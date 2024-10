Microsoft spinge l’innovazione e la crescita sostenibile in Italia

“Microsoft AI Tour” è una serie di eventi e iniziative volte a promuovere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo e accademico del Paese. Durante il tour – lanciato il 21 ottobre a Londra – particolare attenzione verrà data alle nuove funzionalità di Microsoft Dynamics 365 che integrano gli agenti Copilot, progettati per ottimizzare i processi aziendali attraverso soluzioni AI avanzate. Parallelamente, l’azienda sta intensificando i suoi investimenti in Italia, puntando sulla formazione e sul supporto alle università locali, come l’Università Vita-Salute San Raffaele, per potenziare la ricerca clinica tramite strumenti di intelligenza artificiale. Queste mosse si inseriscono in un contesto più ampio dove aziende di prestigio come Brembo e Ferrero stanno già implementando soluzioni innovative per rimanere competitive nel panorama globale.

Microsoft AI Tour: l’impegno per la crescita sostenibile dell’Italia

La tappa romana del Microsoft AI Tour, il 23 ottobre, non è stata solo un’occasione di annuncio per nuove tecnologie, ma un vero e proprio manifesto dell’impegno di Microsoft verso l’Italia. Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha sottolineato come l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo e sociale del Paese possa essere un volano di crescita sostenibile. Il discorso si è concentrato sulla responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie, evidenziando come una gestione attenta e sicura possa trasformare radicalmente settori chiave come manifatturiero, sanità e pubblica amministrazione, promuovendo al contempo inclusione e innovazione.

“Le organizzazioni italiane stanno adottando le tecnologie di Microsoft AI per favorire la crescita”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Attraverso la nostra iniziativa AI L.A.B. e l’ecosistema dei nostri partner su tutto il territorio, supportiamo le organizzazioni pubbliche e private nell’uso delle tecnologie di AI per promuovere l’innovazione e aumentare la produttività, allo stesso tempo aumentando le competenze legate all’AI.”

Copilot Agents e nuove funzionalità per Microsoft Dynamics 365

Nel corso del Microsoft AI Tour, è stata data particolare enfasi all’introduzione dei Copilot Agents all’interno di Copilot Studio e alla loro integrazione in Microsoft Dynamics 365. Queste innovazioni rappresentano un’evoluzione significativa verso l’automazione intelligente, mirando a ridurre il carico di lavoro routinario attraverso l’AI generativa. Le nuove funzionalità, che spaziano dai settori vendite alla gestione della catena di approvvigionamento, promettono di aumentare notevolmente l’efficienza operativa delle aziende, aprendo scenari inediti per una collaborazione uomo-macchina sempre più sinergica e produttiva.

Investimenti strategici e formazione per un futuro digitale

L’annuncio dell’investimento da 4,3 miliardi di euro per lo sviluppo di infrastrutture cloud e AI in Italia segna una pietra miliare per il futuro digitale del Paese. Questo investimento non solo amplia la capacità di data center, posizionando l’Italia come un hub strategico per Europa, Mediterraneo e Nord Africa, ma include anche un ambizioso piano di formazione digitale destinato a oltre un milione di italiani. Questa iniziativa rappresenta una solida base per supportare la trasformazione digitale delle imprese italiane e per preparare il capitale umano alle sfide del futuro.

Storie di innovazione italiana: da Brembo a Ferrero

Le collaborazioni tra Microsoft e le eccellenze italiane dimostrano la versatilità dell’applicazione dell’AI nei vari settori. Da Brembo che, attraverso l’utilizzo dell’AI nella ricerca e sviluppo ha notevolmente accelerato i tempi di produzione, a Ferrero che sta rivoluzionando il modo in cui le storie vengono raccontate ai bambini con Let’s Story nella sua piattaforma Applaydu. Queste storie non sono solo esempi di innovazione ma testimonianze di come l’intelligenza artificiale possa essere integrata con successo nel DNA produttivo italiano, elevando il valore aggiunto offerto ai clienti finali.

Università Vita-Salute San Raffaele e l’AI nella ricerca clinica

L’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) rappresenta un esempio eccellente di come l’intelligenza artificiale possa trasformare il settore della ricerca clinica e della medicina personalizzata. Grazie alla collaborazione con Microsoft, UniSR ha sviluppato una piattaforma basata su AI che migliora significativamente la capacità dei ricercatori e dei medici di analizzare dati complessi per diagnostiche più rapide ed efficaci. Questo progetto non solo ottimizza i processi decisionali ma è anche un passo avanti nel trattamento personalizzato dei pazienti, dimostrando il potenziale dell’AI nel migliorare le cure sanitarie.

Carlo Tacchetti, professore di Anatomia umana presso l’Università Vita-Salute San Raffaele: “Grazie alla nostra partnership con Microsoft, abbiamo sviluppato da zero una piattaforma AI rivoluzionaria che fa leva sui dati del mondo reale per implementare soluzioni pratiche, migliorando significativamente il processo decisionale dei medici e i risultati sanitari dei pazienti.”

iGenius: la collaborazione con Microsoft per portare Crystal nelle aziende dei settori regolamentati

Dal 2016, iGenius si impegna a democratizzare l’accesso alla conoscenza aziendale grazie all’Intelligenza Artificiale. Crystal, il prodotto di punta di iGenius, nasce per rispondere a questo obiettivo, posizionandosi come una piattaforma di Decision Intelligence per casi d’uso mission-critical nelle aziende dei settori altamente regolamentati. L’evoluzione di Crystal integra i più avanzati progressi nei modelli di linguaggio, raggiungendo lo stato dell’arte nella conversational AI. Intuitiva, semplice da usare e potente, la nuova versione di Crystal consente alle persone di interagire con i propri dati come se parlassero al proprio team.

La collaborazione tra iGenius e Microsoft Italia nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni di intelligenza artificiale applicata alla decision intelligence per le aziende dei settori regolamentati e i loro team. Oltre all’inclusione di Crystal nel marketplace di Microsoft, sono state avviate iniziative di go-to-market congiunte che hanno aumentato la visibilità della piattaforma e rafforzato il suo posizionamento sul mercato, favorendone la scalabilità a livello globale.

Roma Capitale presenta Julia, la guida AI per scoprire i tesori nascosti della città

In occasione dell’AI Tour, Microsoft ha annunciato una collaborazione con Roma Capitale per lo sviluppo di Julia, l’assistente virtuale basata sull’AI che aiuterà gli oltre 35 milioni di visitatori che arriveranno nella Capitale in occasione dell’imminente Giubileo. Disponibile a breve, Julia è una guida virtuale della città di Roma, basata sull’intelligenza artificiale, accessibile su WhatsApp, sul web e sui principali canali di messaggistica. Gli utenti possono chiedere in linguaggio naturale informazioni sulle visite ai siti del patrimonio culturale, sugli itinerari della città, nonché suggerimenti su alloggi e ristoranti per gustare la cucina tipica romana e italiana. In collaborazione con Microsoft e NTT DATA, fornitore globale di servizi aziendali e tecnologici, e Intellera, società di consulenza di Accenture Group, Roma Capitale spera che Julia possa creare una rivoluzione silenziosa nel modo in cui i visitatori vivono la città.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha dichiarato: “Siamo tra i primi nel mondo a mettere a disposizione di milioni di cittadini e di turisti uno strumento con caratteristiche tanto innovative. Julia è una guida virtuale affidabile, completa di tutte le informazioni utili per muoversi, conoscere e gustare fino in fondo e in modo creativo questo patrimonio immenso. Grazie alle tecnologie Microsoft e OpenAI portiamo l’intelligenza artificiale sul telefono di chiunque intenda vivere una esperienza davvero ricca e personalizzata. Perché Roma si sta trasformando, sta costruendo infrastrutture e potenziando i propri servizi grazie ad una mole di investimenti che non ha precedenti. Non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione”.

Dotando i viaggiatori di una guida fidata, la città vuole arricchire le loro esperienze al di là del tipico circuito turistico, alleggerendo al contempo la congestione intorno ai siti più popolari. Julia sfrutta la tecnologia Azure OpenAI e GPT-4o per raccogliere, elaborare e rendere accessibile un’ampia gamma di dati sulla città: informazioni e consigli su hotel, ristoranti, trasporti, patrimonio culturale e attività ricreative. Il progetto mira a migliorare la gestione urbana, la pianificazione territoriale e i servizi pubblici, nonché ad affrontare la sfida dell’overtourism, un fenomeno sempre più frequente e di grande impatto sulle città d’arte italiane. Julia è stata sviluppata anche grazie alla collaborazione con istituzioni e soggetti privati dei settori del turismo, della mobilità e della cultura, con i quali è stato avviato un modello di business che prevede lo scambio di dati e servizi e l’implementazione di un modello normativo coerente con il regolamento GDPR.