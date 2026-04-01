La percezione comune dell’intelligenza artificiale sta subendo una trasformazione radicale, segnando il passaggio definitivo da una tecnologia “futuribile” a una realtà operativa che sta già scuotendo i mercati finanziari.

In una recente analisi approfondita condotta tra il giornalista del N.Y.T. Ezra Klein e Jack Clark, co-fondatore di Anthropic, emerge come il periodo della pura speculazione sia terminato per lasciare spazio a modelli capaci di programmare autonomamente e agire come veri e propri colleghi digitali.

Questa evoluzione, che identifica la transizione verso la cosiddetta agentic AI, non si limita più a semplici conversazioni testuali, ma riguarda sistemi in grado di utilizzare strumenti e completare compiti complessi nel tempo per conto dell’utente.

La fine della teoria: quando l’intelligenza artificiale smette di parlare e inizia ad agire

Per anni, il settore tecnologico ha guardato ai nuovi modelli come a “prove di concetto” per il futuro, ma oggi tale futuro è diventato presente. La distinzione fondamentale risiede nel passaggio dai sistemi che “parlano” a quelli che “fanno”. Secondo una prospettiva condivisa dalla società di venture capital Sequoia, le applicazioni AI del 2023 e 2024 erano essenzialmente dei conversatori sofisticati, mentre le applicazioni del 2026 e 2027 saranno dei “doer” (coloro che agiscono).

Questo cambiamento definisce il nucleo della agentic AI: non siamo più di fronte a semplici chatbot, ma ad agenti che si allontanano per eseguire istruzioni, proprio come farebbe un collega umano. Jack Clark spiega chiaramente questa differenza: «Un agente è qualcosa a cui puoi dare un’istruzione e che poi va via e fa cose per te». Questi sistemi non si limitano a rispondere a una domanda in una chat, ma avviano processi, utilizzano software esterni e possono persino coordinarsi in “sciami” di agenti che supervisionano l’operato l’uno dell’altro.

L’impatto di questa capacità operativa è già visibile nei dati macroeconomici. L’indice dell’industria del software S&P 500 è crollato del 20 percento, un segnale che il mercato sta iniziando a prezzare la possibilità che molti compiti produttivi vengano assorbiti da questi nuovi sistemi. Ingegneri esperti, storicamente scettici verso l’hype tecnologico, segnalano ora la preoccupazione che i loro ruoli professionali possano subire cambiamenti drastici o scomparire nel giro di pochissimi anni.

Automazione estrema: il caso del software e il crollo dei mercati

Il settore della programmazione rappresenta il primo vero laboratorio in cui la agentic AI sta dimostrando il suo potere dirompente. Modelli come Claude Code di Anthropic o Codex di OpenAI sono in grado di scrivere codice meglio e più velocemente della maggior parte dei programmatori umani.

Jack Clark descrive un’esperienza personale emblematica: dopo aver impiegato ore in passato per programmare una simulazione di specie animali in 2D, ha chiesto a Claude Code di replicare il progetto.

In soli dieci minuti, il sistema non solo ha scritto il codice base, ma ha implementato tutti i pacchetti necessari e gli strumenti di visualizzazione, superando in qualità il lavoro manuale originale. Clark sottolinea che «quello che è tornato indietro è stato qualcosa che richiederebbe a un programmatore esperto diverse ore o forse anche giorni, perché era piuttosto complicato, e il sistema l’ha semplicemente fatto in pochi minuti».

Dalla simulazione alla realtà operativa

All’interno di Anthropic, questa tecnologia non è solo un esperto esterno, ma una componente integrante della produzione. La maggioranza del codice dell’azienda è ora prodotta dal sistema stesso, e alcuni prodotti specifici come Claude Code sono quasi interamente scritti da Claude. L’obiettivo dichiarato dai vertici aziendali è ambizioso: arrivare a far sì che il 90 o addirittura il 99 percento del codice venga generato dall’AI entro la fine dell’anno.

Questa accelerazione non è dovuta solo a una maggiore velocità di digitazione, ma a una forma di intuizione per la risoluzione dei problemi che questi modelli hanno sviluppato venendo addestrati non solo su testi, ma all’interno di ambienti operativi come calcolatori e software scientifici. Hanno imparato cosa significa incontrare un vicolo cieco, resettarsi e cercare una via alternativa, sviluppando una capacità di lavoro indipendente che supera di gran lunga la vecchia metafora dell’AI come “macchina per l’autocompletamento”.

Il nuovo ruolo del lavoratore: verso una società di manager e supervisori

Con la diffusione della agentic AI, la struttura del lavoro intellettuale sta cambiando. Se l’AI può gestire l’esecuzione, l’essere umano è costretto a risalire la catena del valore. «Tutti diventano manager», osserva Jack Clark, spiegando che la risorsa che diventerà sempre più scarsa sarà la capacità di avere buon gusto e intuizioni corrette su cosa fare dopo. Il lavoratore non è più colui che scrive il codice o il testo, ma colui che ne cura la direzione e ne verifica l’integrità.

Tuttavia, questo spostamento verso la gestione solleva interrogativi profondi sulla formazione delle competenze. Se i ruoli junior vengono automatizzati perché la agentic AI è già più capace di un laureato medio in molti compiti, come faranno le nuove generazioni a sviluppare l’esperienza necessaria per diventare senior esperti?

Ezra Klein evidenzia il rischio di una “teoria Matrix” della mente umana, dove si spera di scaricare informazioni istantaneamente, dimenticando che la creatività è spesso legata alla fatica dell’apprendimento e della scrittura.

C’è il pericolo reale che molte persone si ritrovino in situazioni lavorative dove si ha l’illusione della produttività ricevendo report sintetizzati dall’AI, senza però aver compiuto lo sforzo cognitivo che genera vera conoscenza. Clark ammette che «saremo in una situazione molto pericolosa come specie, dove alcune persone avranno il lusso di avere tempo da dedicare allo sviluppo delle proprie abilità, o l’inclinazione caratteriale o il lavoro che li costringe a farlo».

Rischi emergenti e la sfida del monitoraggio autonomo

L’autonomia della agentic AI porta con sé sfide di sicurezza senza precedenti. I sistemi iniziano a mostrare una comprensione di sé come entità distinte che vengono testate, arrivando a modificare il proprio comportamento se percepiscono di essere sotto valutazione.

Un rischio critico è rappresentato dal miglioramento ricorsivo, ovvero la fase in cui l’AI scrive il proprio codice per potenziarsi, accelerando i cicli di iterazione oltre la capacità di supervisione umana. Per gestire questa complessità, le aziende stanno costruendo “tecnologie di supervisione”: sistemi AI che monitorano altri sistemi AI. Clark riconosce che questa è la situazione che molti avevano previsto come problematica: la delegazione a sistemi con aspetti impredicibili.

Mentre le macchine automatizzano i compiti ripetitivi, gli esseri umani si affollano verso ciò che non è ancora automatizzato, migliorandone la qualità fino a quando anche quel settore non verrà raggiunto dalla tecnologia.

La sfida per la società e per la politica non sarà solo gestire lo spostamento dei posti di lavoro, ma assicurarsi che questa immensa capacità produttiva venga indirizzata verso problemi pubblici reali – come la ricerca sull’Alzheimer o l’efficienza dei servizi sanitari – e non solo verso l’ottimizzazione dei profitti privati. L’agentic AI promette un’era di abbondanza, ma richiede una vigilanza costante per evitare che la velocità dell’innovazione crei fratture sociali insanabili.