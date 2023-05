Il Congresso vorrebbe imporre nuovi regolamenti sull'AI, ma deve raggiungere un consenso. Il Ceo di Open AI sosterrà la richiesta di una regolamentazione della tecnologia in modo che i benefici superino i potenziali danni, come la disinformazione o le frodi [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

L’amministratore delegato di OpenAI, produttore di ChatGPT, testimonierà martedì 23 maggio davanti a una commissione del Senato, mentre i legislatori hanno iniziato a dare una spinta bipartisan verso la regolamentazione dei nuovi potenti strumenti di intelligenza artificiale a disposizione dei consumatori. Sam Altman, che è alla sua prima apparizione davanti al Congresso, dovrebbe sostenere le richieste di una regolamentazione della tecnologia, in modo che i potenziali danni, come la disinformazione o le frodi, non superino i benefici.

“A lungo termine, sarà necessario che il nostro governo e i governi di tutto il mondo agiscano e mettano in atto regolamenti e standard che ci assicurino di ottenere il massimo da queste tecnologie e di ridurre al minimo gli aspetti negativi”, ha dichiarato Altman in una recente intervista alla CNBC.

I senatori Richard Blumenthal e Josh Hawley hanno dichiarato che la sessione di martedì del sottogruppo del Comitato giudiziario del Senato sulle questioni tecnologiche servirà come primo passo per comprendere i nuovi strumenti, riflettendo il fatto che i legislatori non hanno ancora raggiunto un consenso su come rispondere alla rapida adozione di questi strumenti da parte dei consumatori.

“L’AI è estremamente eccitante per le sue potenziali promesse di bene, ma c’è anche una giustificata ansia per gli aspetti negativi”, ha detto Blumenthal in un’intervista prima dell’udienza. “È necessario un controllo e una regolamentazione prima che questa tecnologia ci superi a tal punto da perdere la capacità di proteggerci dai suoi potenziali mali”.

Hawley ha aggiunto che “l’intelligenza artificiale sarà trasformativa in modi che non possiamo nemmeno immaginare, con implicazioni per le elezioni, i posti di lavoro e la sicurezza degli americani”.

La sessione con il signor Altman è l’ultima di una serie di incontri alla Casa Bianca e a Capitol Hill dopo il lancio, alla fine dello scorso anno, di ChatGPT, il chatbot rivolto ai consumatori e basato sul sistema di intelligenza artificiale GPT di OpenAI, che ha raggiunto circa 100 milioni di utenti in due mesi.

Altman al Senato dopo Microsoft e Google

Solo sei mesi fa, Altman era un imprenditore poco conosciuto al di fuori della Silicon Valley. La sua testimonianza di martedì fa seguito a un recente incontro alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di Google e Microsoft e il vicepresidente Kamala Harris, che ha detto alle aziende che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza dei loro prodotti.

Il successo immediato di ChatGPT ha scatenato una corsa del settore che sta portando la tecnologia nelle mani di miliardi di utenti.

La tecnologia, che può produrre istantaneamente output simili a quelli umani di testo, codice informatico, video, musica e foto sulla base di richieste scritte, promette di migliorare la produttività delle persone in una serie di attività, ma minaccia anche i posti di lavoro, facilita la diffusione di informazioni false e fornisce ai potenziali criminali nuovi strumenti per la personificazione, l’hacking o altri illeciti.

Secondo alcuni tecnologi, l’AI prefigura anche un futuro in cui l’intelligenza delle macchine supererà quella degli esseri umani.

Christina Montgomery, chief privacy and trust officer di IBM, ha dichiarato in una recente intervista: “L’introduzione di ChatGPT ha scosso i politici” a concentrarsi sull’intelligenza artificiale. La Montgomery è pronta a testimoniare martedì insieme ad Altman e a un terzo testimone, il professore emerito della New York University, Gary Marcus.

Nella sua testimonianza scritta, la Montgomery ha esortato i legislatori a regolamentare con precisione gli usi specifici dell’AI, piuttosto che la tecnologia stessa. “Un chatbot in grado di fornire consigli su un ristorante o di redigere un’e-mail ha un impatto diverso sulla società rispetto a un sistema che supporta le decisioni in materia di credito, alloggio o occupazione”, ha affermato.