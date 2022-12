Per dimostrarlo, CPR ha utilizzato ChatGPT e Codex per produrre e-mail e codici malevoli e una catena di infezione in grado di colpire i computer degli utenti [...]

Hacker potrebbero utilizzare ChatGPT e Codex di OpenAI per eseguire attacchi mirati. Lo segnala Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software.

Per dimostrarlo, CPR ha utilizzato ChatGPT e Codex per produrre e-mail e codici malevoli e una catena di infezione in grado di colpire i computer degli utenti.

CPR ha utilizzato ChatGPT per creare e-mail di phishing e codice malevolo, e ha condiviso esempi della scoperta, sottolineando lo sviluppo di tecnologie AI può cambiare significativamente il panorama delle minacce informatiche.

ChatGPT

Utilizzando ChatGPT di Open AI, CPR è stato in grado di creare una e-mail, con un documento Excel allegato contenente codice dannoso in grado di scaricare reverse shell, un tipo di attacco che punta a connettersi a un computer e a reindirizzare le connessioni di input e output della shell del sistema di destinazione, in modo che l’hacker possa accedervi da remoto.

Gli step eseguiti

Chiedere a ChatGPT di:

impersonare una società di hosting ripetere la procedura, creando una e-mail di phishing con un allegato Excel malevolo creare un codice VBA dannoso in un documento Excel.

Codex di Open AI

CPR è stato anche in grado di generare codice malevolo utilizzando Codex, ponendo richieste come: