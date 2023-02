Pianificare la produzione con gli algoritmi: il caso Salov

Pasquale Caso Sales Director Smart Industry - Engineering

Salov, produttore di olio di oliva esportato in tutto con i marchi Filippo Berio e Sagra e presente in circa 75 paesi, è stato affiancato da Engineering, attiva nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, in un processo di profonda trasformazione digitale dei suoi sistemi produttivi, per adeguarli in modo flessibile ai cambiamenti in corso.

Sfruttando la combinazione tra competenze di processo delle proprie strutture di consulting e le competenze tecnologiche provenienti dai vari centri di competenza di cui dispone, Engineering ha accompagnato Salov nel disegno e nella successiva realizzazione di una piattaforma integrata che ha inglobato un sistema MES (Manufaturing Execution System), uno schedulatore a capacità finita, un sistema di gestione della manutenzione e infine, anticipando forse anche quelle che sono le problematiche di molte aziende in questo momento, un sistema di monitoraggio dei consumi energetici.

Il progetto di digitalizzazione di Salov

Il progetto si è sviluppato su un perimetro di 5 linee produttive e 55 macchine coinvolte, ha visto prima di tutto l’implementazione di una piattaforma di pianificazione della produzione (Scheduling), in grado di gestire la schedulazione delle attività aziendali mediante innovativi modelli di supply chain Management, efficaci algoritmi di supporto alla decisione ed evoluti processi cooperativi. Il framework consente, con un solo click, di generare simulazioni cooperative, ovvero ambienti di lavoro condivisi sui quali effettuare analisi e modifiche.

Gli algoritmi in dotazione elaborano in automatico proposte in funzione del processo di scheduling in uso, mostrando, in base alle abitudini dell’utente, le informazioni più utili per analizzare i cambiamenti rispetto a scenari precedenti o per evidenziare nuove problematiche emerse. Per avere maggiore flessibilità la componente di Scheduling risiede in ambiente cloud.

”La risposta è arrivata con il progetto Omnia, momento centrale del percorso di trasformazione digitale di Salov”, racconta Luca Greco, CIO di Salov, ”con l’implementazione di nuovi sistemi a supporto del processo produttivo, di pianificazione e schedulazione della produzione e di manutenzione dell’impianto”.

È stata realizzata anche una piattaforma MES, che realizza le funzioni di Manufacturing Execution e Data Collection. Inclusa la componente di Quality in Line che è fondamentale per il settore alimentare. Si tratta di un’applicazione Web Responsive HTML 5 accessibile da una vasta gamma di dispositivi quali pc, tablet e smartphone. È strutturata in maniera modulare per facilitare l’inserimento di nuove funzionalità anche in successivi momenti e, attraverso un log applicativo, permette l’analisi delle attività compiute dagli utenti. Infine, è in grado di gestire contemporaneamente più aree del plant grazie a specifica configurazione. Questa componente risiede centralmente nel data center di riferimento messo a disposizione da Salov.

Sistema di gestione delle attività di manutenzione e monitoraggio dei consumi energetici

Il CMMS ovvero il sistema di gestione delle attività di manutenzione (Asset Management, è nato invece dalla necessità di dover gestire l’intera attività manutentiva di stabilimento, utilizzando un’interfaccia che riuscisse a fondere insieme il concetto di semplicità e di unicità. Tutta la gestione del CMMS avviene attraverso una comoda interfaccia web che permette di svolgere tutte le operazioni necessarie in totale autonomia. CMMS prevede una “profilazione”, (ruolo amministratore, manutentore, etc.): sulla base del profilo associato a ogni utente l’interfaccia si modificherà automaticamente rendendo visibile o meno alcune funzionalità.

Infine, è stato realizzato un sistema di monitoraggio dei consumi energetici (Energy Monitoring) all’interno della fabbrica.

Il progetto, avviato in pieno regime pandemico è stato portato avanti in una prima parte in modalità remota a seguito della comunicazione di lockdown e poi in modalità mista con meeting in loco per predisporre tutte le attività relative ai vari go live.

A prescindere dalle condizioni in cui si è svolto il progetto e del periodo pandemico attraversato, il fattore umano è stato sempre al centro delle attenzioni, nella consapevolezza di come questo aspetto rappresenti uno dei maggiori fattori di successo nella trasformazione digitale.

I vantaggi ottenuti

Il progetto ha portato a Salov una serie di benefici tra i quali si possono annoverare:

Integrazione dei processi tra Supply Chain (ERP), pianificazione, manutenzione e sistemi di produzione.

Indicatori di performance in tempo reale , tracciabilità dei componenti e Quality In Line ottenute automaticamente a sistema

, tracciabilità dei componenti e Quality In Line ottenute automaticamente a sistema Miglior governo IT dei sistemi e dei processi. Mitigazione dei rischi connessi al turn over delle persone, piattaforme applicative e tecnologie allineate con lo state of the art

Mitigazione dei rischi connessi al turn over delle persone, piattaforme applicative e tecnologie allineate con lo state of the art Supervisione , gestione degli asset e delle operazioni connesse alla manutenzione gestite a sistema

, gestione degli e delle operazioni connesse alla manutenzione gestite a sistema Maggiore flessibilità e reattività delle operations.

