione del linguaggio naturale. Pertanto, non è possibile utilizzare ChatGPT come estensione di Chrome in modo diretto.

Se si desidera utilizzare ChatGPT su Chrome, è possibile visitare un sito web o un’applicazione che offre l’accesso a ChatGPT. Alcuni servizi online forniscono l’interfaccia di ChatGPT, consentendo agli utenti di interagire con il modello direttamente tramite il browser.

Alcuni plugin di ChatGPT

OpenTable

OpenTable è una piattaforma online di prenotazione di tavoli per ristoranti. Fondata nel 1998, OpenTable consente agli utenti di prenotare un tavolo in modo rapido e conveniente mediante il sito web o l’applicazione mobile.

I criteri di ricerca sono la posizione degli utenti, il tipo di cucina, le recensioni.

Una volta trovato un ristorante, è possibile selezionare l’orario desiderato e il numero di persone per la prenotazione.

OpenTable mostra la disponibilità dei tavoli in tempo reale e consente di effettuare la prenotazione immediata.

OpenTable è stato ampiamente adottato da ristoranti in tutto il mondo e offre un sistema di prenotazione centralizzato che semplifica il processo di prenotazione per gli utenti e facilita la gestione delle prenotazioni per i ristoratori. Inoltre, offre anche programmi di fedeltà e promozioni per incentivare gli utenti a utilizzare la piattaforma per le loro prenotazioni.

In sintesi, OpenTable è una piattaforma online che semplifica la prenotazione di tavoli nei ristoranti, offrendo agli utenti un modo facile e veloce per trovare, prenotare e passare del tempo nei loro ristoranti preferiti.

Wolfram

Wolfram è un’azienda che si concentra sulla creazione e lo sviluppo di tecnologie computazionali avanzate. La sua creazione più famosa è Wolfram Alpha, un motore di ricerca computazionale che fornisce risposte e calcoli basati su una vasta gamma di dati e algoritmi.

Wolfram Alpha è diverso da un motore di ricerca tradizionale perché fornisce informazioni e risposte dirette invece di mostrare una lista di link a pagine web.

È in grado di comprendere e risolvere una vasta gamma di domande e problemi matematici, scientifici, statistici, finanziari, linguistici e di molti altri settori.

Oltre a Wolfram Alpha, l’azienda Wolfram offre anche altri prodotti e servizi, come il software Mathematica, che è uno strumento per la computazione simbolica e numerica utilizzato in ambito scientifico e di ricerca.

Wolfram offre anche Wolfram Language, un linguaggio di programmazione che combina capacità simboliche e algoritmiche avanzate per l’elaborazione dei dati e l’automazione.

Complessivamente, Wolfram è un’azienda che si concentra sull’innovazione e lo sviluppo di tecnologie computazionali che consentono di ottenere informazioni, risolvere problemi e eseguire calcoli avanzati in diversi campi, dalla matematica alla scienza, all’analisi dei dati e molto altro ancora.

Zapier

Zap ier è una piattaforma di automazione che consente di collegare diverse applicazioni web tra loro e automatizzare i flussi di lavoro. Con Zapier è possibile creare “Zap”, ovvero delle automazioni, che collegano le azioni tra le diverse app supportate.

L’obiettivo principale di Zapier è rendere meno complessa l’integrazione e l’automazione dei processi tra le diverse applicazioni che si utilizzano.

Zapier supporta un’ampia gamma di applicazioni, tra cui strumenti di gestione dei progetti, social media, servizi di archiviazione cloud, app di messaggistica e molto altro ancora.

Gli utenti possono scegliere le app preferite, scegliere le azioni da collegare e creare le automazioni attraverso l’interfaccia intuitiva di Zapier.

In sintesi, Zapier è una piattaforma di automazione che consente di collegare e automatizzare diverse applicazioni web, semplificando i flussi di lavoro e riducendo la necessità di svolgere manualmente determinate attività ripetitive tra le applicazioni.

