Mondadori lancia un ciclo di corsi online sull’AI Gen

Focus, brand del Gruppo Mondadori, ha intrapreso un’iniziativa significativa per avvicinare il suo pubblico alla rivoluzione tecnologica dell’intelligenza artificiale. In collaborazione con PromptDesign.it e MYIA, ha lanciato un ciclo di corsi online dedicati all’apprendimento e all’uso dell’IA Generativa. Questi corsi sono progettati per soddisfare le esigenze sia dei neofiti che degli esperti, offrendo una formazione che va dalle basi dell’IA generativa all’uso avanzato di strumenti come ChatGPT, Claude e DALL-E.

Struttura e contenuti dei corsi

L’offerta formativa comprende tre video corsi strutturati in livelli di complessità crescente: base, intermedio e avanzato. Ogni corso è composto da 6-8 lezioni, accessibili online, e include materiali aggiuntivi e slides per facilitare l’apprendimento. Il corso base introduce i partecipanti ai concetti fondamentali dell’AI generativa, mentre il livello intermedio si concentra sulle tecniche di prompt design e sull’uso di modelli avanzati. Il corso avanzato, invece, è un master in prompt design e automazione, pensato per chi desidera diventare un vero esperto di AI.

Opportunità e accessibilità dei corsi

I corsi offerti da Focus rappresentano un’opportunità ideale per chi vuole comprendere come l’intelligenza artificiale stia trasformando la società e il mondo del lavoro. I docenti, tra cui Jacopo Perfetti e Federico Favot, sono esperti nel campo e offrono una formazione di alta qualità. I corsi non richiedono competenze tecniche pregresse e sono interamente fruibili online, garantendo la massima flessibilità. Al termine di ogni corso, viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Inoltre, sono previsti corsi specifici per insegnanti e bambini, in collaborazione con Mondadori Education e Focus Junior.

Maggiori dettagli sui corsi e sui pacchetti disponibili sono reperibili sul sito myia.academy.