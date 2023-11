Sam Altman, ex Ceo di OpenAi appena “silurato” dal Cda, entra trionfalmente in Microsoft, insieme con alcuni membri del team, per formare un nuovo gruppo di ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale interno all’azienda.

Nel bel mezzo della crisi del fine settimana che ha sconvolto OpenAI, culminata con la nomina di Emmett Shear a CEO ad interim dell’azienda, Microsoft ha giocato quindi la sua carta. Sebbene molti dettagli rimangano ancora celati, Satya Nadella, Ceo del colosso tecnologico, ha confermato su X che Altman, Greg Brockman e i loro colleghi da OpenAI si uniranno e guideranno la nuova impresa. La decisione di portarli in Microsoft è arrivata dopo il tentativo fallito dell’azienda di reintegrare Altman come Ceo di OpenAI. Nadella ha anche sottolineato che Microsoft rimane impegnata nella partnership con OpenAI – in cui ha investito 13 miliardi di dollari – e attende con ansia di “conoscere” e lavorare con Shear e il nuovo team dirigenziale dell’azienda. Secondo il New York Times, Shear possiede un “mix unico di capacità, competenze e relazioni che faranno progredire OpenAI”.

“Ho accettato questa posizione perché credo che OpenAI sia una delle aziende più importanti esistenti oggi. Quando il Consiglio di amministrazione mi ha informato della situazione e mi ha chiesto di assumere questo ruolo, non ho preso la decisione alla leggera”, ha commentato Shear, che ha annunciato di voler avviare un’indagine indipendente entro 30 giorni per far luce sul licenziamento di Altman e sullo sconvolgimento all’interno dell’azienda.

Altman e Brockman hanno confermato il loro ingresso in Microsoft

Dopo l’annuncio di Nadella, sia Altman che Brockman hanno confermato il passaggio su X, sottolineando che la loro missione prosegue. Poco dopo, diversi membri dello staff di OpenAI, tra cui Mira Murati (ingegnere che ha avuto una parte rilevante in ChatGPT), hanno iniziato a postare su X frasi come: “OpenAI non è nulla senza le sue persone”. E dire che Murati era stata promossa da CTO a CEO ad interim dopo l’allontanamento di Altman, ma successivamente si è schierata con lui e i suoi sostenitori per farlo reintegrare.

Satya Nadella

Non è chiaro se tutte queste persone abbiano deciso di dimettersi e unirsi alla nuova impresa di Altman, ma un report de The Information sottolinea che decine di membri dello staff hanno annunciato internamente le loro dimissioni quando il direttore del consiglio e capo scienziato Ilya Sutskever ha comunicato ai dipendenti che Altman non sarebbe tornato.

“Il consiglio di amministrazione è fermamente convinto che la sua decisione sia l’unico modo per far progredire e difendere la missione di OpenAI”, si legge nella nota di domenica, in riferimento all’allontanamento di Altman dalla società avvenuto venerdì. La nota è stata firmata da ciascuno dei quattro amministratori del consiglio di amministrazione della società: Adam D’Angelo, Helen Toner, Ilya Sutskever e Tasha McCauley.

“In parole povere, il comportamento di Sam e la sua mancanza di trasparenza nelle interazioni con il consiglio di amministrazione hanno compromesso la capacità del consiglio di supervisionare efficacemente la società nel modo in cui è stato incaricato di fare”, si legge nella nota.

In un post separato su X, Nadella ha confermato che Altman guiderà la nuova entità AI come Ceo. Insieme a lui e Brockman, altri membri confermati nella leadership iniziale sono l’ex direttore della ricerca di OpenAI Jakub Pachocki, l’ex ricercatore Szymon Sidor e l’ex responsabile della preparazione Aleksander Madry.

Un portavoce di Microsoft ha rifiutato di commentare ulteriormente i messaggi di Nadella a X. La lettera è stata riportata in precedenza da Wired.

Altman ha risposto in modo criptico, scrivendo su X: “La missione continua”. Lunedì (20 novembre) mattina, più di 550 dei 700 dipendenti di OpenAI avevano firmato una lettera in cui affermavano che avrebbero potuto lasciare l’azienda per unirsi al nuovo progetto di Altman alla Microsoft, a meno che il consiglio di amministrazione della start-up non si dimettesse.

Mentre i dipendenti di OpenAI firmavano la lettera con la quale comunicavano che erano pronti a unirsi al nuovo progetto di Altman alla Microsoft, un nome spiccava: Sutskever. Il capo scienziato di OpenAI ha postato un messaggio su X nel quale afferma di essere profondamente dispiaciuto del suo ruolo nella decisione del consiglio di amministrazione. “Non ho mai avuto intenzione di danneggiare OpenAI”, ha dichiarato. “Amo tutto ciò che abbiamo costruito insieme e farò tutto il possibile per riunire l’azienda”.

Cosa succederà ora?

Cosa ne sarà di OpenAI?

Le partenze successive ad Altman sono destinate a scuotere OpenAI ma non il suo corso più ampio. Con Microsoft come suo sostenitore e partner (sebbene forse un po’ deluso), si prevede che l’azienda continuerà il suo lavoro verso l’AGI, l’intelligenza artificiale generale. La rassegna delle dimissioni dovrebbe anche fornire ai molti concorrenti di OpenAI nuovi talenti da reclutare. Ad esempio, l’impresa AI di Elon Musk, xAI, ultimamente sta approfittando di questa situazione condividendo post in cui annuncia nuove assunzioni per diversi ruoli. Microsoft, dal canto suo, potrebbe non aver ottenuto l’esito inizialmente desiderato – con Altman che ritorna come Ceo, l’azienda è ancora al comando. Continuerà il lavoro che ha svolto con OpenAI e si muoverà per lanciare le funzionalità pianificate per i suoi prodotti e partner, supportando allo stesso tempo un team di ricerca sull’AI completamente nuovo sotto la sua egida. Questo darà al gigante tecnologico un accesso molto più facile alla potenza dell’AI per i suoi prodotti, tra cui Windows e Teams.

“Non vediamo l’ora di muoverci rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo”, ha affermato Nadella nel suo post. Questa strategia di porre fine al caos prendendo dinamicamente il controllo di due protagonisti dell’AI sta ricevendo ampi consensi nella comunità tecnologica. Detto questo, con Altman fuori e una nuova leadership al timone, resta da vedere come OpenAI si stabilizzerà e si comporterà nel settore. Ancora più importante, quanto saranno fiduciosi i clienti che utilizzano i suoi prodotti nei giorni a venire.

Di cosa si occuperà Sam Altman in Microsoft?

Satya Nadella ha risposto fornendo alcuni suggerimenti su come vede il nuovo ruolo di Ceo di Altman in Microsoft: “Abbiamo imparato molto nel corso degli anni su come dare ai fondatori e agli innovatori lo spazio per costruire identità e culture indipendenti all’interno di Microsoft, tra cui GitHub, Mojang Studios e LinkedIn, e non vedo l’ora che tu faccia lo stesso”.

Microsoft in genere assegna il titolo di Ceo solo ai leader di aziende separate o grandi al proprio interno. Il capo di Xbox, Phil Spencer, è stato recentemente nominato Ceo di Microsoft Gaming; Microsoft ha utilizzato o mantenuto posizioni di Ceo per una serie di sue acquisizioni, tra cui GitHub, LinkedIn, Mojang e Activision Blizzard. Questo potrebbe suggerire piani più grandi per il nuovo team di ricerca sull’intelligenza artificiale avanzata di Microsoft.

Il nuovo team guidato da Altman e Brockman arriva ad appena una settimana dall’annuncio fatto da Microsoft a Ignite 2023 di aver realizzato il proprio chip di intelligenza artificiale personalizzato che può essere utilizzato per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ed evitare potenzialmente una costosa dipendenza da Nvidia. Microsoft ha anche creato la propria CPU basata su Arm per i carichi di lavoro cloud. Entrambi i chip personalizzati sono progettati per alimentare i data center di Azure.

Altman e OpenAI avevano lavorato con Microsoft per perfezionare e testare il chip Maia 100 AI. Microsoft si è affrettata a minimizzare l’impatto del chip sulla sua partnership con Nvidia, ma la GPU Maia fa parte di una serie e l’azienda sta già lavorando a una seconda generazione.

Microsoft è il partner cloud esclusivo per OpenAI e i servizi cloud di Microsoft alimentano tutti i carichi di lavoro OpenAI tra prodotti, servizi API e ricerca.