In futuro, il nostro PC, il nostro telefono, la nostra postazione di lavoro potrebbero essere un PC, un telefono e una postazione di lavoro con AI. È quanto ha sostenuto il Ceo di Lenovo, Yang Yuanqing, durante il Lenovo Tech World 2023 ad Austin, in Texas. Un modello di base personale sarebbe addestrato solo sui nostri dati personali e potrebbe rispondere a domande simili a quelle di ChatGPT, personalizzate per noi. Senza avere bisogno di Internet per funzionare.

I modelli di base sono grandi modelli di apprendimento automatico (come da 100 a 200 miliardi di parametri) che sono addestrati su una vasta quantità di dati su scala Internet e possono essere utilizzati in una vasta gamma di compiti. ChatGPT di OpenAI è costruito sui modelli di base GPT-3.5 e GPT-4.

Modelli di base pubblici e privati

Attualmente, gli utenti hanno la scelta tra due modelli di base fondamentali: modelli di base pubblici e privati. I modelli pubblici come ChatGPT sono accessibili a tutti; sono addestrati su dati pubblici e possono svolgere compiti generali. Funzionano bene in generale, ma significa che qualsiasi dato che si inserisce va nel dominio pubblico. Inoltre, l’output può essere troppo generale, quindi le risposte possono essere meno accurate o specifiche.

I modelli privati, sintonizzati o addestrati su dati specifici di un’industria o di un’azienda, sono in grado di rispondere a domande più specifiche e svolgere compiti più specifici. Mantengono anche i dati interni in azienda, ma sono sintonizzati per un gruppo di persone, ad esempio i dipendenti di un’azienda. Questi non sono personalizzati.

I modelli di base personali restringono il pubblico a uno. Sono addestrati sui nostri dati, il che significa che la nostra AI personale può fare piani di viaggio e sapere quali ristoranti o attività scegliere perché conosce i nostri gusti. La tecnologia di compressione del modello di Lenovo permette al modello di base personale di funzionare sul nostro dispositivo.

“Diventa una tua estensione digitale, sostanzialmente”, ha detto Yang. “Avrai un gemello AI personale”.

La sua visione riecheggia quella di Mustafa Suleyman, co-fondatore di DeepMind che ora dirige Inflection AI. Anche Suleyman crede che la prossima tappa sia un’AI personale che può agire come tuo rappresentante legale e acquistare cose per te, ad esempio.

A giugno, Lenovo ha detto che prevede di investire 1 miliardo di dollari in dispositivi, infrastrutture e soluzioni nei prossimi tre anni, oltre a quanto già investito nella tecnologia.

Lenovo: un framework di AI ibrido

Il futuro dei modelli di base è un framework di AI ibrido di modelli pubblici, privati e personali, ha detto Yong Rui, CTO di Lenovo. Per capire come funziona, ha prima spiegato come funzionerebbe ogni modello di base individualmente e poi insieme.