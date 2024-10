Microsoft presenta nuovi agenti autonomi per migliorare i processi aziendali

Microsoft annuncia nuove capacità agentiche che portano processi aziendali basati sull’AI in ogni organizzazione. Il 60% delle aziende Fortune 500 utilizza già Microsoft 365 Copilot per accelerare i risultati aziendali.

Da novembre 2024 sarà disponibile in anteprima pubblica la capacità di creare agenti autonomi con Copilot Studio. Inoltre, vengono introdotti dieci nuovi agenti autonomi in Dynamics 365 per potenziare i team di vendita, servizio, finanza e catena di approvvigionamento.

Microsoft sta trasformando il modo in cui le aziende operano con l’introduzione di agenti autonomi attraverso Copilot Studio e Dynamics 365. Questi strumenti innovativi stanno permettendo a grandi aziende come Lumen Technologies, Honeywell e Finastra di risparmiare e aumentare la produttività. Con nuove capacità agentiche, Microsoft mira a potenziare i processi aziendali con l’intelligenza artificiale, offrendo soluzioni personalizzate per migliorare l’efficienza e il valore aziendale.

Accelerating work across the UK with Copilot agents

Nuove capacità agentiche: un futuro AI-first per le aziende

Grazie al supporto di Copilot, Lumen Technologies prevede un risparmio annuo di 50 milioni di dollari. Honeywell ha riscontrato un aumento della produttività equivalente all’aggiunta di 187 dipendenti a tempo pieno, mentre Finastra ha ridotto il tempo di produzione creativa da sette mesi a sette settimane.

Le nuove capacità di Copilot Studio permetteranno ai clienti di reinventare i processi aziendali critici con l’AI. Gli agenti attingono dai dati di lavoro in Microsoft 365 Graph e altri sistemi, supportando processi come l’help desk IT e l’onboarding dei dipendenti. Grandi organizzazioni come Clifford Chance e McKinsey & Company stanno già creando agenti autonomi per aumentare i ricavi e ridurre i costi.

Thomson Reuters ha creato un agente di livello professionale per accelerare il flusso di lavoro della due diligence legale, con test iniziali che dimostrano che alcune attività possono essere svolte in metà tempo. Questo agente può aiutare Thomson Reuters ad aumentare l’efficienza del lavoro per i clienti e a potenziare la sua nuova pipeline di business.

Reimagine business process with Copilot and agents

Nuovi agenti in Dynamics 365: un vantaggio competitivo

I nuovi agenti autonomi di Dynamics 365 aiutano i team aziendali a passare da applicazioni legacy a processi basati su AI. Tra i nuovi agenti, il Sales Qualification Agent consente ai venditori di concentrarsi sulle opportunità di vendita prioritarie, mentre il Supplier Communications Agent ottimizza la catena di approvvigionamento. Inoltre, gli agenti di Customer Intent e Customer Knowledge Management rivoluzionano l’assistenza clienti migliorando la gestione delle conoscenze e delle interazioni.

La trasformazione di Microsoft

Microsoft stessa sta utilizzando Copilot e agenti per reimmaginare i processi aziendali e potenziare gli impiegati. Un team di vendita ha raggiunto un aumento del 9,4% dei ricavi per venditore, mentre il team di marketing ha visto un incremento del 21,5% nel tasso di conversione su Azure.com. Gli agenti di Microsoft dimostrano come l’AI possa ampliare l’impatto dei dipendenti e migliorare l’efficienza aziendale.

Microsoft invita le aziende a iniziare a costruire agenti in Copilot Studio, aprendo la strada a una nuova era di processi aziendali potenziati dall’intelligenza artificiale.

