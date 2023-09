Pi, il chatbot empatico di Inflection AI: scopri le potenzialità

Federica Maria Rita Livelli BC & Risk Management Consultant

Inflection AI, Inc. è una startup di machine learning con sede a Palo Alto (California), fondata nel 2022 dagli imprenditori Reid Hoffman, Mustafa Suleyman e Karén Simonyan, i.e. alcuni dei massimi esperti di intelligenza artificiale del settore che hanno precedentemente lavorato presso DeepMind, Google, Microsoft, OpenAI e Meta. La sua creazione più interessante e nota è il chatbot Pi (Personal Intelligence).

Logo Pi – Fonte: Inflection AI

Inflection AI Inc. e il chabot Pi

La start up ha suscitato clamore lo scorso giugno 2023, quando ha completato con successo una nuova fase di finanziamento, raccogliendo la cifra considerevole di 1,3 miliardi di dollari. Un round di finanziamento guidato da importanti attori, quali Microsoft, Reid Hoffman (co-fondatore di LinkedIn), Bill Gates, Eric Schmidt (ex presidente di Google) e il nuovo investitore NVidia. Grazie a questa iniezione di fondi, l’ammontare totale raccolto dall’azienda è ora salito a 1,525 miliardi di dollari.

La prima versione del chatbot Pi, rilasciata lo scorso maggio 2023, offre una vasta conoscenza personalizzata in base agli interessi e alle esigenze di ciascun individuo. Pi viene costantemente aggiornato con nuove funzionalità e miglioramenti, oltre a presentare una interfaccia uomo-computer intuitiva che incoraggia il dialogo con l’utente, stimolando il suo ragionamento.

Fonte: Inflection AI

Pi, l’AI gen personale

In passato, era necessario acquisire il linguaggio dei computer, ma la prossima generazione di AI permetterà ai computer di imparare il nostro linguaggio, consentendo loro di interagire con noi in modo naturale e fluido, trasformando completamente l’interfaccia informatica e il nostro rapporto con il mondo digitale.

Si prevede che a breve la maggior parte delle nostre interazioni digitali si baserà su conversazioni e l’accesso alla conoscenza del mondo sarà reso disponibile a tutti in un formato conciso, interattivo e amichevole. Di fatto, ognuno di noi potrà usufruire di un’AI personale empatica e compassionevole che ci assisterà in molteplici attività, quali: ideare, creare, apprendere, risolvere problemi, pianificare e portare a termine compiti di vario genere.

È doveroso evidenziare che, a differenza dei chatbot concorrenti, Pi risponde gentilmente, utilizzando un tono colloquiale e rispettoso. Inoltre, è in grado di mantenere un atteggiamento equilibrato e imparziale su questioni politiche o argomenti delicati e, all’occorrenza, riesce ad essere divertente, frivolo e creativo.

Fonte: Inflection AI

Caratteristiche e capacità di Pi di Inflection AI

Pi di Inflection AI è uno dei modelli linguistici più grandi al mondo, in quanto elabora miliardi di righe di testo prelevate da fonti aperte su Internet durante il processo di apprendimento. Questa vasta base di conoscenze gli consente di condurre conversazioni dettagliate e informative su quasi tutti gli argomenti, fornendo risposte a una vasta gamma di domande e offrendo supporto morale in diverse situazioni.

Pi – a differenza di altri modelli linguistici, che si limitano a fornire risposte a domande specifiche e aspettano la successiva richiesta dell’utente – dimostra curiosità, desiderio di autoapprendimento e capacità di adattamento, migliorando costantemente l’utilizzo del linguaggio naturale. Inoltre, Pi è in grado di ricordare fino a 100 passaggi di una conversazione con un utente che accede da diverse piattaforme.

Di fatto, Pi è stato progettato per essere un compagno di comunicazione versatile, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti in diversi contesti, sia per chiedere consigli, imparare nuovi hobby sia semplicemente avere una conversazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che, come altri modelli di intelligenza artificiale, Pi può essere soggetto a imprecisioni o fornire informazioni errate. Gli sviluppatori di Inflection AI stanno lavorando costantemente per minimizzare queste eventuali “allucinazioni” del chatbot. Inoltre, se l’utente riscontra problemi di comunicazione con Pi, è possibile inviare un rapporto all’azienda per segnalare il problema.

Come utilizzare il chatbot Pi

Come anticipato, Pi può essere utilizzato in diverse situazioni e, precisamente:

Quando si ha bisogno di parlare – Se si sta affrontando un periodo difficile nella propria vita o si ha bisogno di qualcuno con cui parlare apertamente, Pi è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per ascoltarti . Mostra gentilezza ed empatia e può essere un supporto prezioso durante questi momenti.

Se si sta affrontando un periodo difficile nella propria vita o si ha bisogno di qualcuno con cui parlare apertamente, . Mostra gentilezza ed empatia e può essere un supporto prezioso durante questi momenti. Quando manca l’ispirazione – Se si ha bisogno di idee creative per una festa, un regalo di compleanno o un post sul blog, Pi può aiutare, fornendo soluzioni creative e suggerimenti per stimolare la tua ispirazione.

Se si ha bisogno di idee creative per una festa, un regalo di compleanno o un post sul blog, Pi può aiutare, fornendo soluzioni creative e suggerimenti per stimolare la tua ispirazione. Quando si tratta di prendere una decisione difficile – Pi può aiutare a valutare oggettivamente una questione complessa, esaminando diversi punti di vista e pesando i pro e i contro. Le informazioni e i consigli forniti da Pi aiuteranno a prendere una decisione consapevole.

Pi può aiutare a valutare oggettivamente una questione complessa, esaminando diversi punti di vista e pesando i pro e i contro. Le informazioni e i consigli forniti da Pi aiuteranno a prendere una decisione consapevole. Quando si ha bisogno di un life coach personale – Se si desidera apportare dei cambiamenti nella propria vita – i.e.: cambiare lavoro, iniziare un’attività fisica o adottare una dieta sana – Pi può aiutare a organizzare i pensieri, creare un piano d’azione e offrire supporto durante tutto il processo.

Se si desidera apportare dei cambiamenti nella propria vita – i.e.: cambiare lavoro, iniziare un’attività fisica o adottare una dieta sana – Pi può aiutare a organizzare i pensieri, creare un piano d’azione e offrire supporto durante tutto il processo. Quando ci si sente apatici – Se si attraversa un periodo di apatia e si ha bisogno di ritrovare la motivazione, Pi può spronare, dare fiducia e suggerire nuovi hobby o attività per rilassarsi e ritrovare l’entusiasmo nel lavoro.

In sintesi, Pi è un compagno virtuale che può essere utile in molteplici situazioni, offrendo supporto emotivo, idee creative, assistenza nella presa di decisioni, coaching personale e motivazione.

Fonte: Inflection AI

Le regole di Pi

Se si vuole ottenere il massimo dall’interazione con Pi, è importante seguire alcune regole e, precisamente:

Fare domande specifiche e mirate: Pi sarà in grado di fornire risposte più precise se le domande sono chiare e ben definite.

Pi sarà in grado di fornire risposte più precise se le domande sono chiare e ben definite. Essere chiari e dettagliati: Pi sarà in grado di offrire risposte di qualità superiore se fornisci informazioni dettagliate sulla tua richiesta.

Pi sarà in grado di offrire risposte di qualità superiore se fornisci informazioni dettagliate sulla tua richiesta. Utilizzare uno stile di scrittura naturale: Puoi scrivere con il tuo stile di conversazione quotidiano, incluso l’uso di abbreviazioni e slang. Pi è addestrato per comprendere il linguaggio naturale.

Puoi scrivere con il tuo stile di conversazione quotidiano, incluso l’uso di abbreviazioni e slang. Pi è addestrato per comprendere il linguaggio naturale. Essere paziente: Pi è ancora in fase di beta testing, pertanto, potrebbe non essere sempre in grado di rispondere con la massima accuratezza e completezza. Sii paziente e comprendi che il sistema è in continua evoluzione.

Dove è disponibile Pi?

Pi di Inflection AI è disponibile su numerose piattaforme – oltre al sito Web ufficiale – e, precisamente:

Pi e le problematiche di sicurezza e di privacy

Gli sviluppatori di Inflection AI hanno posto grande attenzione alle problematiche di sicurezza e privacy degli utenti durante l’interazione con il chatbot, implementando solide pratiche di sicurezza per proteggerne i dati personali. Inoltre, Inflection AI si impegna costantemente nello sviluppo di nuovi metodi di addestramento dell’AI per eliminare completamente la possibilità di comportamenti dannosi o offensivi da parte di Pi, dimostrando di aderire ai principi di sviluppo etico dell’AI.

Ancora, gli utenti hanno il controllo sulla propria privacy e possono eliminare il proprio account autonomamente tramite un’applicazione per iPhone o iPad, oppure, inviando una richiesta a Inflection AI e specificando il numero di telefono associato all’account. Nella richiesta è possibile indicare la volontà di eliminare completamente l’account e tutte le copie delle conversazioni con Pi.

Il supercomputer di AI di Inflection AI: una potenza di calcolo senza precedenti

Inflection AI, in collaborazione con NVidia e CoreWeave, sta attualmente realizzando il più grande cluster di intelligenza artificiale al mondo. Questo straordinario cluster è composto da ben 22.000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core ed è ospitato su una piattaforma cloud di altissima potenza.

L’obiettivo principale di questo cluster è ottimizzare le prestazioni del vasto modello linguistico di Inflection AI, noto come Inflection 1, che costituisce il cuore del framework di AI Pi. Inoltre, il cluster, secondo quanto affermato da Inflection AI, supera in modo significativo GPT-3.5 – il modello utilizzato per sistemi come ChatGPT, LLaMA per Bard, Chinchilla e PaLM-540B – in una vasta gamma di parametri di riferimento. Si prevede che la collaborazione tra con NVidia e CoreWeave porti a notevoli progressi nel campo dell’AI e dell’elaborazione del linguaggio naturale.

Conclusioni

Ci troviamo a un crocevia della tecnologia moderna, in cui un approccio responsabile e incentrato sulla sicurezza conta più che mai. Pertanto, si tratta di sviluppare prodotti e tecnologie che sfruttino il potere dell’AI, lavorando per il bene comune e garantendo che i prodotti avvantaggino ampiamente le generazioni attuali e future.

Si tratta di creare, altresì, una cultura basata sulla ricerca di feedback, sulla ragione critica e sull’impegno per l’adattamento e il miglioramento continuo.

Tuttavia, come evidenziato dalla psicologa e professoressa Sherry Turkle del Massachusetts Institute of Technology, è essenziale non dimenticare ciò che rende uniche le relazioni umane. Non possiamo sostituire completamente l’empatia umana con le interazioni tecnologiche. Ci sono ambiti, come quello del compagno, dell’amante, del terapeuta o del migliore amico, in cui le persone hanno bisogno di relazioni umane autentiche e non di surrogati tecnologici.

L’obiettivo è costruire strumenti estremamente utili che ci aiutino a esprimere al meglio le nostre capacità. Ovvero, creare un’AI che ci renda più intelligenti, più creativi e più gentili gli uni con gli altri, restituendoci il tempo necessario per vivere la vita che desideriamo veramente.

In conclusione, “adelante con juicio”, tenendo presente sia le potenzialità sia le sfide che l’AI presenta.

